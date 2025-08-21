Wie dieser Tübinger Forscher Krebs therapieren will

Im Unruhestand: Seniorprofessor Hans-Georg Rammensee forscht weiter – an drei Tagen pro Woche in seinem alten Büro auf der Morgenstelle.

TÜBINGEN. Hans-Georg Rammensee will Krebs therapieren – jede Art von Krebs. Der Körper soll die Krankheit besiegen. Dafür bekommt die eigene Abwehr Schützenhilfe durch eine Impfung. Nach der richtigen Strategie sucht der Tübinger Immunologe schon ein halbes Jahrhundert. Dabei hat er mit seinem Team Grundlegendes entdeckt: Wie Killerzellen Tumore und andere kranke Gewebe erkennen und warum sie daran oft scheitern. Noch hat der 72-jährige Seniorprofessor die therapeutische Krebsimpfung nicht zum Erfolg geführt. Darum arbeitet er weiter. Die neue Firma soll endlich den Durchbruch bringen.

Rammensee fand seine Berufung früh. Mit 20 Jahren leistete er Zivildienst im Universitätsklinikum Tübingen. »Viele Krebspatienten starben«, erinnert er sich. »Die Ärzte konnten nicht helfen.« Eingesetzt wurden Operation, Chemo, Bestrahlung – oft ohne Erfolg. »Der Medizin fehlte die richtige Therapie«, schlussfolgerte er und gelangte zu der Überzeugung: »Um Krebs zu überwinden, muss man ihn verstehen.« Fortan verschrieb Rammensee sich der Erforschung der Grundlagen. »Eigentlich wollte ich Maschinenbau studieren«, erzählt der Konditorsohn aus Rottenburg, »aber dann schrieb ich mich für Biologie ein«. An der Universität Tübingen stieß Rammensee auf die T-Zellen des Immunsystems – eine Bekanntschaft, die ihn zeitlebens nicht mehr loslassen sollte.

Für Furore sorgte 1974 die Entdeckung eines schweizerisch-australischen Forscher-Duos: »Rolf Zinkernagel und Peter Doherty fanden heraus, wie das Immunsystem vireninfizierte Körperzellen identifiziert«, berichtet Rammensee. Der Clou: »Der Befall ist für T-Zellen nur dann sichtbar, wenn ihnen ein Fragment des Virus von einem Molekül des Körpers präsentiert wird.« Die Studie bescherte den Medizinern 1996 den Nobelpreis und Rammensee eine lebenslange Obsession für T-Zellen. »Wenn dieses Erkennungsmuster bei Viren funktioniert«, mutmaßte er, »dann funktioniert es vielleicht auch bei Krebs«.

»Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich es.«

Mit seiner Annahme galt Rammensee als Exot: »Die meisten Immunologen glaubten nicht, dass T-Zellen etwas gegen Krebs ausrichten können«, resümiert er. »Sogar mein Doktorvater riet ab.« Davon ließ der »Dickkopf Rammensee« sich nicht abschrecken. »Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich es«, beharrt er. So viel Kampfgeist hätte man dem schmalen Asketen mit der weißen Mähne und dem stattlichen Schnauzer gar nicht zugetraut. Also promovierte Rammensee zuerst in Tübingen, forschte dann in Kalifornien und Basel und kehrte schließlich zurück in die Stadt am Neckar. Am Max-Planck-Institut für Biologie zeigten Rammensee und seine Arbeitsgruppe – aufbauend auf den Vorarbeiten von Zinkernagel und Doherty – im Detail, nach welchen Regeln T-Zellen Viren und Krebs erkennen und zerstören.

Rammensee und sein Team haben entdeckt, wie der Körper Krebs erkennt. Dabei greifen Körperzelle, Krebspartikel und Immunsystem ineinander wie beim Holzmodell. Foto: Steinrücken/GEA Rammensee und sein Team haben entdeckt, wie der Körper Krebs erkennt. Dabei greifen Körperzelle, Krebspartikel und Immunsystem ineinander wie beim Holzmodell. Foto: Steinrücken/GEA

»Die Körperzelle zeigt ihr Innen im Außen«, erklärt Rammensee. »Die Hülle verweist auf den Kern.« Das geht so: Auf der Oberfläche der Zelle sitzen HLA-Moleküle. Sie sind wie Schaufenster: Draußen präsentieren sie Bruchstücke (Peptide) der Eiweiße (Proteine) drinnen. Jedes Peptid hat eine spezielle Signatur, bestehend aus einer bestimmten Abfolge von Aminosäuren. Auf diese Weise dienen die Peptide – auch Antigene genannt – gleichsam als Personalausweis: Damit outet die Zelle sich als gesund oder als krank. Peptide, die von der Norm abweichen, signalisieren den patrouillierenden T-Zellen, dass etwas nicht stimmt: also womöglich ein Virus oder ein Tumor wütet. Dann zerstören die T-Zellen die kranke Körperzelle. Das Zusammenspiel der drei Elemente – HLA-Molekül, Peptid, T-Zelle – erfolgt über die Struktur: Alle drei Teile greifen ineinander.

