Abbild der Gesellschaft: Tanzstück mit 40 Laien an der Reutlinger Tonne

Können Menschen zusammenleben, obwohl sie aus unterschiedlichen Kulturen und Altersschichten stammen und auch sonst völlig verschieden sind? Choreograf James Sutherland spürt dem in einem Tanzstück an der Tonne nach. Und holt dafür 40 Laien auf die Bühne.

Kinder, Erwachsene, Menschen verschiedener Kulturen, mit und ohne Behinderung wirken an der Tonne-Produktion »Tanzt!« des Choreografen James Sutherland mit. Foto: Tonne/Beate Armbruster Kinder, Erwachsene, Menschen verschiedener Kulturen, mit und ohne Behinderung wirken an der Tonne-Produktion »Tanzt!« des Choreografen James Sutherland mit. Foto: Tonne/Beate Armbruster

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.