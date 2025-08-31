Abschluss des Reutlinger Orgelsommers: Wenn die Dorfkirche zur Kathedrale wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Der Reutlinger Orgelsommer-Abschluss findet traditionell in Gönningen statt. Die dortige evangelische Kirche bietet eine vorzügliche Akustik, die 1844 erbaute und 1970 restaurierte Orgel bewahrt das Klangbild der Frühromantik.

Frank Oidtmanns Programm verband unter dem Titel »Orgelsonaten der Romantik« zwei der 1845 veröffentlichten Orgelsonaten op. 65 von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Werken eher unbekannter deutscher Komponisten: Camillo Schumann, Christian Fink und August Gottfried Ritter. Camillo Schumann war Organist in Berlin und Eisenach, Fink wirkte in Esslingen, Ritter in Erfurt. Als Komponisten werden sie der »zweiten Reihe« zugerechnet, ihr Stil orientiert sich am Vorbild Mendelssohn.

Sanfte Register

Man kann auf eine historische Orgel behutsam zugehen, man kann sie aber auch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten führen – dies tat nun Frank Oidtmann. Im Auftakt und in den glanzvollen Abschnitten der Mendelssohn'schen Sonaten zog er (fast) alle Register und zündete ein Feuerwerk der Virtuosität, ebenso mit Camillo Schumanns Fuge über »Lobe den Herren« aus op. 67. Auch die langsamen Sätze wirkten flott, obgleich hier sanfte Register zum Zuge kamen.

Mit dem Begriff »Sonate« ist in der Orgelmusik kein festes Formmodell verbunden, sie kann auch eine Choralbearbeitung sein. So die Sonaten von Fink und Ritter; Fink verarbeitet den Choral »Jesu, meine Freude«, Ritter die alte niederländische Hymne »Wien Neêrlands bloed in d’ aders vloeit« (»Wem niederländisches Blut in den Adern fließt«).

Betonte Kontraste

Finks 20-minütige Orgelsonate Nr. 3 besteht aus einer Reihe von Variationen über »Jesu, meine Freude«. Ihre Kontraste betont Oidtmann, Dekanatskantor an der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren, durch besonders farbige, geradezu exotische Registrierungen: So folgt dem schlichten Anfang abrupt eine wuchtige, obertonreiche Fortsetzung, und die Melodie in Tenorlage erhält eine scharfe Note.

Die häufigen Registerwechsel in der Fink’schen Sonate sorgen nicht nur für Farbigkeit, sondern auch für ungeplante Zäsuren. Da die alte Orgel über wenig technische Spielhilfen verfügt, muss der Interpret die Register einzeln ziehen, was einen gewissen Zeitaufwand zur Folge hat und dem Publikum die Orientierung erschwert. Nach Finks grandiosen Akkorden setzen manche zum Schlussapplaus an, stehen auf und wenden sich zum Gehen.

Klangmächtiges Finale

Frank Oidtmann korrigiert den Irrtum durch den Hinweis auf die noch folgende Sonate Nr. 4 von Ritter. Hier überzeugt er durch deutlich artikulierendes Spiel und beeindruckt erneut durch den kontrastreichen Einsatz der Register, der am Ende für ein klangmächtiges Finale sorgt. Nun ist der Schlussapplaus an der richtigen Stelle. (GEA)