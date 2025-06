Zugausfälle auf der Strecke zwischen Bad Urach und Herrenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN/KREIS REUTLINGEN. Auf der Strecke der Ammertalbahn (RB 63) zwischen Bad Urach über Tübingen nach Herrenberg kommt es wegen Bauarbeiten ab Samstag, 7. Juni, um 4 Uhr, zu Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen. Das teilt die DB Regio Baden-Württemberg mit. Auf der Strecke des RB 63 von Bad Urach nach Herrnberg fährt von Montag bis Freitag ein Expressbus zwischen Tübingen und Herrenberg. Stopps sind in Unterjesingen, Pfäffingen und Entringen. Der Bus fährt alle 30 Minuten. Abfahrt ist jeweils zur Minute 05 und 35. Ab Herrenberg, in die andere Richtung, fährt der Bus jeweils zur Minute 20 und 50. Ein Ersatzbus, der alle Haltestellen anfährt, fährt zwischen Tübingen und Herrenberg ebenfalls alle 30 Minuten, jeweils zu den Minuten 25 und 55. An Sonn- und Feiertagen sowie Tagesrandlagen weichen die Fahrtzeiten ab.

Ersatzhaltestellen für die Busse sind Tübingen Hbf ZOB West Bussteig R, Tübingen West Rheinlandstraße, Unterjesingen Sandäcker Unterjesingen Süd, Unterjesingen-Mitte Unterjesingen-Kreissparkasse, Unterjesingen Brunnenhalde, Pfäffingen Bahnhof, Entringen Hauffstraße, Entringen Obere Straße, Altingen Bahnhof, Gültstein Kirche, Herrenberg Zwerchweg, Herrenberg Kreiskrankenhaus B28 und Herrenberg Bahnhof ZOB Bussteig A.

Am Sonntag, 22. Juni, ab 4 Uhr fahren die Züge wieder wie gewohnt. (GEA)