Ab geht die Party: Babylon Circus eröffnen Reutlinger Hafensounds-Festival

REUTLINGEN. Als gäbe es kein Morgen, so explosiv startete das Hafensounds-Festival am Donnerstagabend im Echaz-Hafen. Und so etwas lag ja auch in der Luft, denn nach jetzigem Stand wird es für die Gruppe Babylon Circus kein nächstes Jahr mehr geben – nach 30 Jahren sind die Franzosen auf Abschiedstournee. Kein Anlass, Trübsal zu blasen, sondern einer, es nochmal richtig krachen zu lassen. »Lasst uns diesen Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen«, ruft Sänger David der Menge zu, die von der ersten Sekunde an enthemmt sämtliche Glieder schüttelt – was bleibt einem auch übrig bei diesem brodelnden Mix aus Ska, Reggae, Party-Hiphop und Balkan-Beats.

Der Bandname trifft es: Man denkt an »Babylon Berlin« und die wilden 20er-Jahre. Und tatsächlich fühlt man sich in die Zirkus-Szene eines alten Slapstick-Films versetzt, nur eben nicht in Berlin, sondern irgendwo im französischen Hinterland. Die Posaune röhrt, das Saxofon knarzt, das Akkordeon seufzt, hier ein Zirkusmarsch und dort eine Zirkuspolkas, und die bunte, achtköpfige Truppe ist ständig zu Späßen aufgelegt.

Gegensätzliches Sänger-Duo

Schon die beiden Sänger bilden ein skurriles Duo. Beim kleinen, quirligen David meint man, Supermario sei in einen Charly-Chaplin-Film geraten. Er macht Luftsprünge mit gespreizten Beinen, feuert das Publikum an, gibt den Clown. Manuel neben ihm wirkt im Vergleich dazu, als habe sich ein Grandseigneur der alten Chanson-Garde in dieses Zirkusmilieu verirrt. Als sei Charles Aznavour noch einmal zurückgekehrt und habe seine Begeisterung für Ska, Reggae und Rap entdeckt.

So nimmt die Party ihren Lauf. Die Franzosen schleudern der zuckenden Menge die wilden Ska- und Balkan-Rhythmen entgegen. Zwischendurch mal ein lässig wippender Reggae zum Durchschnaufen. Und einmal, ungefähr in der Mitte, hält das Toben plötzlich an und Manuel und David lassen eine herzergreifende Pop-Ballade über den Platz wehen. Plötzlich doch ein Moment voll Wehmut und Melancholie.

Ein bisschen verrückt

Es bleibt der einzige Ruhepunkt im überbordenden Geschehen. Das David in einem wunderlichen Gemisch aus Deutsch, Englisch und Französisch moderiert. »Ihr seid ein bisschen verrückt!«, ruft er aus, weil das Publikum sich gar zu sehr tanzend verausgabt. Und lacht dann: »Aber das sind wir auch!« Später rezitiert er den Aufruf des franz.K für eine Petition, dass der Echaz-Hafen erhalten und nicht einer Trasse der künftigen Regionalstadtbahn geopfert werden soll. Im deutschen Wortlaut. Und macht dabei aus seinem Hürdenlauf durch den nicht ganz unkomplizierten Text ein Komik-Spektakel.

Wenn Posaunist Clément loslegt, knien Gitarrist Jo und Sänger David vor Bewunderung nieder. Foto: Armin Knauer

Irgendwann erinnert David sich, privat schon 1989 hier gewesen zu sein. Damals habe er Anti-Nazi-Sticker gesehen. »Es hat hier bereits vor vierzig Jahren Kämpfer gegen den Faschismus gegeben«, ruft er anerkennend aus. Und die Band lässt einen Song gegen Rechtspopulismus folgen. Einen gegen Sexismus haben sie auch im Programm (»Mighty Woman«). Und in den gefährdeten Echaz-Hafen, auf dem sie zum ersten und vermutlich auch zum letzten Mal spielen, haben sie sich schockverliebt, so scheint es zumindest. Am Ende schnappen sich alle Posaunen, Trompeten und Trommeln und ziehen als Marschkapelle über den Platz, musizieren unter den Platanen wie eine Zirkuskapelle auf dem Dorfanger. Es ist in der Tat ein unvergesslicher Abend geworden. Und schade, dass sie aufhören. (GEA)