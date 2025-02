An der Zufahrt zum Schützenhaus steht der Patenbaum für den verstorbenen Tomy Fanore Wenzel. Rechts dahinter der Baum seiner Witwe – der 200ste Patenbaum des Netzwerks Streuobst. Foto: Jürgen Meyer An der Zufahrt zum Schützenhaus steht der Patenbaum für den verstorbenen Tomy Fanore Wenzel. Rechts dahinter der Baum seiner Witwe – der 200ste Patenbaum des Netzwerks Streuobst. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.