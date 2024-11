Ende Juli ist ein Mann in ein Nehrener Wohnhaus eingebrochen und wurde dabei von den Hausbesitzern ertappt. Ihm gelang die Flucht vor der Polizei. Am Montag brach er in Tübingen in ein Haus ein und wurde nun dem Haftrichter vorgeführt.

In diesem Garten ließ im Sommer der Eindringling seine Handschuhe liegen. Foto: Ifigenia Stogios In diesem Garten ließ im Sommer der Eindringling seine Handschuhe liegen. Foto: Ifigenia Stogios

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.