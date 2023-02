Die Stadtverwaltung Tübingen will das geplante Deutschlandticket mit mindestens zehn Euro bezuschussen. Der Gemeinderat muss am Donnerstag noch einer entsprechenden Empfehlung zustimmen.

Kommt das Deutschlandticket, dann können Tübinger nicht nur ihren Stadtbus günstiger nutzen, sondern bundesweit für 39 Euro im Monat einsteigen. FOTO: WALDERICH Kommt das Deutschlandticket, dann können Tübinger nicht nur ihren Stadtbus günstiger nutzen, sondern bundesweit für 39 Euro im Monat einsteigen. FOTO: WALDERICH

