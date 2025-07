Wie groß ist Erdogans Einfluss auf das Islamzentrum der Universität Tübingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Zentrum für islamische Theologie der Universität Tübingen (Zith) steht in Kritik, weil die Türkisch-Islamische Anstalt für Religion (Ditib) als größte sunnitisch-islamische Organisation, drei der sieben Sitze im Beirat besetzt. Die Ditib untersteht der Kontrolle des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten, das dem Präsidenten Recep Tayyip Erdo g˘an unterstellt ist. Kritik kam in der Vergangenheit etwa von Birgül Akpinar (CDU), die äußerte, dass es eine Illusion sei, mit den vorhanden Islamverbänden einen Islam zu schaffen, der grundgesetzkonform sei. Auch Cem Özdemir, grüner Ministerpräsidentenkandidat sagte der Stuttgarter Zeitung: "Ich sehe mit Sorge, dass am Zith die Ditib gegenüber anderen Verbänden ein Übergewicht hat. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, dass Ditib – der verlängerte Arm Erdo g˘ans – den Einfluss für vereinstaktische Personalpolitik missbraucht, wäre das ein Skandal." Auch von Liberalen und SPD hagelte es Kritik. Sascha Binder (SPD) empfahl dem Wissenschaftsministerium beim Zith in Tübingen "genau hinzuschauen".

»Es wäre ein Skandal, wenn der verlängerte Arm Erdog˘ans seinen Einfluss missbraucht«

FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke zitierte eine Studie der Universität Münster, wonach ein Viertel der angehenden islamischen Religionslehrer als »fundamentalistisch« einzustufen sein und eine »Islamisierung des deutschen Rechtssystems« unterstütze, knapp die Hälfte spreche Israel das Existenzrecht ab. »Wenn dies die künftigen Lehrer an unseren Schulen sind, ist der freiheitlichen, aufgeklärten und friedvollen Gesellschaft ein Bärendienst erwiesen«, wetterte Rülke. Auch Hans-Jürgen Großner (AfD) zeigte sich »vom Ausmaß der Unterwanderung einer staatlichen Uni durch Islamisten und Antisemiten« entsetzt.

Nun reagierte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) und regte an, alle bundesweit sieben Zentren für islamische Studien, darunter auch das in Tübingen, evaluieren zu lassen, wie sie dem GEA bestätigte. »Die Intention dahinter ist, eine Bilanz ihrer bisherigen Arbeit zu ziehen. Haben die Zentren ihre Ziele erreicht – etwa in der wissenschaftlichen Etablierung islamischer Theologie in Deutschland und der Ausbildung von Lehrkräften?«, schreibt das Ministerium in einer Stellungnahme. Zudem gehe es um Qualitätssicherung, gesellschaftliche Wirkung, um strukturelle und institutionelle Fragen und darum, wie die Zentren langfristig gut aufgestellt werden können. »Zur Evaluierung gehört auch zu überprüfen, ob die strukturelle Zusammensetzung der Gremien am Zith noch im Sinne der Abdeckung der Pluralität des Islams in Deutschland und Baden-Württemberg gewährleistet ist«, so der Sprecher weiter.

»Es bringt nichts Positives für die Entwicklung des Zith, wenn es ständig skandalisiert wird«

Das Problem beim Islam ist, dass er in Deutschland keine Körperschaft öffentlichen Rechts ist wie etwa die evangelische oder katholische Kirche. »Das Zentrum für Islamische Theologie (Zith) verfügt über einen bekenntnisbezogenen Beirat, der die entsprechenden Aufgaben der Kirchen wahrnimmt«, erklärt ein Sprecher der Universitätsleitung. »Äquivalent zu staatskirchenrechtlichen Regelungen wurden islamische Verbände im Land Baden-Württemberg in diesen Beirat eingebunden«, erklärt der Sprecher. Ein solches Vorgehen solle sicherstellen, dass die Absolventinnen und Absolventen des Zith auch bei bekenntnisbezogenen Arbeitgebern, wie Moscheegemeinden, arbeiten können. Im Zith Beirat sind drei große Islamverbände (Ditib, VIKZ, IGBD) des Landes Baden-Württemberg vertreten. Die Ditib habe nur ein Vorschlagsrecht für drei von sieben Stimmen im Beirat. Das entspricht im Verhältnis der Größe des Verbandes. »Die Mehrheitsverhältnisse erlauben es damit aber keinem der islamischen Verbände, auch nicht Ditib, das Gremium zu dominieren oder zu lenken«, so der Universitätssprecher. »Die Befugnis für die Lehrbefugnis an Schulen (Idschaza) ist auf die Stiftung Sunnitischer Schulrat übergegangen«, führt er aus und präzisiert: »Die Befugnis für die Erteilung des Nihil obstat (Lehrerlaubnis) bei der Besetzung von Professuren teilt sich der Zith Beirat mit der Stiftung Sunnitischer Schulrat.«

»Mir ist es wichtig, dass wir hier irgendwann auch Imaminnen ausbilden«

Asli Kücük, Tübinger Gemeinderätin und ehemalige Tübinger Bundestagskandidatin der Grünen ist seit Januar 2024 stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zith. Sie begrüßt eine Evaluation und betont, dass es nicht um eine Überprüfung, sondern um eine schrittweise Weiterentwicklung geht.

Asli Kücük (Grüne) ist Tübinger Gemeinderätin und stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zentrums für islamische Theologie. FOTO: PR Asli Kücük (Grüne) ist Tübinger Gemeinderätin und stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zentrums für islamische Theologie. FOTO: PR

Denn noch werden in Tübingen keine Imame ausgebildet, sondern diese erhalten "ihren letzten Schliff in Kooperationsländern", wie Kücük erklärt. »Mir ist es wichtig, dass wir hier irgendwann auch Imaminnen ausbilden«, sagt Kücük. Die Grünenpolitikerin findet es "sehr gut, dass wir in Deutschland Zentren für islamische Theologie haben". Es sei immer schwierig, wenn sich Religion und Politik mischen, sagt sie.

»Was zu ihrem Glauben gehört, kann nur eine Glaubensgemeinschaft selbst definieren«

Man könne nicht alle Ditib-Gemeinden über einen Kamm scheren – ähnlich wie es auch bei evangelischen oder katholischen Gemeinden Unterschiede gebe. Kücük befürchtet, dass eine unabhängige Evaluation und Weiterentwicklung des Zith am Geld scheitert. »Es bringt nichts Positives für die Entwicklung des Islamzentrums, wenn es ständig skandalisiert wird.«

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte das Zith bei der Einweihung des 23 Millionen Euro teuren Neubaus im November letzten Jahres gegen die damals schon aufgekommene Kritik in Schutz genommen. Was zu ihrem Glauben gehöre, könne nur eine Glaubensgemeinschaft selbst definieren, sagt er. In dieser Funktion aber dürften sich die Verbände nicht um eigene Vereinsinteressen und schon gar nicht um politische Agenden eines Herkunftsstaates kümmern, mahnte Kretschmann. (GEA)