Die mittelalterliche Vorläuferin der B 27 führte über das Butzenbad (heute Trinkpavillion an der Schwefelquelle; roter Pfeil), dann durch den Randbereich des heutigen Bästenhardt, hinab über die Halde nach Ofterdingen. Das Foto an der Tannbach-Brücke zeigt, dass die Trasse identisch mit der heutigen Kreisstraße zwischen Bad Sebastiansweiler und Bästenhardt ist. FOTO: MEYER; KARTE: WINTERMANTEL/QUELLE: LGL Die mittelalterliche Vorläuferin der B 27 führte über das Butzenbad (heute Trinkpavillion an der Schwefelquelle; roter Pfeil), dann durch den Randbereich des heutigen Bästenhardt, hinab über die Halde nach Ofterdingen. Das Foto an der Tannbach-Brücke zeigt, dass die Trasse identisch mit der heutigen Kreisstraße zwischen Bad Sebastiansweiler und Bästenhardt ist. FOTO: MEYER; KARTE: WINTERMANTEL/QUELLE: LGL

