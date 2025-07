Zehn Millionen Euro teures Kinderhaus in Mössingen eröffnet: »Der geilste Kindi der Welt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Was lange währt, wird endlich gut«, wusste man bereits in der römischen Antike. Da wurden hochwertige Bauwerke errichtet, die heute noch stehen. Womit wir beim neuen Mössinger Kinderhaus »Hinter Höfen« sind. Ein zukunftsgerichtetes, rund 1.600 Quadratmeter großes Gebäude. Nicht nur, weil es bis zu 124 Betreuungsplätze bietet. Sondern auch dank der verwendeten nachhaltigen Rohstoffe (Holzfassade) und der umweltfreundlichen Energieversorgung wie PV-Anlage und Sole-Wasser-Wärmepumpe (der GEA berichtete). Vor 15 Jahren kam die Sanierung des 1972 gebauten Kindergartens zwischen Freibad und Langgaß-Sportanlage erstmals auf die Tagesordnung des Gemeinderats, 2017 gab es den Baubeschluss, 2019 einen Architektenwettbewerb. Sechs lange Jahre später – und nach einer Kostenexplosion auf knapp 10 Millionen Euro - jetzt die offizielle Einweihung. »Eine Bereicherung für die Stadt, ein Ort, an dem Generationen von Kindern mit Freude aufwachsen werden«, so OB Michael Bulander.

Die Inbetriebnahme, besser gesagt Inbesitznahme durch Kinder und Erzieherteam fand bereits im August letzten Jahres mit 41 Kindern statt. Lieferschwierigkeiten verzögerten den kompletten Ausbau, aber die Ausgliederung der Kinder in die Langgaß-Schule konnte nicht weiter in die Länge gezogen werden. Daher vor einem Jahr den Einzug in die unfertige Stätte. »Das Einziehen in eine Baustelle ist Mist«, sangen die Kinder zur Eröffnung des Festaktes am Samstagvormittag vor einer hundertköpfigen Gästeschar. Wiewohl sie nur lobende Worte für das Wohlfühl-Domizil übrighatten. »Papi, wir haben den geilsten Kindi der Welt«, zitierte der OB die Aussage eines Mädchens der ersten Stunde in diesem Jahrhundertprojekt. »Ich bin froh, dass wir Eltern und Erzieherinnen haben, die flexibel waren und nun mit guter Miene und froher Laune einen Tag der offenen Tür feiern können«. Die versammelten, momentanen 87 Kinderstätte-Bewohner, fragte er: »Wie toll ist denn das neue Haus?«, und gab ihnen die natürlich einzige richtige Antwort gleich vor: »Schreit alle ganz laut: Es ist super!«

Das Kinderhaus biete in seiner einzigartigen Konstruktion, verbunden mit einem pädagogischen Konzept, das Bewegung und Ernährung in den Mittelunkt stellt, Raum fürs Spielen, Ausprobieren, Austoben und Entdecken der Welt , so der OB. »Das Haus vereint Optimismus, Zukunft und Perspektive«.

Das zweistöckige, lichtdurchflutete Gebäude mit unterschiedlichen Funktionsräumen und einem »Marktplatz« als Herzstück bietet genügend Platz für bis zu 124 Kinder, darunter 30 Plätze für unter Dreijährige. Die Vorzeige-Einrichtung der kurzen Wege verfügt über eine Frischeküche, die künftig auch andere Einrichtungen beliefern soll. »Ein Konzept, dass manchen Gemeinderäten eine schlaflose Nacht beschert hat«.

Konzeptionell und personell sehr gut aufgestellt sei das neue Haus mit seinen zwei Dutzend Mitarbeiterinnen, darunter drei männlichen Erziehern. »Die Eltern haben es längst erlebt: Ihre Kinder werden kompetent und empathisch von engagiertem städtischen Personal betreut«.

Der OB monierte, dass wegen der Haushaltslage im Land, die versprochenen Zuschüsse im Höhe von 660.000 Euro immer noch nicht geflossen seien.

Kinderhaus-Leiterin Christine Walker blickte auf die Baustellenzeit zurück, dankte für die Geduld und das Vertrauen der Eltern, und ihrem Team, »das nicht gewartet hat, bis alles perfekt war, sondern mit dem Vorhandenen das Wichtigste in den Mittelpunkt zu stellen – nämlich die Kinder.« Neben den Bewegungsmöglichkeiten hob sie die hauseigene Küche hervor, »in der täglich frisch ausgewogen, saisonal und auch vegetarisch gekocht wird«. Gesundes Essen sei das eine. Es gehe »auch um Genuss und um das gemeinschaftliche Ritual als Teil unserer Kultur«. Es werde nebenbei gesprochen, gelacht und unbekanntes Gemüse probiert, dass zuhause nicht auf den Teller komme.

Architekt Harald Baumann (Büro 2BA Stuttgart) erläuterte die Finessen, mit denen der Baukörper weniger massiv wirkt. So verteilt sich die Fläche auf sechs Kuben, »kein Raum gleicht dem anderen«; Aus- und Durchblicke tragen zur Auflockerung der Fassade bei, die Farbgebung passt sich dem Prinzip Natürlichkeit an. Schattenspendende Terrassen ermöglichen auch bei Schlechtwetter im Sandkasten zu spielen. »Wir haben viel vorgedacht, aber das Erzieherteam passt die Einrichtung seiner Bedürfnisse an.«

Elternbeiratsvorsitzende Annika Krajnc war voll des Lobes. Im Juni wurde auf ihre Initiative hin ein Förderverein gegründet. Sie wirbt um weitere Mitstreiter. Auf der Ideenliste stehen weitere Ausstattungen von Spielzeug, an dem wirklich Bedarf besteht. "Wir möchte, dass Dinge von Leuten ausgesucht werden, die etwas davon verstehen". Die Finanzierung von Theateraufführungen und anderen Aktionen stehen ebenfalls auf der Liste. Einen Wunsch hat der Verein aber noch in Richtung der Bauherren: "Sie haben zwar schöne Fahrradständer aufgebaut – aber für Erwachsenen-Räder. Abstellmöglichkeiten für Kinderräder und Tretroller haben Sie vergessen. Den Segen von Pfarrer Joachim Rieger hat sie zumindest schon. (GEA)