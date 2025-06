Zwei Kusterdinger Gärten waren gestern für Besucher offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Über den Garten von Iris Braun in der Kusterdinger Gartenstraße ist bereits vieles geschrieben worden. Er gilt als naturnah, bunt, idyllisch und artenreich. Das andere grüne Paradies im Ort ist die detailreich gestalteten Anlage von Sonja Lumpp in der Lustnauer Straße 10. Dort sind ein Teich und der Wasserlauf, der darin mündet, Kernelemente. Sonja Lumpp entwarf beides vor 25 Jahren, als sie durch äußere Umstände gezwungen wurde, ihren Garten umzugestalten.

Der Orkan Lothar richtete im Dezember 1999 reichlich Verwüstung in der Gegend an. Er fegte auch durch den Garten von Sonja und Georg Lumpp in Kusterdingen und beschädigte dort eine über 20 Meter hohe Tanne so sehr, dass sie gefällt werden musste. Außerdem ließen die Laupps das Wurzelwerk der Tanne entfernen. Dadurch entstanden Krater und tiefen Rinnen im Boden.

Orkan Lothar als Ausgangspunkt für die Pläne

Sonja Lumpp die in Obernau »am Bächle aufgewachsen« war, überzeugte ihren mittlerweile verstorbenen Mann davon, dass das leichte Gefälle des Gartens ideal für einen Wasserlauf sei. Denn der Krater, den der Baum hinterlassen hatte, sei ohnehin für einen Teich geeignet. »Wir haben losgelegt, weil Platz war«, sagt sie heute. Am Ende sei es ihr Mann gewesen, der die Umwälzpumpe erstmals anschaltete.

In diesem Garten, der heute ganz anders aussieht, herrschte am Sonntag zum Saisonstart der Offenen Gärten in Kusterdingen ein reges Kommen und Gehen. Die weiteste Anreise dürfte ein Paar aus Konstanz gehabt haben. Jutta Hettich aus Hardt bei Schramberg schaute herein, weil sie in ihrer üblichen Umgebung nicht Vergleichbares findet: »Ich habe keine Artgenossen in meiner Region.« In Kusterdingen traf sie auf jede Menge Gleichgesinnte. Viele holten sich bei Sonja Lumpp Tipps.

Sonja Lumpp antwortete auf alle Fragen

Diese antwortete bereitwillig. Man könne Funkien über den Winter im Topf lassen. Funkien müsse man im Winter nicht gießen, die Wurzeln könnten verfaulen. Töpfe stelle sie im Winter an Stellen, wo sie nicht feucht werden. Nein, eine Clementis habe sie noch nie versetzt (manche Sachen traue sie sich nicht), Rosen schon. Die bräuchten ein tiefes Loch. Das müsse bei der Clementis auch so sein, die wurzle auch stark nach unten.

Sonja Lumpp aus Kusterdingen in ihrem Garten. Hier im Hintergrund der Wasserlauf und der Teich. Foto: Michael Sturm

Die angesprochene Clementis wächst in Sonja Lumpps Garten auf einer Leiter, die an einen alten Apfelbaum angelegt ist. Der trage gelegentlich sehr wohlschmeckende Früchte, sei aber schon seit langem krank. Er stehe noch, um Insekten und anderen Tieren als Unterschlupf zu dienen. »Eigentlich sollte man diesen Baum fällen. Aber dann ist er weg. Lieber erhalten«, sagte Sonja Laupp.

Im Frühjahr, sagte sie, habe sie die meiste Arbeit. Immer wieder kämen Familienmitglieder vorbei, um zu helfen. Für Arbeiten die eine Person alleine nicht bewältigen kann. Ansonsten sei sie allen für das Aussehen des Gartens verantwortlich. Ein Farbschema habe sie nicht, sagte Sonja Lumpp: »Bei mir gibt es kein Beet bloß in weiß, gelb oder rot.«

Zwischen Rosen, Stauden und Gehölzen

In ihrem Garten wachsen viele Rosen, eine Vielfalt von Stauden und andere interessante Gehölze. Ihren Obst- und Gemüsegarten hat sie schon länger als den Rest. Das Gewächshaus, sinnierte sie am Sonntag, müsse mindestens 35 Jahre alt sein. Dort macht sie klassische Gärtnerei: Sie zieht beispielsweise Gurken, Karotten oder Auberginen.

Im Laufe der Zeit habe sie sich jede Menge Tricks angeeignet, wie man manche Pflanzen noch besser zum Gedeihen bringt. Neben Spiralstangen zur Tomatenaufzucht stellte sie kleine Tontöpfe, die in anderen Gärten mit Blumen bepflanzt wären. Die Löcher in den Böden der Tontöpfe dienen den Tomaten in Sonja Lumpps Garten zur gezielten Bewässerung. (GEA)