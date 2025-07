Wie Tübinger gegen eine invasive Ameisenart kämpfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der vergangenen Woche machte der Tübinger Beethovenweg landesweit Schlagzeilen, nachdem die Ameisenart »Tapinoma magnum« von einem Biologielehrer in der beschaulichen Wohnstraße gesichtet worden war. Christian Wolff, promovierter Biologie, der die invasive Art entdeckt hat, zeigte nun dem GEA die aktuelle Situation vor Ort. »Wir hoffen immer noch, Tapinoma magnum eindämmen zu können«, sagt Wolff gleich zu Beginn. Und er drängt auf rasche Maßnahmen durch die Stadt: »Wir haben keine Zeit zu verlieren, sonst entgleitet uns die Situation.«

Die Uniklinik in Sichtweite: Der Beethovenweg in Tübingen ist eigentlich eine beschauliche Wohngegend. Doch nun haben die Anwohner mit einer Ameisenplage zu kämpfen. Foto: Alexander Thomys Die Uniklinik in Sichtweite: Der Beethovenweg in Tübingen ist eigentlich eine beschauliche Wohngegend. Doch nun haben die Anwohner mit einer Ameisenplage zu kämpfen. Foto: Alexander Thomys

Ernste Worte, die kleine, fast schon unscheinbare Tierchen betreffen. Die Arbeiterinnen von Tapinoma magnum werden nur zwei bis acht Millimeter groß. Oberflächlich betrachtet scheint im Beethovenweg auch alles in Ordnung zu sein, Schmetterlinge und Hummeln lassen sich auf üppig blühendem Lavendel nieder, die in gepflegten Vorgärten stehen. Bei Christian Wolff im Garten zeigt sich zugleich ein Kirschbaum in voller Pracht mit erntereifen Früchten. »Das Magnum steht nicht für große Tiere, sondern für große Kolonien«, klärt Wolff auf. Was damit gemeint ist: Tapinoma magnum bildet riesige unterirdische Kolonien, die Millionen Tiere und tausende Königinnen umfassen können. »Bis zu einem Hektar Fläche kann betroffen sein«, weiß der Biologe, der zufällig auf die Kolonie gestoßen ist, als er bei Nachbarn ein Ladegerät ausleihen wollte.

Mit vereinten Kräften rücken die Anwohnerinnen den Ameisen zuleibe. Foto: Alexander Thomys Mit vereinten Kräften rücken die Anwohnerinnen den Ameisen zuleibe. Foto: Alexander Thomys

Wolff fing einige der Ameisen ein und bestimmte die Art. Und schlug umgehend in der Nachbarschaft Alarm. Denn Tapinoma magnum ist keine einheimische Ameisenart, die ihren Teil zum ökologischen Gleichgewicht beiträgt. Stattdessen handelt es sich um eine invasive Art, die heimische Ameisen verdrängt und die zugleich durch ihre Lebensart eine Bedrohung für die Infrastruktur hierzulande darstellt. In Kehl etwa, wo die Ameisen vor einigen Jahren eingeschleppt wurden, fielen Strom und Internet aus, nachdem sich die Ameisen in Schaltkästen vorgearbeitet hatten. Ein Spielplatz musste gar geschlossen und abgebaggert werden, weil die Superkolonie den Boden instabil gemacht hatte.

Kochendes Wasser, Kieselgur, Brandkalk

In Tübingen, so hofft Wolff, kann Tapinoma magnum noch gestoppt werden, ehe sich die Art weiter ausbreitet. Die Anwohner nehmen täglich den Kampf auf: etwa mit Wasserkochern und Kochtöpfen voll kochend heißem Wasser, das sie in die Löcher der Ameisenbauten gießen. Was allerdings nur begrenzt wirkt. »Nach ein paar Zentimetern wird das Wasser zu kühl, um Schaden anzurichten«, sagt Wolff. Deshalb bringen die Beethovenweg-Anwohner auch Kieselgur in kleinsten Mengen aus. Ein Stoff, der am Ameisenkörper der Tapinoma magnum haftet und die Tiere langfristig schädigt. »Schleppen sie Kieselgur bis in die Nester zu den Königinnen ein, könnte das ihr Ende sein«, hofft Biologe Wolff. An einer anderen Stelle bringen die Betroffenen sogar Brandkalk aus, um die Ameisen zu stoppen, die offensichtlich versuchen, sich in die Hausfassade zurückzuziehen.

