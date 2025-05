Wie die Öschinger Freibadfreunde die diesjährige Öffnung des Bädles gestemmt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. So richtig einladend für einen Freibadbesuch sind die Wetterprognosen nicht. Das treibt Eberhard Luz aber keine Sorgenfalten auf die Stirn. »Auch wenn es regnet: Wenn wir am Dienstag um 9 Uhr aufmachen, stehen sie vor dem Tor«, ist der Ehrenvorsitzende der Öschinger Freibadfreunde überzeugt. Das Bädle und seine Fans – eine verschworene Gemeinschaft.

Am Samstag war noch einmal großer Arbeitseinsatz. Es ist kurz nach 9 Uhr, und Katrin Back meldet sich bei Rolf Seif. »Nimm den Hochdruckreiniger und mach das Baybecken sauber«, gibt ihr der Nachfolger von Eberhard Luz als Vorsitzender auf. Wenig später kommt Manuel Bogenschütz mit seinen zwei Jungs und beginnt, die Tische und Stühle zu reinigen. »Wann immer es möglich ist, komme ich samstags und mache was«, erzählt er.

Kraftakt gestemmt

Immer mehr Helfer trudeln ein und machen sich an die Arbeit, locker und entspannt, voll spürbarer Vorfreude auf den Start der neuen Saison. Das täuscht etwas darüber hinweg, dass der Betrieb eines Freibads für einen Verein keine Kleinigkeit ist, weder personell noch finanziell. Gerade in diesem Jahr hatten die Öschinger einen wahren Kraftakt zu stemmen. Weil der Wasserverlust zu hoch war, war es notwendig, das Becken mit einer neuen Folie abzudichten. Außerdem mussten noch zwei Filter saniert werden. »Der Kostenvoranschlag allein für die Folie belief sich auf 110.000 Euro. So viele Rücklagen hatten wir nicht«, berichtet Seif. Deshalb hat der Verein eine Spendenaktion gestartet, bei der fast 120.000 Euro zusammengekommen sind. Eine Woche hat das Unternehmen gearbeitet, was die anderen Vorbereitungen etwas verzögert hat, aber jetzt ist alles bereit. Insgesamt haben die Freibadfreunde in diesem Jahr schon 180.000 Euro in das Bad investiert, das im vergangenen Jahr zur großen Überraschung der Öschinger auf Platz acht bei einer Wahl der schönsten Freibäder in Deutschland gelandet ist.

Das Babybecken putzen: Katrin Back ist eine von rund 250 Aktiven bei den Freibadfreunden Öschingen. Foto: Philipp Förder Das Babybecken putzen: Katrin Back ist eine von rund 250 Aktiven bei den Freibadfreunden Öschingen. Foto: Philipp Förder

Im Jahr 2004 haben sie das Bad übernommen und damit vor der Schließung durch die Stadt Mössingen gerettet. Seither hat der Verein rund eine Million Euro investiert, wofür die Einnahmen aus den Eintrittspreisen der rund 20.000 Badegäste pro Saison bei Weitem nicht ausreichen. »Da kommen im Schnitt etwa 45.000 Euro zusammen. Wir haben aber Kosten von bis zu 150.000 Euro im Jahr«, rechnet Eberhard Luz vor. »Ohne Hilfe der Stadt ginge es nicht.«

Mössingen unterstützt die Freibadfreunde mit 50.000 Euro Zuschuss im Jahr für Wasser und Personal. »Die Stadtwerke stellen uns einen Bademeister, der von 9 bis 17 Uhr da ist«, sagt Rolf Seif. »Danach übernehmen wir dann die Aufsicht.« Ein weiterer großer Posten in der Finanzierung sind die Beiträge der rund 1.100 Mitglieder und die Einnahmen aus Veranstaltungen, denn die Freibadfreunde sind in Öschingen nicht nur im Freibad präsent. »Wir sind neben unserer eigenen Freibadhockete dreimal im Jahr auf dem Krämermarkt, bewirten bei Veranstaltungen, richten den Seniorennachmittag aus, organisieren im Winter ein Rockkonzert« – Schriftführerin Martina Lipp hat eine lange Liste über die Aktivitäten.

Das verlangt viel Einsatz von den Mitgliedern. »Wir haben etwa 250 ehrenamtliche Helfer, die sich aktiv einbringen«, erzählt Seif, die meisten natürlich Öschinger, aber auch aus Nachbargemeinden wie Gomaringen und Gönningen. Der Einsatz fürs Bädle, das sei aber nicht nur Schafferei: »Das hat auch eine soziale Komponente.«

Neue Preise vom Eröffnungstag

Nachdem der Mössinger Gemeinderat kürzlich beschlossen hat, die Eintrittspreise zum 1. Juni zu erhöhen, ziehen die Öschinger mit. »Wir können an der Preisgestaltung nichts ändern«, sagt Seif, »denn wir haben die gleichen Eintrittskarten wie Mössingen.« Allerdings gelten die neuen Preise gleich vom Eröffnungstag an. Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene dann fünf Euro, für Kinder und Jugendliche drei Euro.

Nach dem Arbeitseinsatz gibt es am Samstag für alle Helfer ein Vesper, und nicht nur für sie. Eingeladen sind die ehemaligen Aktiven, die oft schon in einem Alter sind, dass sie nicht mehr helfen können. Rolf Seif blickt derweil zufrieden auf das Geschehen um ihn herum: »Das Herrichten ist schön, aber wenn das Bädle läuft, ist es noch schöner.« (GEA)