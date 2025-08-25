Wie der Ammerkanal das Leben in Tübingen prägte – und bis heute sichtbar ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Der kompetenteste Verkehrsteilnehmer, den ich je gesehen habe«, sagt Margarethe Gönner, sei ein Graureiher gewesen: Der flog vor Jahren im Tiefflug durch den Schleifmühleweg, direkt auf ein entgegenkommendes Auto zu. Kurz davor gewann der Vogel an Höhe, überflog den Wagen, schwenkte in den Haagtor-Parkplatz ein – und landete im Ammerkanal. Der Parkplatz ist schließlich für Autos, seit gut 70 Jahren.

Es habe vor vielen Jahren Pläne gegeben, ein rundes Parkhaus auf dem Areal zu bauen: »Das hat die Bürgerinitiative Schimpf/Nordring verhindert«, sagt Margarethe Gönner ohne zu verhehlen, dass sie selbst damals Teil dieser Bürgerinitiative war, die sich gegen den längst erfolgten Bau des Nordrings wandte und verhinderte, dass das Schimpf-Eck am Lustnauer Tor abgerissen wurde. Die 72 Jahre alte Historikerin lebt seit über 40 Jahren in der hinter der Ammergasse verborgenen Judengasse. Seitdem sammelte sie Geschichten und Anekdoten aus der Umgebung.

Rauschen der Ammer verhinderte den Bau weiterer Gebäude am Haagtor

Das Rauschen der Ammer etwa, am Haagtor-Parkplatz gut zu vernehmen, habe verhindert, dass dort weitergebaut wurde: Der Gemeinderat sei damals auch zur Auffassung gekommen, dieses angenehme Geräusch müsse weiter hörbar bleiben. Sichtbar blieben Teile der Stadtmauer entlang des Fußwegs »Hinter der Kunstmühle«, parallel zur Seelhausgasse. Die Stadtmauer aus dunkelrotem Sandstein, auch der Geißturm ist noch erhalten, sei »im 17. Jahrhundert in großer Eile« hochgezogen worden.

Dass die Altstadt damals eine Schicht tiefer lag, griff Margarethe Gönner später wieder auf. Zunächst spazierte die Gruppe in die Ammergasse. In den 1980ern seien hier viele Gebäude abgerissen worden. Das schöne Weingärtnerhaus, Ammergasse 32, größtenteils im 16. Jahrhundert erbaut, sei mittlerweile eins von zwei Kulturdenkmälern hier, allerdings stehe es aktuell zum Verkauf. Die schlichte Sonnenuhr unter dem Dachgiebel weise darauf hin, dass der Erbauer wohl nicht sehr auf Rosen gebettet gewesen sei.

»Ammerhopsen« war an der Tagesordnung

Aufgrund des hier hohen Grundwasserspiegels seien damals keine Keller gebaut worden. Zuunterst kam das Erdgeschoss. Nach dem großen Stadtbrand 1771 habe der Magistrat eine neue Baulinie vorgegeben und Lücken geschaffen. Auf diese Weise sei das Neugässle geschaffen worden. So entstand auch »das süße Löchle«, das westlichste Stück des kreuzförmig angelegten Hasengässles.

Der Kanal transportierte in der Ammergasse nicht nur Abwasser weg, er hielt auch Löschwasser bereit. Bis Ende des 19. Jahrhunderts sei unter den hier wohnenden Kindern auch das »Ammerhopsen« an der Tagesordnung gewesen. Dann sei dieses Baden im Kanal unterbunden worden, die Strömung war zu stark. Das Gewässer wurde mit Brettern abgedeckt, doch auch danach musste noch manches Kind daraus gerettet werden.

Ehemalige Viehschwämme wurde in den 1980er Jahren rekonstruiert

An der Krummen Brücke bildete der Kanal ein Bassin, die ehemalige Viehschwämme, deren Strukturen in den 1980er Jahren wiederhergestellt wurden. Dort wurden einst die hertransportierten Tiere gereinigt, ehe sie auf dem damaligen Markt am Jakobusplatz verkauft wurden. Die Umgebung wurde lange »Kies« genannt – nur Aufschüttungen halfen gegen vom Hochwasser im Ammerkanal erzeugte, häufig vorkommende Überschwemmungen. Dies erzeugte ein eigentümliches Bild: In der nach dem Großbrand im Mittelalter angelegten Neustadtgasse, beispielsweise, gibt es noch einige Gebäude mit Haustüren, deren Schwellen noch heute deutlich tiefer liegen als die damals aufgeschüttete Straße.

In der Neustadtgasse liegt manche Haustür unter Straßenniveau

Und was ist mit dem bogenförmigen Verlauf der Froschgasse? Führte der Ammerkanal einst dort hindurch? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts warnte ein Leserbrief in der Tübinger Chronik, nachts sei es dort gefährlich. Man könne Vieh begegnen. Ein anderer Leser antwortete: »Das Vieh trägt Glocken, man kann ihm gut ausweichen!« Heute fließt der Ammerkanal unter dem Konvikt hindurch und kommt kurz vor dem Nonnenhaus wieder zum Vorschein. Der Durchgang von der Langen Gasse her, den wir heute kennen, verdankt seine Existenz einer Ladenaufgabe: Dort war einst ein Metzger drin. Der Eigentümer ließ die Rückwand herausschlagen, damit die Tübinger zum Nonnenhaus hindurchkamen.

Der Ammerkanal streift im weiteren Verlauf den Alten Botanischen Garten und mündet an dessen nordöstlichem Eck in die Ammer, von der Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Wilhelmstraße aus gut zu erkennen. Das war für manche Mitlaufende neu: »Seit 40 Jahren lauf’ ich hier drüber und hab’s noch nie gesehen«, gestand Mitgängerin Sonja Winkelhofer, ehe sie sich nach Ende der Führung von Margarethe Gönner verabschiedete. (GEA)