Denn Tapinoma magnum reagiert auf die Abwehrmaßnahmen der Menschen. »Sie sind hochflexibel, können sich neuen Umweltbedingungen anpassen und schnell reagieren«, sagt Wolff. So schickt Tapinoma magnum Späher aus, die anschließend durch Pheromone signalisieren, wo ein geeigneter Standort für eine neue Kolonie wäre. Im Beethovenweg fanden die Ameisen vor allem am Straßenrand einen idealen Standort für sich: Am hangseitigen Straßenrand gibt es eine dekorative Begrenzung mit Pflastersteinen, die auch der Entwässerung durch Schachtdeckel dienen. »Die Rohrleitungen dazu sind normalerweise in Sand eingelegt, das bevorzugte Material von Ameisen«, erklärt Wolff. »Und zwischen den Pflastersteinen findet die Ameisenart viele Wege, in die Tiefe zu kommen.«

Zwischen den Pflastersteinen am Straßenrand findet die Ameisenart beste Bedingungen für sich vor, zumal die Abwasserleitungen wohl in Sand gebaut wurden. Foto: Alexander Thomys Zwischen den Pflastersteinen am Straßenrand findet die Ameisenart beste Bedingungen für sich vor, zumal die Abwasserleitungen wohl in Sand gebaut wurden. Foto: Alexander Thomys

Das haben indes auch die Anwohner versucht. Mit Metallstäben bohrten sie zwischen den Pflastersteinen in die Tiefe, um heißes Wasser besser einbringen zu können. Noch effektiver wären spezielle Lanzen, die das heiße Wasser ähnlich wie beim Fracking in den Boden drücken könnten. Oder: das Abbaggern der Pflastersteine und das Aufbringen von Asphalt. Eine Maßnahme, die Wolff der Stadtverwaltung vorschlagen will. Am oberen Ende des Beethovenwegs gibt es derweil eine Ameisenkolonie der »Schwarzen Wegameise«, einer heimischen Art, die zufällig als natürliches Tapinoma-Bollwerk fungiert. »Solange es den Ameisen da oben gut geht, kann sich Tapinoma magnum dort nicht ausbreiten«, sagt Wolff. Allerdings: Die Drüsenameise Tapinoma magnum dürfte den Kampf auf lange Sicht wohl gewinnen, »allein durch ihre schiere Anzahl«.

Ausweichen der Art soll verhindert werden

Die wird deutlich, wenn man im Beethovenweg genauer hinsieht. So hat sich die Kolonie einerseits an Gartenmauern und Treppen in Vorgärten vorgearbeitet, andererseits aber auch unter Blumenkübeln Orte zum Überleben gefunden. Eine ganze Ameisenstraße ist auf einem Parkplatz zu beobachten, dessen Asphaltdecke mit der Zeit gebrochen ist. Pflanzen wachsen aus den Rissen - ein idealer Rückzugsort für die invasive Ameisenart. Aktuell, so scheint es, verlagern die Maßnahmen der Anwohner die Ameisen innerhalb des Beethovenwegs. Kürzlich haben die Anwohner deshalb Flyer an alle Haushalte verteilt, um über die Schädlinge zu informieren und mehr Mitstreiter zu gewinnen. Um die Art wirklich einzudämmen, statt sie in andere Straßenzüge zu verdrängen. »Denn damit wäre niemandem geholfen«, merkt Wolff an.

Der promovierte Biologe und Biologielehrer Christian Wolff hat die Ameisen im Beethovenweg entdeckt. Foto: Privat Der promovierte Biologe und Biologielehrer Christian Wolff hat die Ameisen im Beethovenweg entdeckt. Foto: Privat

Immerhin: Christian Wolff lobt die Gespräche mit der Stadtverwaltung, die aktuell an einem Maßnahmenpaket arbeite. Bis es soweit ist, kämpfen auch die Anwohner, die sich mittlerweile in einer Whatsapp-Gruppe organisiert haben, täglich weiter. Allen Einwohnern, die sich nun Sorgen machen, rät Wolff zum Geruchtstest. Werden Exemplare von Tapinoma magnum mit dem Finger zerdrückt, lässt sich ein eigenartiger Geruch wahrnehmen - zwischen ranziger Butter, Frostschutzmittel und einem undefinierbaren, chemischen Geruch. »Heimische Arten dagegen riechen nach nichts«, erklärt Wolff, der inzwischen auch mit den Naturkundemuseen in Stuttgart und Karlsruhe in Kontakt steht, wo die »Tapinoma magnum«-Ausbreitung in Baden-Württemberg erforscht wird. Wolff fordert deshalb auch, die Mitarbeiter von Baumärkten zu sensibilisieren. Denn die Ausbreit von Tapinoma magnum erfolgt wohl durch Wurzelballen, in denen sich unentdeckt Neser der Ameise befinden.

In Italien heimisch - in Europa heimisch?

Als invasive Art gilt Tapinoma magnum indes nicht. Aus einem einfachen Grund: In der Europäischen Union ist Tapinoma magnum am Mittelmeer in Italien heimisch - dadurch gilt sie in ganz Europa als nicht invasive Art, auch wenn sie durch die Alpen bislang von Nordeuropa getrennt war und sie mit ihrem Auftreten nun das Ökosystem bedrohen kann. »Letztlich bekämpfen wir hier aber auch nur ein Symptom des Klimawandels«, sagt Wolff. Denn mit höheren Temperaturen verschieben sich langfristig auch die Klimabedinungen, die neue Arten in Deutschland begünstigen.

Sicher ist indes: Die mediale Aufmerksamkeit dürfte den Anwohnern im Beethovenweg noch eine Weile erhalten bleiben. Für die kommende Woche hat sich ein Fernsehteam des SWR angekündigt, um über die beschauliche Wohnstraße zu berichten, die so ungebetenen Besuch bekommen hat. (GEA)