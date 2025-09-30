Wirtschaft in Talheim: Von Dialyse bis Nationaltrikot

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-TALHEIM. In der Mössinger Kulturscheune wird noch bis kurz vor Weihnachten die Ausstellung »Made in Mössingen« gezeigt. Das Team um Museumsleiterin Dr. Franziska Blum zeigt dabei eindrücklich, wie weltumspannend Industrie, Handwerk und Handel aus dem Steinlachtal unterwegs waren und noch heute sind. Viele Produkte erreichten schon vor rund 200 Jahren etwa Russland oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber auch im beschaulichen Talheim wurde und wird viel produziert. Das wurde bei einem Rundgang unter dem Motto »Made in Talheim« deutlich, zu dem Blum und Albrecht Schumacher am Sonntagnachmittag eingeladen hatten. Das Interesse war groß: rund 40 Menschen waren gekommen, um Einblicke hinter die bekannten Fassaden der Talheimer Betriebe zu bekommen.

Los ging es am Jugendhaus in der Kreuzstraße. Auch dieses Gebäude hat einen arbeitsreichen Hintergrund, wenn auch keinen geschäftlichen: Der kommunale Bauhof nutzte die Schuppenanlage einstmals, ehe die Talheimer Jugendlichen im Ortschaftsrat vorstellig wurden und um eine Bleibe baten. 60.000 Deutsche Mark kostete der Umbau damals, bei dem sich die Jugendlichen tatkräftig mit Eigenleistungen einbrachten. Böden wurden verlegt, Sanitärräume eingebaut. »Die Gemeinde hat damals für 6.850 Mark Geld- und Sachspenden der örtlichen Handwerker bekommen«, erinnerte sich Schumacher. Für viele war es eine Ehrensache, sich im eigenen Flecken zu beteiligen. Das taten auch die Ortschaftsräte, die jeweils als »Paten-Duo« eingeteilt wurden, um ein Auge auf die Jugendlichen zu haben. Lange war das aber nicht nötig. »Es gab nie Probleme«, bilanzierte Schumacher.

Uhren und optische Instrumente

Weiter führte der Rundgang zur Zimmerei Haas, welche Adolf Haas im Jahre 1902 gegründet hat. Gearbeitet wurde damals unter einfachsten Bedingungen: Das Holz etwa wurde im Freien bearbeitet. Nebenbei betrieb auch Adolf Haas noch eine kleine Landwirtschaft. »Wie alle Talheimer damals, die alle das ein oder andere Tier gehalten haben«, sagte Schumacher. »Man hat sich eben durchschlängeln müssen.« 1966 wurde von Willi Haas eine Halle gebaut, inzwischen führt die fünfte Generation den Familienbetrieb, der sein Portfolio ständig erweitert hat - heute gibt es auch ein angeschlossenes Ingenieurbüro. Und wie Schumacher erzählte, hat das Unternehmen Bleibendes in Talheim hinterlassen: Ob Schulhaus, Kindergarten, Aussegnungshalle oder Kirche - überall waren die Zimmerer bereits zugange.

Neben erfolgreichen Unternehmensgeschichten gab es aber auch solche von Aufbau- und Glanzzeiten sowie dem folgenden Niedergang. Klaus Pieper etwa kam 1945 nach Talheim und gründete eine gleichnamige Firma, die in der Anfangszeit feinmechanische Geräte und Optiken herstellte. Und im Steinlachtal dürfte noch so manche Uhr ticken, die einst von der Firma Pieper hergestellt wurde. Das Unternehmen entwickelte sich stetig weiter, in den 1970ern wurden Elektronikteile, Motorsteuerungen und ABS-Komponenten hergestellt. 1982 wurde der neue Standort bezogen - über 200 Arbeitsplätze gab es in der Hochzeit der Firma, die zudem viele Heimarbeitsplätze bot. Platinen wurden in vielen guten Stuben in Talheim und in der Region gefertigt. »Vor allem Frauen haben diese sehr anspruchsvollen Aufgaben erledigt«, berichtet Schumacher. Als ein großer Kunde seine Fertigung ins Ausland verlagerte, brauch auch das Auftragsvolumen bei Pieper ein. Der Tod des Firmengründers tat sein übriges - heute ist das Unternehmen ein Teil der Talheimer Geschichte.

