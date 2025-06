Aktuell Raubfische

Wie gefährlich sind die Welse im Kirchentellinsfurter Baggersee?

In einem See in Bayern hat ein gewaltiger Wels immer wieder Badegäste attackiert, bevor er erlegt wurde. Was bedeutet das fürs Schwimmen am Kirchentellinsfurter See, in dem auch stattliche Raubfische leben?