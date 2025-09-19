Aeham Ahmad eröffnet in der Reutlinger VHS die Interkulturelle Woche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Klagend und verzweifelt tönt Aeham Ahmads Stimme durch das VHS-Foyer, dann aber auch wieder hoffnungsfroh und beseelt. Sein Klavierspiel berauscht förmlich die Zuhörer am Donnerstagabend im komplett vollen Raum. Es eröffnet Welten, verbindet Welten – wie besser könnte man eine Interkulturelle Woche eröffnen?

Das Interkulturfestival, das es in Reutlingen bereits seit 35 Jahren gibt, ist nun also gestartet. Zum Auftakt verband Aeham Ahmad nicht nur westliche und nahöstliche Musik, er machte auch mit Ausschnitten aus zwei seiner Bücher klar, was es heißt, mitten in einem Bürgerkrieg zu leben. Fliehen zu müssen, unter Lebensgefahr, um sich in einem Dschungel von Lageraufenthalten und bürokratischen Hürden wiederzufinden.

Eindringliche Bilder

Ahmad wurde als »der Pianist aus den Trümmern« bekannt. Verteilt im Publikum lasen verschiedene Rezitatoren Stellen aus seinen Büchern »Und die Vögel werden singen« und »Ankommen ...!? Schaffen wir das?«, die nach seiner Flucht in Deutschland entstanden. Traugott Huppenbauer, Sigrid Kulik, Rüdiger Müller-Nübling und Anna Sonnemann ließen so Ahmads Flucht und sein mühsames Ankommen greifbar werden. Schufen Bilder für die Verzweiflung im palästinensischen Flüchtlingslager Yamourk, das Syriens Diktator Assad abriegeln lässt, weil er Gegner darin wähnt. Hunger breitet sich aus, Menschen sterben, in seiner Verzweiflung hievt Ahmad ein Klavier auf einen Pickup und musiziert mit Jugendlichen zwischen den Ruinen, singt allein seinen Schmerz hinaus. Eine Frau bringt ihren letzten Kaffee mit, teilt ihn mit ihm und hört ihm zu, während ihr die Tränen übers Gesicht laufen.

Die Terrorbrigaden des IS übernehmen das Lager, Musik gilt ihnen als Gotteslästerung, sie verbrennen Ahmads Klavier. Er flieht, fällt Assads Schergen in die Hände, findet sich in einem Verließ unter Tage wieder, mit Hunderten anderen. Warum man ihn schließlich freilässt, andere hingegen tötet, weiß er bis heute nicht. An hellen Tagen, schreibt er, sei er einfach nur glücklich, in Freiheit zu leben. An dunklen habe er bei Konzerten das Gefühl, auf einem Berg von Leichen zu musizieren. »Warum hast du überlebt und die anderen sind alle tot?«, fragt er sich dann.

Odyssee durch Lager

Es wird aber auch greifbar, was es heißt, nach den schrecklichen in einem zähen, bürokratischen Asylsystem zu landen. In seiner Bewegung eingeschränkt zu sein, von Lager zu Lager geschoben zu werden, sich von Antrag zu Antrag zu arbeiten und Wochen auf Antwort vom Amt zu warten. Ein ebenfalls geflüchteter Landsmann habe ihm gesagt: »Wir haben zu Hause jeden Tag gearbeitet, wir wollen hier anpacken – stattdessen warten wir und warten.«

Am Flügel wirkt Ahmad manchmal wie ein trauriger Clown, fröhlich und verzweifelt zugleich. Wie er improvisierend Orient und Okzident zusammenfließen lässt, ist mitreißend und tief berührend. Eben war er noch in einem ekstatischen arabischen Gesang gefangen, dann gleitet er in das Lied »Die Gedanken sind frei« und der ganze Saal singt mit. Witzig wirft er Fragmente aus Mozarts »Alla Turca« und Beethovens »Für Elise« durcheinander, legt arabische Ornamente über einen pochenden Basspuls, ist plötzlich nah am Jazz, der nun wie eine andere Seite der arabischen Improvisationen erscheint.

Hinweis auf die Krise

Am Ende verweist Ahmad auf den erwarteten Mangel an Arbeitskräften nach der Verrentung der Boomer. Und zeigt dann auf eine Gruppe junger Syrer im Saal: Ohne Migranten wird es nicht gehen. Menschen von hier und dort werden sich zusammenraufen müssen. Aeham Ahmad zeigt, wie erfüllend und inspirierend das sein kann. (GEA)