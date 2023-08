Im Streit um die Nutzung des Kirchentellinsfurter Baggersees gibt es eine neue Entwicklung. Das Gastro-Ehepaar Vildana und Clemens Vohrer hat jetzt den Anglerschein bestanden und will damit Mitglied im Fischereiverein Reutlingen werden. Dem Verein gehört der See und die Gastronomie der Vohrers dort ist ihm ein Dorn im Auge. Was der Anglerschein bezwecken soll.

Das Ehepaar Vohrer betreibt am beliebten Kirchenfurter Baggersee ihre Strand-Gastronomie. Beide sehen ihre Existenz bedroht, weil dem Fischereiverein Reutlingen nicht alles gefällt, was dort passiert. Foto: Joachim Kreibich

