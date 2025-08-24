Zirkus Charles Knie gastiert bis Mittwoch auf dem Tübinger Festplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Früher roch ein Zirkus schon von weitem nach Sägemehl und Pferdeäpfeln. Das ist beim Zirkus Charles Knie seit kurzem anders: Die Nase wird nicht mehr als erstes angesprochen, es sind die Augen und Ohren. Die Charles-Knie-Show beginnt seit kurzem mit einem zentralen Element, das man aus dem Zirkus bisher nicht kannte: Mit Wasser.

Der unsichtbare Ansager spricht von 100.000 Litern Emotionen und kündigt an: »Wir fluten das Zelt!« Tatsächlich entführt der Zirkus Charles Knie seine Besucher in eine komplett andere Zirkuswelt: Mit ausgeklügelter Technik schießen bald bunt beleuchtete Wasserfontänen aus dem Boden bis in eine Höhe von 15 Metern. Diese Licht- und Wassershow, so viel sei verraten, zieht sich als roter Faden durch das Programm.

Wasser, Licht und Akrobatik

Bereits während der Auftaktnummer entfaltet sich die Atmosphäre einer Revue, mit Anklängen an die Musicals von »Wassernixe« Esther Williams aus den 1940er und 1950er Jahren: Da ist Sängerin Lyudmila Vrinceanu, die zum Abschluss der Show eines Muschel entsteigen wird, zwischendurch optisch den Piraten der Karibik Konkurrenz macht und vom Zirkusballett umtanzt wird.

Zu Beginn aber singt sie von einer Empore herab, während Artistin Veronika Faltyny ihre spektakuläre Nummer zwischen Luft und Wasser aufführt: Zunächst planscht sie als Nixe in einer gläsernen Halbkugel, um sich anschließend in luftige Höhen ziehen zu lassen, wo sie Figuren am Luftring zeigt. Um sich dann aus mehreren Metern Höhe in ihr gläsernes Planschbecken fallen zu lassen. Spektakulär!

Verzicht auf große Tiere

Das Element Wasser verändert die Sichtweise auf die anderen Nummern, vor allem auf die, die in der Luft spielen. Die des französischen Künstlerpaars Kevin und Julia, das, mit Akrobatik an roten Tüchern, eine Liebesgeschichte inszeniert. Oder die des Duos Devin und Davide, die an Strapaten, Gurten, die vom Zeltdach herabgelassen werden, Luftakrobatik ausüben.

Seit 2022 ist der Zirkus Charles Knie nun mit verändertem Bühnenprogramm unterwegs. Im Zuge der Corona-Krise und den vehementen Protesten der Tierschutzorganisation PETA gegen die Haltung der Tiere in seinem Zirkus entschloss sich Sascha Melnjak, der aus Stuttgart stammende Inhaber und Geschäftsführer des Zirkus Charles Knie, künftig auf große Tiere zu verzichten. »Wegen denen bin ich früher selbst zum Zirkus gegangen« sagte Melnjak am Samstag, während der Pause der Nachmittagsvorstellung auf dem Tübinger Festplatz.

Clown moderner Prägung

Ganz auf Tiere verzichten wollte er nicht. Dafür ist Laura Urunova mit zwei Nummern zuständig. Zum einen mit einer beeindruckenden Flugshow mehrerer Papageien und eines Kakadus. Zum anderen mit einer ziemlich lustigen Hundedressur. Stichwort lustig: Der Portugiese Michael Cadima braucht als Clown überraschend wenig Schminke im Gesicht. Seine Kunst ist es, Unsichtbares sichtbar zu machen. Ihm reicht ein Hocker und eingespielte Musik für sein Solo als Luft-Schlagzeuger. Und für seinen Kontakt mit dem Publikum braucht er eigentlich nur zwei Worte: Sein »Hallo!« findet schnell ein ebensolches, jedoch vielstimmiges Echo, worauf er mit einem mehrfach staunenden »Wow!« antwortet.

Das Publikum staunt darüber, wie sehr sich Schlangenmensch Lorenzo Bernardi verbiegen kann. Es freut sich am Chilenen Sergio Paolo, der mit bis zu acht Bällen gleichzeitig jongliert und damit eine raffinierte Choreografie in die Manege zaubert. Veronika kommt mit ihrem Partner Paolo Ernesto für eine waghalsige Rollschuhnummer zurück. Maverik Niemen balanciert auf über Rollen gestapelten Brettern. Devin de Bianchi, ohne seinen vorigen Partner Davide, zeigt als Meeresgott Poseidon verkleidet verschiedene Figuren im Handstand – ein wahrer Kraftakt!

Buntes Programm ohne Langeweile

Dann ist da die Truppe »Argendance«, eine Mischung aus (Stepp-)Tanz, Musik und Jonglage mit Bolas, die früher als Steine an Schnüren zur Jagd dienten, hier jedoch quasi als Perkussionsinstrumente eingesetzt werden. Schließlich die Dezhou Acrobatic Troupe aus China, die eine Mischung aus Tanz und Jonglage mit dem Diabolo aufführt.

Es ist ein buntes Programm in dem niemals Langeweile entsteht. Selbst Umbaupausen werden hier sinnvoll überbrückt, durch die Show von Licht und Wasser. Bis Mittwoch gibt es noch drei Vorstellungen jeweils um 16 Uhr, heute und morgen dazu je eine um 20 Uhr. (GEA)