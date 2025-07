Willkommen beim Dorffest in Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. 2026 feiern Gomaringen und Arcis-sur-Aube 50 Jahre Partnerschaft. »Am Freitag sind wir angekommen, am Sonntag reisen wir schon wieder zurück«, sagte Thomas Antoine, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees von Arcis-sur-Aube am Samstag. Er war einer von 21 Franzosen, die am Wochenende bei Familien in Gomaringen untergebracht waren und beim Dorffest mitfeierten.

Zusammen mit ihren Gastgebern, die kommendes Jahr ihre Gäste in Frankreich sein werden, bereiteten sie das Zusammentreffen zwischen dem 1. und dem 3. Mai 2026 in Arcis-sur-Aube vor. Danach, so Thomas Antoine, sei geplant, das Treffen wechselseitig im jeweils andern Ort auszutragen, 2027 also wieder in Gomaringen.

In den kommenden Jahren will man einander wechselseitig besuchen

Das Treffen im kommenden Jahr habe ein klein wenig Brisanz, sagte Antoine: 2026 findet in Arcis-sur-Aube eine Wahl zum Bürgermeister der 3.000-Einwohner-Gemeinde statt. Delegationsmitglied Pierre Degay reagierte darauf eher entspannt: Anders als vor zehn Jahren ist er nicht mehr im Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Damals organisierte er das Treffen zum 40 Jahre Partnerschaft mit Gomaringen im Alleingang. Seinerzeit habe man noch ein wechselseitiges Treffen alle fünf Jahre vereinbart.

Zur 50-Jahr-Feier der Partnerschaft 2026 soll es neben dem Festakt und einem Schüleraustausch viele andere Begegnungen geben: Spiele zwischen den Handballern sowie den Tennis-, Tischtennis- und Badmintonspielern beider Gemeinden sowie ein Radrennen. Musiker und Künstler, aber auch Vertreter der Obst- und Gartenbauvereine beider Gemeinden sollen einander treffen. Zu Letzteren gehört Pierre Degay. Er sagte, anders als Gomaringen liege Arcis-sur-Aube nicht in einem klassischen Apfelanbaugebiet. Im Ort gebe es allerdings ein »Conservatoire«, einen Pflegegarten für alte Apfelsorten.

Schüleraustausch, sportliche Wettkämpfe und ein Festakt

Arcis-sur-Aube liegt im Nordosten Frankreichs, 27 Kilometer nördlich von Troyes, der Hauptstadt der Champagne. In dieser Gegend verliefen die Frontlinien des Ersten Weltkriegs. 1971 reisten junge Gomaringer in die Gegend. Sie nahmen am Projekt »Versöhnung über den Gräbern« teil, indem sie Gräber auf dem Soldatenfriedhof Alibaudière pflegten. Dort lagen 98 deutsche Kriegsgefangene, die bei einem Angriff deutscher Flugzeuge auf das Lager ums Leben gekommen waren, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs.

Dieser Soldatenfriedhof liegt ganz in der Nähe von Arcis-sur-Aube, wo die jungen Gomaringer untergebracht waren, in einer alten, schlecht ausgestatteten Baracke. Zu dessen damaligem Bürgermeister Robert Piat und anderen Einwohnern hielten die jungen Gomaringer in den folgenden Jahren Kontakt. Dieser Kontakt war die Keimzelle der heutigen Gemeindepartnerschaft.

Die Partnerschaft entstand über die Pflege von Kriegsgräbern

Die Tochter von Robert Piat, Martine, war am Wochenende auch in Gomaringen. Die heute 79-Jährige erlebte 1975 aus nächster Nähe, wie die beiden Delegationen erstmals zusammentrafen und testeten, ob die Chemie stimmt. Für sie persönlich hatte die Partnerschaft einen erstaunlichen Nebeneffekt: »Mein Vater hat damals begonnen, darüber zu reden, was er im Krieg erlebt hatte.«

Der Soldatenfriedhof von Alibaudière übrigens ist mittlerweile eingeebnet, berichtete Delegationsmitglied Francis Moreau: Die Überreste der 98 Soldaten seien zur deutschen Kriegsgräberstätte Cernay im südlichen Elsass überführt und dort am 1. Mai 2025 begraben worden. Delegationen aus beiden Gemeinden waren dabei anwesend. In Cernay, westlich von Mulhouse, führte der Staat Frankreich unlängst viele deutsche Kriegsgräberstätten kleiner Gemeinden zentralisiert zusammen. (GEA)