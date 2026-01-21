40 Jahre Rainbirds: Auf Abschlusstour auch in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Vier Jahrzehnte Rainbirds – eine Band, deren melancholische Energie seit 1986 durch den Hit »Blueprint« Generationen prägt. Zum Jubiläum 2026 findet die Ur-Besetzung um Sängerin Katharina Franck noch einmal im Rahmen einer Tour zusammen. Im Interview blickt die 62-Jährige auf die lange Bandgeschichte zurück.

GEA: Frau Franck, im Dezember standen nach 36 Jahren die Rainbirds wieder auf der Bühne. Gab es für Sie einen Moment auf der Bühne, in dem Sie gespürt haben: Das hier ist mehr als ein Comeback?

Katharina Franck: Ich bin heilfroh, dass an einem Montag so viele Leute da waren, die vom ersten Ton an begeistert waren. Ich war schon den ganzen Dezember über froh, dass wir alle (die Band) so gut zusammengearbeitet haben. Ich habe ja zu keiner Zeit an ein Comeback gedacht, ge-schweige denn das Wort in den Mund genommen. Darum geht es mir auch nicht. Mir geht es nur darum, diese Geschichte einmal würdevoll zu feiern, mit so vielen Beteiligten wie möglich. Wie viel die einzelnen Momente je-dem Einzelnen von uns be-deuten, bleibt in gewisser Weise auch geheim. Das Publikum spürt es auf eigene Weise. Und hat eigene Ge-heimnisse.

Wie fühlt sich die Rainbirds-Reunion an?

Franck: Da ist ein Staunen, definitiv. Aber es hat sich ganz allmählich in diese Richtung entwickelt, und das Interesse seitens der Branche scheint groß. Wir waren schon damals eine erstaunlich gute Live-Band. Michael Beckmann ist im Frühling zu unserem ehemaligen Tourmanager gefahren, der noch Tonbänder aus den späten Achtzigern hatte. Die mussten vor dem Digitalisieren erst »gebacken« werden, damit sie wieder getrennt und digitalisiert werden konnten. Eine Aufnahme von »Sea Of Time« vom Bonn-Konzert 1989 haben wir kürzlich veröffentlicht. Es hat mich doch ganz schön geflasht, gerade die Aufnahmen dieser Tour zu hören. Wir knüpfen in der Ur-Besetzung ja praktisch an diese Tour an.

Hätten Sie vor zwei Jahren gedacht, dass Sie für »Blueprint« Gold bekommen?

Franck: Nein, nicht wirklich. Die Single hat sich über die Jahrzehnte mehr als 250.000 Mal verkauft, aber diese Art der Anerkennung kam erst jetzt, nachdem sich die Katalogabteilung der Universal neu aufgestellt hat. Und ich mehr oder weniger zeitgleich begonnen habe, mich stärker mit meinem sogenannten Back-Katalog zu beschäftigen. Ich wollte wissen, warum das dritte Rainbirds-Album »Two Faces« nicht digital verfügbar war. Ein Musikredakteur aus Bremen schrieb mir, er wolle zum 30-jährigen Jubiläum von »In A Different Light«, dem vierten Album, ein Feature dazu machen. Und ich dachte mir, ja, das kann man doch mal feiern, diese vielen tollen Platten. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt Kontakt zu Universal bekam. Und plötzlich reden wir über eine Box und eine Tour zu 40 Jahren Rainbirds.

Und hätten Sie es vor drei Jahren für möglich gehalten, dass ein Comeback mit Rodrigo González, Michael Beckmann und Wolfgang Glum wirklich stattfindet?

Franck: Nein. Ich hätte es damals wohl auch noch abgelehnt. Das ist ja keine schlichte Geschichte (Franck zwinkert mit den Augen, Anm. d. Red.). Und letztendlich mache ich seit über 40 Jahren nichts anderes. Nur der Support und das Interesse aus der Branche ist über die Jahre immer weniger geworden. Heute geht es mir vor allem um unser Publikum, die sich das alle sehr wünschen.

