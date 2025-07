Wie Tübingen seinen Tourismus-Sektor neu aufstellen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Tübinger Tourismus ist in die Jahre gekommen. Daran ließ der beratende Destinationsmanager Tobias Klöpf, der mit der Stadtverwaltung ein neues Tourismus-Konzept erarbeitet, bei einer Informationsveranstaltung keine Zweifel. »Bis zur Pandemie hieß es: höher, schneller, weiter - Quantität statt Qualität.« Das funktioniere aber nicht mehr, um erfolgreich im Wettbewerb zu sein. Hinderlich sei zudem auch die Doppelstruktur, die in Tübingen historisch gewachsen ist: Die Zusammenarbeit von Bürger- und Verkehrsverein (BVV) und der Wirtschaftsförderung Tübingen (WIT) sei ineffizient - zu viele Köche versalzen die Suppe. Klöpfs Fazit: »Wir müssen an die Strukturen ran.«

Die Unistadt muss sich im Bereich Tourismus neu aufstellen, wenn sie in Zukunft vorne mitspielen will. Das ist besonders in Zeiten klammer Kassen ein Problem, denn streng genommen fehlen für alle Freiwilligkeitsleistungen - und dazu gehören die Aufgabenbereiche des Stadtmarketings - das Geld. Laut Klöpf liegt gerade darin aber viel Potenzial: »Jeder Euro, der in Tourismus investiert wird, geht auch in den Kultur- und Lebensraum zurück« - Stichwort lebenswerte Innenstadt und Stärkung des Einzelhandels. Deutschlandweit stammen 7,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus dem weiten Bereich der etwas sperrig benannten »Erlebnisökonomie«, dem der Tourismus im Marketing-Sprech zugeordnet wird. Eine tragende Branche, die Tübingen viel besser als bisher nutzen könnte.

Stellenaufstockung und Mehrkosten

Der Vorschlag: BVV und WIT in einer neuen GmbH zusammenzuführen und mit mehr Geld ausstatten. Grob 400.000 Euro mehr müsste die Verwaltung von den knappen Haushaltsmitteln jährlich mehr in den Bereich Tourismus investieren - gestaffelt, bis die Sache in Laufen kommt. Dazu planen die Berater aus München, bis 2029 um 2,5 Stellen auf insgesamt 13 Vollzeitstellen aufzustocken, mit extra Platz für mögliche Azubis und Aushilfen. Die sind wohl auch notwendig, denn vornehmlich müsse das Angebot in Tübingen digitaler werden. »Die klassische Touristen-Information ist Schnee von gestern«, sagte Klöpf klar. »Nahezu jeder Besucher nutzt nur noch das Smartphone.« Das gelte im Übrigen auch unabhängig vom Alter. Grundsätzlich müssen städtische Angebote übersichtlich gebündelt und digital abrufbar werden - wie beispielsweise eine malerische Fahrt mit dem Stocherkahn.

Tübinger Tourismus in Zahlen Insgesamt hat Tübingen 2023 im sehr breit gefächerten Bereich des Tourismus einen Bruttoumsatz von rund 231 Millionen Euro erwirtschaftet - gemessen an fast sechs Millionen Aufenthaltstagen. Davon entfallen allein 5,6 Millionen auf Tagesreisen, der Rest sind Übernachtungen in Hotels, Herbergen oder auch Privatunterkünften mit unter zehn Betten. Rund 80 Prozent der Umsätze werden von Tagestouristen generiert. Nach Abzügen der Mehrwertsteuer und Vorleistungen, die teilweise auch wieder in die Kommune zurückfließen, bleiben unterm Strich ein touristischer Einkommensbetrag von 104 Millionen Euro übrig. Dieser Betrag entspricht nicht den Einnahmen der Stadt, sondern wird auf die Profiteure des Tourismus allgemein angewendet - also vom Kneipenwirt über den Einzelhändler bis zum Hotelier. Der Einkommensbetrag finanziert - ausgehend von einem durchschnittlichen Einkommen von rund 32.400 Euro - insgesamt 3.230 Personen in der Stadt. Dieser Wert darf nicht mit der tatsächlichen Anzahl der Beschäftigten im Tourismus gleichgesetzt werden, sondern soll eine Vorstellung der Dimension erlauben. (pru)

Über die Notwendigkeit eines modernen Tourismus-Konzepts herrscht weitgehend Einigkeit - ohnehin hat der Gemeinderat für die Neustrukturierung ab kommendem Jahr bereits einen Entschluss gefasst. Wo die 400.000 Euro jährlich aber herkommen sollen, ist noch nicht klar. Klöpf und Stadtverwaltung können sich grundsätzlich drei Möglichkeiten vorstellen: Eine Kurtaxe, ein Fremdenverkehrsbeitrag oder eine Bettensteuer.