Mehr zur Wirtschaft in Mössingen Die Ausstellung »Made in Talheim« in der Kulturscheune in Mössingen wird noch bis zum 21. Dezember gezeigt. Die Ausstellung ist mittwochs 14 bis 22 Uhr und sonntags 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu kommen noch drei Begleitveranstaltungen: Am Sonntag, 12. Oktober, gibt es ab 14 Uhr eine kostenlose Führung unter dem Motto »Made in Belsen«. Berthold Rath und Matthias Schlegel führen durch »Körbe, Schnaps und Trainingshosen«. Treffpunkt ist an der Mössinger Straße 54. Am Sonntag, 26. Oktober, folgt ebenfalls ab 14 Uhr »Made in Öschingen - Hemden, Trikot, Rossbergnudeln« mit Hans Martin Schneider. Treffpunkt zu der ebenfalls kostenlosen Tour ist am Öschinger Feuerwehrgerätehaus. Als weitere Begleitveranstaltungen zur Ausstellung »Made in Mössingen« findet im Rahmen der Apfelwoche am Donnerstag, 2. Oktober, um 19 Uhr der Vortrag »Branntwein – gestern und heute« mit Reiner Gaub im Vortragsraum der Pausa Tonnenhalle statt. (ath)

Eine ähnliche Historie hat auch das Unternehmen Rilling Sportbekleidung. Begonnen als Lohnnäherei, entwickelte sich die Talheimer Firma zu einem führenden Hersteller von Fußballtrikots, die in Talheim entworfen wurden. Standorte in Ungarn und Rumänien - dort in unmittelbarer Nähe zum siebenbürgischen Thalheim - produzierten für Rilling und den Weltmarkt: Mehrere Nationalmannschaften trugen bei den Weltmeisterschaften 2006 Trikots mit Talheimer Ursprung - was den meisten Fans allerdings nicht aufgefallen sein dürfte, produzierte Rilling doch im Auftrag von anderen Marken wie Puma und Uhlsport. Mit der Zeit setzte das Preisdumping in Asien dem Unternehmen zu, die Produktion wurde eingestellt. Heute ist die Unternehmerfamilie hauptsächlich im Immobiliengeschäft tätig, berichtete Talheims Ortsvorsteher Elmar Scherer, der die »Made in Talheim«-Tour ebenfalls begleitete.

Gürtelschnalle mit Talheimer Motiven

Florierende Unternehmen gibt es in dem Mössinger Stadtteil aber auch heute noch - etwa in der Andeckallee, wo Eduard Weber sich 1994 mit seinem Unternehmen Formenbau Weber ansiedelte, welches er zehn Jahre zuvor als Ein-Mann-Betrieb gegründet hatte. Der Familienbetrieb stellt noch heute Formen her, die zum Gießen verschiedenster Teile gebraucht werden - ob für Kunststoffe, Stahl oder Aluminium. Daraus entstehen dann unter anderem Spielzeuge, Gartenmöbel oder Gürtelschnallen - und auch Teile für Medizinprodukte wie Dialysegeräte. Dass sich die Firma mit Talheim verbunden sieht, bekamen die Teilnehmer der »Made in Talheim«-Tour zu sehen, als Schumacher ihnen einen Andenken von seinem Firmenbesuch zeigte: Eine gegossene Gürtelschnalle mit Talheimer Motiven. Die Tour durch Talheim war da noch lange nicht am Ende. Das Wirtschaftsleben, das wurde bei der Tour mehr als deutlich, ist vielfältig und lebendig. (GEA)