Wie die Saublodern für die Ahlande und andere Narren hergestellt werden

PFULLINGEN/ROTTENBURG. Wenn Jürgen Ott das Garagentor öffnet, schlägt ihm ein beißender Geruch entgegen. Einen Moment lang weicht er zurück, atmet tief ein und aus – dann huscht ihm ein zufriedenes Lächeln übers Gesicht. Von Wand zu Wand spannt sich ein dickes Seil, daran hängen rund 80 Saublodern. Sie glänzen fettig im grellen Licht, riechen nach Urin, wenngleich viel weniger als noch vor ein paar Wochen. Bald schon werden die Rottenburger Ahlande mit ihnen wieder durch die Gassen ziehen und die Leute necken.

Der gelernte Metzger Ott stellt die ungewöhnlichen Requisiten seit mittlerweile 18 Jahren selbst her – in seiner heimischen Garage in Rottenburg. Hauptberuflich arbeitet der 55-Jährige beim Bauhof in Pfullingen. Zuvor war er an verschiedenen Orten tätig, unter anderem als Hausmeister und zehn Jahre als Metzgergeselle. Was auf den ersten Blick wie ein kurioser Krachmacher wirkt, den er in seiner Freizeit herstellt, ist weit mehr als das: Die Saubloder steht exemplarisch für die tief verwurzelte Geschichte und die lebendige Symbolik der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Dabei handelt es sich um eine ausgekochte, aufgeblasene Schweinsblase – in unterschiedlichen lokalen Dialekten auch »Saubloodere« oder »Saublodere« genannt.

»Mein Meister hat sie immer noch mit dem Mund aufgeblasen«

Die Schweinsblase ist an sich ein Schlachtabfall. Seine Rohware bekommt Ott direkt vom Rottenburger Schlachthof. Bis zum Sommer holt er immer wieder einige Blasen ab, so, wie sie anfallen und zur Verfügung stehen. »Angenehm ist das Geschäft nicht gerade«, gibt Ott zu. »Zuerst muss der restliche Urin raus, dann entferne ich das Fett – sonst gibt es Risse und die Bloder geht schnell kaputt.« Dafür ist er mit umso größerer Leidenschaft dabei.

Seine Methode zur Saubloder-Herstellung hat er von Metzger Wolfgang Igel gelernt: "Er hat mir alles gezeigt." Sie ist ebenso speziell wie bewährt: Zunächst legt er die Blasen einige Monate in Salzwasser. Danach werden sie aufgeblasen – mit einer Fahrradluftpumpe. »Mein Meister hat sie immer noch mit dem Mund aufgeblasen«, erzählt Ott. Da schüttelt es ihn selbst ein wenig. Mit einer Schnur abgebunden, kommen sie an das gespannte Seil. Regelmäßig schüttelt Ott die Bündel, damit sie nicht verkleben – ein paar Tropfen landen dabei immer auf dem Garagenboden. Seine Saublodern sind weiß und nicht durchsichtig. "Durch das Salz bekommen sie mehr Stabilität", sagt er. Andere Metzger arbeiten mit frischen Blasen, die durchsichtiger sind, oder räuchern sie, wodurch sie einen gelblichen Schimmer bekommen.

»Die Großen sehen beeindruckender aus, sind aber anfälliger als die Kleinen.«

Rückhalt bekommt Ott bei seinem speziellen »Hobby« von der Familie. »Meine Frau und mein Sohn unterstützen mich total«, sagt er. Nur eines sei klar: Wenn er nach der Arbeit in der Garage zurück in die Wohnung kommt, müssen die Klamotten sofort auf den Balkon – und separat in die Wäsche.

Dass es ihm nicht ums Geld geht, ist offensichtlich. 3 Euro verlangt Jürgen Ott von den Narren für eine fertige Saubloder, zuvor waren es 2,50 Euro. "Ich bin jetzt mit dem Preis ein wenig hoch gegangen. Wenn ich alles gegenrechne, ist aber immer noch nicht mal das Wasser in der Suppe verdient", sagt Ott. Die Bestellungen sammelt die Rottenburger Narrenzunft, jährlich sind es zwischen 70 und 100 Stück. Mehr möchte Ott bewusst nicht herstellen. "Dieses Kontingent passt", sagt er, auch wenn andere Zünfte anfragen sollten. Zumal immer wieder welche kaputtgehen: »Die Großen sehen beeindruckender aus, sind aber anfälliger als die Kleinen.«

Während der Fasnet dient die Saubloder als Schlag- und Neckinstrument. Narren donnern sie auf den Boden, um einen lauten Knall zu erzeugen – oder auch auf Zuschauer und andere Teilnehmer. »Ich habe schon einige Prügel mit meinen eigenen Blodern bekommen, wenn mich die Leute erkennen«, schildert Ott lachend, vor allem in Rottenburg, wo er viele der Hästräger kennt. Er selbst ist kein Zunftmitglied, fühlt sich der Fasnet gleichwohl eng verbunden. »Ich bin ein echter Rottenburger und habe mich schon als Kind immer auf die Fasnet gefreut.«

»Nicht, dass in 40 Jahren Schaumstoff und Plastik verwendet werden«

Sein zweites großes Hobby ist der Fußball. Früher spielte er beim FC Rottenburg, später als Torwart beim TuS Ergenzingen, wo er bis 2024 Mannschaftskapitän der Senioren war. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm bei einem Umzug ein junger Ahland, der sich überschwänglich bei ihm für das Requisit bedankte und ihm dann beim Omzug ordentlich eine »übergebraten« habe: »Die kleinen Saublodern ziehen am besten.«

Seine Lieblingsfigur der heimischen Fasnet ist der Ahland – nicht zuletzt wegen des echten Kuhschwanzes, mit dem er ausgestattet ist. »Wenn die ganze Gruppe kommt, das ist einfach eine Wucht«, sagt Ott. Für ihn gehört das laute Schlagen der Saubloder ebenso selbstverständlich zur Fasnet wie die Musik.

Historisch lässt sich das Requisit gut einordnen. Vor Beginn der Fastenzeit wurde traditionell viel geschlachtet, um verderbliche Lebensmittel aufzubrauchen. Dabei fielen große Mengen tierischer Nebenprodukte an, darunter auch Schweinsblasen. Sie wurden nicht entsorgt, sondern aufgeblasen und von den Narren genutzt. Mit der Zeit erhielten sie eine tiefere symbolische Bedeutung: als Zeichen der Völlerei vor der Fastenzeit, als Sinnbild von Fruchtbarkeit und Lebenskraft – nicht selten in eindeutiger Anspielung – und als Werkzeug der Narrenfreiheit, mit dem Lärm gemacht, provoziert und verspottet werden darf.

Die aufgeblasene Blase kann so auch als Sinnbild des Narren selbst gelesen werden: eine scheinbar leere Hülle, die lautstark durch die Gassen zieht. In einer Zeit, in der tierische Materialien längst durch hygienischere Alternativen ersetzt werden könnten, halten viele Narrenzünfte bewusst an dieser Tradition fest. »Die Saubloder ist eine Rarität«, sagt Ott. Sie müsse erhalten bleiben. Deshalb steht er weiter in seiner Garage, nimmt Geruch und Aufwand in Kauf, möchte sein Handwerk erhalten und weitertragen. »Nicht, dass in 40 Jahren Schaumstoff und Plastik verwendet werden.« (GEA)