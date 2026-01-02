Widrige Rettungsaktion am Öschinger Filsenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN.. Eine Rettungsaktion unter widrigen Umständen hat am Freitagabend die Bergwacht, Feuerwehr, DRK und Polizei in Atem gehalten. Einsetzender Nassschneefall, damit verbundene Glätte, Dunkelheit, Kälte und ein schwer zugängliches Gelände forderten von den rund fünfzig Einsatzkräften einiges gab. Dazu kam der Faktor Zeit: Eine junge Frau war an der Nordseite des Öschinger Filsenbergs verunglückt. Sie war aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des Forstweges, der vom Tal nach rund einem Kilometer steil auf die Anhöhe führt, den Abhang hinuntergestürzt. Kastental heißt diese von einem Bergbach tief ausgespülte Schlucht. Etwa 800 Meter nach Beginn der bewaldeten Steige war die 13jährige vermutlich beim Rückweg vom Filsenberg hinunter ins Dorf wohl nach rechts abgerutscht und etwa 12 Meter über den Hang ins Bachbett geschlittert.

Ein gegen 17.30 Uhr zunächst alarmierter Rettungswagen des DRK samt Notarzt forderte Mössinger und Öschinger Feuerwehrhelfer zur Rettungsunterstützung nach. Die Einsatzkräfte seilten sich zu Unglücksstelle ab, wo die Verunglückte durchnässt, mit Verletzungen durch den Fall, im Bach lag. Zur Rettung wurden die Spezialisten der DRK-Bergwacht Pfullingen alarmiert. Die mit ihrem VW-Geländetransporter und einen All Terrain Vehicle - einem raupenbereiften Cam-an Outlander - zur Unglücksstelle fuhren. Mit ihrer Gebirgstrage konnte die Verunglückte auf den Forstweg zurück transportiert werden. Sie wurde mit dem Bergwacht-Bus hinab zum wartenden Rettungswagen gebracht, wo sie mit starken Unterkühlungen in die Uniklink gefahren wurde.

Die Einsatzleitung aus Feuerwehr, Polizei und Kreisbereitschaftsleitung war am Sportheim eingerichtet. Die Nachalarmierung eines Rettungshubschraubers wurde wieder verworfen. Auch die Drohnenstaffel des DRK-Kreisverbandes, maßgeblich mit Kräften des Ortsvereins Kirchentellinsfurt-Kusterdingen, war angefordert worden, um bei der Personensuche zu helfen; als die Lage jedoch klar war, standen die Piloten bereit, um die Rettungsstelle auszuleuchten. Der heftige Schneefall einerseits und das ausreichende Equipment der Berwacht machten den Einsatz jedoch nicht erforderlich. Bis zum Abtransport der jungen Frau dauerte der Einsatz fast zwei Stunden. Die Rückfahrt der Einsatzwagen vom Filsenberg hinab wurde wegen der Schneeglätte nochmal zu einer heiklen Angelegenheit. (GEA)