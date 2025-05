Was im Kreis Tübingen an Vatertag geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. In Mössingen wird die Olgahöhe zum 29. Mal zum Ziel von Ausflüglern. Der Musikverein lädt um 10 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Vom Frühschoppen bis 13 Uhr spielt das Hauptorchester, bis 13.45 Uhr dann die Nachwuchsgruppen. Ab 14 Uhr trumpfen die Wirtshausmusikanten des MV Vogt (Allgäu) auf. Den Dämmerschoppen von 16 bis 18 Uhr bestreitet die Stadtkapelle Holzgerlingen. Ganztags gibt es warme Küche, mittags Kuchenplatte. Wanderer können auch ihre eigene Wurst an einer der Feuerstellen grillen.

Der Musikverein Talheim lädt wieder zur Hockete an der bestuhlten Bolberghütte auf Reutlinger Kreismarkung am Willmandinger Albtrauf ein. Ab der Mittagszeit gibt es Deftiges und Süßes. Bei schlechtem Wetter ist ein Zelt aufgebaut. In Ofterdingen gibt es den beliebten Familien-Sport- und Spieltag auf dem TSV-Sportgelände bei der alten Turnhalle. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst. Ein reichhaltiger Mittagstisch wartet auf die Besucher des großen Elfmeterturniers. Parallel dazu gibt’s das Kinderprogramm mit Schminken, Rutschen und Hüpfen. In Bodelshausen ist der Radfahrverein wieder Ausrichter der Hockete im Langenhardt. Die Hütte westlich der Gemeinde, nebst Festzelt, ist von 10 Uhr an bewirtet.

In Kusterdingen lädt die freiwillige Feuerwehr traditionell zu ihrem »Vatertagsfest« ein, dieses Mal am neuen Feuerwehrgerätehaus. Ab 11.30 Uhr spielt dort der Musikverein Kusterdingen auf. Für die Feuerwehr ist Himmelfahrt der Startschuss für drei »Feuerwehr-Festtage«: Am Freitagabend geht es ab 18 Uhr mit einer After-Work-Party weiter, am Samstag, 31. Mai, ist dann ein Tag der offenen Tür am Feuerwehrhaus geplant. Los geht es um 11 Uhr.

Die katholische Kirchengemeinde feiert an Himmelfahrt ihr »Einsiedelfest« rund um das Jugendhaus Schloss Einsiedel. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, um 11.30 Uhr startet der Festbetrieb. Es wird bewirtet, für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg.

Sportwoche in Mähringen startet

In Mähringen startet am Donnerstag die Sportwoche des TSV auf dem Reinenberg. Ab 10 Uhr treten die Bambini- und F-Jugend-Teams gegeneinander an, parallel startet der Festzeltbetrieb und es gibt ein Torwandschießen. Am Freitag startet der TSV um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag, ab 16 Uhr folgt ein Neun-Meter-Turnier. Ab 19.30 Uhr spielt Simon Wild im Partyzelt auf. Am Sonntag starten die TSVler mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr im Festzelt in den Tag, ab 11 Uhr spielt der Musikverein Wankheim zum Frühschoppen auf. Es folgen mehrere Fußballspiele, im Festzelt wird bewirtet. Der Liederkranz Nehren lädt zudem an Himmelfahrt ab 10.30 Uhr wieder zu seiner bewährten »Vatertagshockete« am Bürgerhaus ein.

Ebenfalls um 10.30 Uhr lädt die evangelische Kirche zum Gottesdienst mit Pfarrer Peter Rostan nach Stockach ein – zu dem ausdrücklich alle Gomaringer eingeladen sind. Der CVJM Gomaringen komplementiert den religiösen Feiertag um 20 Uhr mit einem Lobpreisabend im Vereinsheim.

Das traditionelle Einsiedelfest feiern das Kuratorium und der Förderverein Schloss Einsiedel sowie die katholische Kirchengemeinde Christus König des Friedens an Christi Himmefahrt, 29. Mai, auf dem Einsiedel bei Kirchentellinsfurt. Bereits zum zwölften Mal haben sich die drei Institutionen zusammengetan. Um 10.30 Uhr beginnt das Fest mit der heiligen Messe auf der Wiese vor dem Jugendhaus Schloss Einsiedel, und anschließend kann man sich bei Speisen und Getränken stärken für einen Vatertagsausflug im Schönbuch. Ab 13 Uhr bietet Markus Appenzeller eine Führung durch die Schlossanlage an. (mey/ath/pru)