Das Molekül, mit dem der Körper den Krebspartikel präsentiert, sieht aus wie ein Elchkopf. Darum ist der Elch das Maskottchen der Tübinger Abteilung für Immunologie. Foto: Steinrücken/GEA Das Molekül, mit dem der Körper den Krebspartikel präsentiert, sieht aus wie ein Elchkopf. Darum ist der Elch das Maskottchen der Tübinger Abteilung für Immunologie. Foto: Steinrücken/GEA

Den Fund veröffentlichte das Rammensee-Team 1991 in der angesehenen Fachzeitschrift »Nature«. »Das schlug ein«, berichtet der Wissenschaftler. Sogar von seinem größten Erfolg spricht er in sachlich-nüchternem Ton. Zur Schau gestellte Gefühle sind nicht die Sache des bescheidenen Denkers. Besuchern demonstriert er das Erkennungsmuster mit einem dreiteiligen Holzpuzzle. Das HLA-Molekül, welches das Antigen der T-Zelle präsentiert, hat die Form eines Elchkopfs, fand das Team einst, beauftragte den Tübinger Karikaturisten Sepp Buchegger mit einer Zeichnung – und vermachte dem Fachbereich ein Maskottchen.

Beides – Modell und Bild – bewahrt Rammensee in seinem Büro auf zwischen Bücherstapeln, Aktenordnern und Kuschelelchen. Den Raum in einem 90er-Jahre-Bau auf der Morgenstelle bezog er 1996, als er – nach einer Professur in Heidelberg – die Leitung der Abteilung für Immunologie am damaligen Interfakultären Institut für Zellbiologie übernahm. »Mir wurden anderswo Stellen angeboten«, berichtet er. Trotzdem kam er zurück zur Universität Tübingen. Wegen der guten Zusammenarbeit mit dem Klinikum: »Von dort erhielten wir Tumorproben und Blutzellen für unsere Antigen-Analysen.«

Denn wer weiß, wie Antigene aufgebaut sind, der kann sie nachbauen, mit einem Impfverstärker kombinieren und Tumorpatienten spritzen. Die Impfung soll T-Zellen, die bösartige Körperzellen entkommen lassen, nachträglich auf die Sprünge helfen. Sie zeigt der Körperpolizei quasi den Steckbrief des Verbrechers und befiehlt den Angriff.

Die Suche nach den richtigen Antigenen für jeden Patienten führt Rammensee quer über die dritte Etage des Morgenstellen-Baus: durch schlauchförmige Gänge, vorbei an nackten Betonwänden, bis zu modernen Hightech-Laboren. Dort stehen Massenspektrometer. Das einzig Auffällige an den unscheinbaren schwarzen Kästen sind die blauen Lichter, die hin und wieder über die Oberfläche flackern. Doch die eine Million Euro teuren Geräte haben es in sich: Sie jagen Peptide durch ein elektrisches Feld, zerschneiden sie in Stücke und ermitteln ihre Masse. Heraus kommen individuelle Profile aller Peptide, bestehend aus Zahlen-Buchstaben-Codes.

Tumorpatienten werden mit Krebspartikeln geimpft. Die passenden Partikel identifiziert das Massenspektrometer. Foto: Steinrücken/GEA Tumorpatienten werden mit Krebspartikeln geimpft. Die passenden Partikel identifiziert das Massenspektrometer. Foto: Steinrücken/GEA

Millionen dieser Codes haben Rammensee und sein Team zusammengetragen zu einer teils international zugänglichen Bibliothek: Der Vergleich mit bekannten Antigenen anderer Menschen schränkt den Kreis potenzieller Antigene neuer Patienten ein. Dabei handelt es sich um eine Abkürzung: Sie erspart Krebsforschern weltweit Arbeit, Zeit und Geld und schenkt Patienten bessere Chancen auf personalisierte Impfstoffe.

Noch ist Rammensees Mission nicht beendet. »Aktuell gibt es keine therapeutische Impfung gegen Krebs«, räumt er ein – weder von ihm noch von den vielen anderen Forschungsgruppen in aller Welt. Zwar hat er für seine Verdienste um die Grundlagenforschung etliche Auszeichnungen erhalten (zuletzt die Aufnahme in die renommierte Wissenschaftsakademie Leopoldina) und zahlreiche Biomedizin-Firmen mitgegründet. Curevac, Immatics und Synimmune etwa nennen ihn ihren Spiritus Rector. Doch keines dieser Unternehmen hat ein Produkt auf dem Markt.

»Drei Tage pro Woche arbeite ich im Büro – trotz Ruhestand.«

Trotzdem gibt Rammensee nicht auf. Den Durchbruch erwartet er vom jüngsten Start-up ViferaXS. »Wir wissen, wie wir die richtigen Antigene finden, und wir haben einen wirksamen Verstärker«, versichert er. Am gemeinsamen Unternehmen beteiligt ist auch Juliane Walz. Die Professorin leitet die neue Abteilung für Peptid-basierte Immuntherapie an der Universität Tübingen und ist Rammensees Nachfolgerin im Amt.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand 2023 hat Rammensee den Staffelstab an Walz übergeben – trotzdem forscht der Seniorprofessor weiter. »Früher war ich zwölf Stunden pro Tag bei der Arbeit«, erzählt er. »Jetzt bin ich nur noch drei Tage pro Woche in der Abteilung.« Denn der Wettlauf gegen den Krebs ist ein Marathon und die Elch-Mannschaft will auf ihren bisherigen Stürmer nicht verzichten. Wenn der vierfache Familienvater aber doch mal eine Verschnaufpause braucht, dann geht er in den Schönbuch. »Zum Holzmachen«, wie er sagt. »Das ist ein guter Ausgleich.« (GEA)