Wie haben Sie die Jahre als selbstständige Musikerin empfunden?

Franck: Je selbstständiger ich wurde, desto kleiner wurde mein »Betrieb«. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, stießen offenbar nicht auf sehr viel Verständnis. Oft habe ich es nicht geschafft, meine Sachen ausreichend publik zu machen. Die Menschen, die mich all die Jahre motiviert haben, taten das auch losgelöst von den Rainbirds. Aber es ist gut, dass alle Beteiligten die Ge-schichte jetzt zu einem positiven Ende bringen wollen. Alle Rainbirds-Phasen werden gewürdigt: vom Gründungs-Trio mit Michael Beckmann und Wofgang Glum, zum Quartett mit Rodrigo González, zum Quintett mit Ulrike Haage, das als Duo weitermachte, und dann wieder zum Trio wurde, mit Tim Lorenz, der sein letztes Konzert als Livedrummer 2019 mit mir gespielt hat. Sogar ein Song vom Album »Yonder« von 2014 ist Teil des Repertoires.

Wie haben sich die ursprünglichen Mitglieder eingebracht?

Franck: Michael Beckmann ist schon die treibende Kraft hinter diesem Unternehmen, mir hätten ein paar weniger Konzerte durchaus gereicht. Und er will auch den Bass bei Songs spielen, die zum späteren Rainbirds-Repertoire gehören. Das ist ihm hoch anzurechnen. Wolfgang Glum war anfangs eher skeptisch, wollte nur Songs vom ersten Album spielen. Während der ersten Probe hat er dann Feuer gefangen und spielt jetzt ein paar mehr.

Klingt nach einer großen Herausforderung, alles zu koordinieren.

Franck: Ja. Rodrigo González konzentriert sich auch auf die Songs der ersten beiden Alben. Und nicht zuletzt deswegen haben wir den E-Gitarristen Werner Neumann und den Schlagzeuger Dominique »Gaga« Ehlert mit dabei. Aber allen Vögeln ist es ein tiefes Bedürfnis, noch einmal zu-sammenzukommen. Viele Fans freuen sich, die Originalbesetzung live zu sehen – manche hatten damals gar nicht die Gelegenheit dazu.

Wie fühlt sich die Zusammenarbeit aktuell an?

Franck: Großartig. Ich fühle mich zwar manchmal wie eine Mutter, die sich natürlich über alle ihre Kinder freut, aber auch merkt, wie anstrengend sie sind, doch wir überraschen uns auch permanent gegenseitig. Ulrike, nicht zuletzt auch mit ihrer Bereitschaft, sich auf all den »Rock« einzulassen, Werner und Gaga mit ihrer Freude an allem und dem bedingungslosen Support.

Wie erleben Sie das Live-Spielen heute im Vergleich zu den 80ern?

Franck: Live-Spielen ist und war immer schon meine Priorität. Und die Möglichkeit, immer wieder über sich selbst hinauszuwachsen, die eigenen Fesseln zu sprengen. sind für mich nach wie vor der Grund für all das.

Wie sehen Sie »Blueprint« heute?

Franck: Ein sehr persönlicher Song. »Blueprint« trägt meine Lebensgeschichte in sich – körperlich und emotional. Das konnte ich nicht wissen, als ich ihn vor 38 oder 39 Jahren schrieb.

Was würden Sie der jungen Katharina von 1986 sagen?

Franck: Das hast du gut gemacht! Und lass dich nicht kleinreden.

Gibt es eigentlich Pläne über das Jubiläum hinaus?

Franck: Nein, nicht akut. Aber wir gehen ja mit dem Flow. Mal schauen, wie sich alles entwickelt. (GEA)

Live: 22. Juli 2026, Sommernachtskino Tübingen (Ammerpark/Brunnen- straße)