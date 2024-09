Aktuell Handwerk

Was die Tischler aus der Region meistern müssen

Für die zukünftigen Tischlermeister geht es in dieser Woche ums Ganze: Die Abschlussprüfung steht an und am Sonntag werden ihre Meisterstücke an der Gewerblichen Schule in Tübingen der Öffentlichkeit präsentiert. Doch die Handwerker müssen deutlich mehr leisten, als ein funktionales und ästhetisches Möbelstück zu tischlern.