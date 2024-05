Die Stadt Tübingen will, gemeinsam mit der Gemeinde Dußlingen, einen Windpark im Höhenzug Rammert bauen. Am Mittwoch stellten sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, Stadtwerke-Geschäftsführer Ortwin Wiebecke und Julian Klett, bei den Stadtwerken für Erneuerbare Energien zuständig, der Diskussion: Fast 300 Menschen kamen in die Rammerthalle im Stadtteil Weilheim.

Verschiedene Windkraftanlagen stehen auf einer Fläche. (Symbolbild) Foto: dpa Verschiedene Windkraftanlagen stehen auf einer Fläche. (Symbolbild) Foto: dpa