Regierungspräsidium könnte ein Wörtchen mitzureden haben

Die Kurtaxe, so Michael Züfle, werde für Übernachtungen fällig und sei ein erprobtes Instrument in vielen anderen Gemeinden und Städten in Deutschland. »Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen dann nur im Bereich des Tourismus verwendet werden«, erklärte Tübingens Kämmerer. Das Geld werde von Hotels erhoben und dann an die Verwaltung weitergeleitet. Dabei würden rund 100.000 Euro für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand fällig, was sich mit den 400.000 anberaumten Euros zu einer halben Million Euro an jährlichen Kosten addieren würde. »Auf 268.000 Übernachtungen gerechnet hätten wir das Geld bei einer Taxe von 1,85 Euro drin«, sagt Züfle mit Blick auf die jüngsten Zahlen. Eine Hürde müsse aber genommen werden: »Das Regierungspräsidium müsste Tübingen das Prädikat als Erholungsort verleihen.« Das koste vor allem Zeit und Geld.

Ähnliches gelte für den Fremdenverkehrsbeitrag, einer kommunalen Abgabe, die Betriebe bezahlen müssen, die vom Tourismus profitieren - wie beispielsweise Gastronomien, Friseure oder Tischler. Auch diese Einnahmen seien zweckgebunden und auch hier müsste das Regierungspräsidium ein Prädikat verleihen. »Die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrags ist dazu sehr aufwändig«, so der Kämmerer. Man müsse entscheiden, welche Betriebe eingebunden werden würden und welche nicht. Zudem sei das Konstrukt rechtlich angreifbar und bedeutet einen immensen Verwaltungsaufwand. Im Rathaus rechne man mit einer Jahresabgabe von ungefähr 240 Euro am Beispiel einer Tischlerei.

Kritik von den Hoteliers und Gastronomen

Bleibt noch die Bettensteuer. »Die ist nicht zweckgebunden und bedarf keiner gesonderten Prädikatisierung durch das Regierungspräsidium«, erklärt Züfle. Den Betrag könne man prozentual auf den Übernachtungspreis erheben oder als glatten Betrag - so oder so wären die Einnahmen vergleichbar mit denen aus der Kurtaxe. Kämmerer Züfle spricht sich klar für diese dritte Option aus: »Die Steuer ist schnell umsetzbar, die Steuerlast ist transparent, rechtlich sicher und hat einen geringen Verwaltungsaufwand zur Folge.«

Die anwesenden Hoteliers und Wirte sahen das anders. Grünen-Gemeinderätin Asli Kücük, selbst auch in der Gastronomie tätig, bemängelte das »Abdrücken der Verwaltungstätigkeit an die Betriebe.« Berater Klöpf beschwichtigte: Man müsse nur jedes Vierteljahr ein Kreuz setzen, die Abgabe sei mit dem Bezahlvorgang abzuschließen und verursache damit kaum Mehraufwand - ein Argument, das bei den Anwesenden nur mit Kopfschütteln honoriert wurde. Darüber hinaus bemängelten die Zuhörer die Verteilung zu Lasten der Hoteliers - schließlich, und diese Zahlen stammen von der Stadt selbst - generiere Tübingen bis zu 80 Prozent des Umsatzes über Tagestouristen, die ja schließlich nicht übernachten würden.

Palmer erteilt Absage

Diesen Einwurf ließ Oberbürgermeister Boris Palmer nicht unkommentiert. »Wenn man sich zwischen Gerechtigkeit und Einfachheit entscheiden muss, wählt der Deutsche immer die Gerechtigkeit.« Das sei grundsätzlich nicht verkehrt, werde aber eben mit einem erhöhten bürokratischen Aufwand erkauft.

Zudem äußerte ein Hotelier Bedenken, dass die Abgabe auf Dauer dazu genutzt werden könnte, andere Haushaltslöcher zu stopfen. Der OB erteilte diesen eine klare Absage: »Solange ich hier sitze, passiert das nicht.« Palmer wies aber auch darauf hin, dass das aber grundsätzlich von der Verlässlichkeit des Gemeinderats abhänge - der voraussichtlich Ende Juli auch entscheidet, welches der drei Finanzierungsmittel nun für den Tübinger Tourismus-Boost genutzt werden soll. (GEA)