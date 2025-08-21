Was die Planer für die Regional-Stadtbahn antreibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Für Marius Strähle ist es »die Königsdisziplin«, für Steffen Thomma eine wohl einzigartige Chance in seinem beruflichen Leben: die Planung der Regional-Stadtbahn. Ein nagelneues Verkehrssystem auf die Gleise zu setzen - so schnell bietet sich diese Gelegenheit nicht wieder, sagt Strähle. Wer die beiden Verkehrsplaner schon einmal bei einer Bürgerinformation erlebt hat, weiß, mit welcher Begeisterung sie das große Infrastrukturprojekt vorantreiben.

Seit vier Jahren arbeiten sie beim Zweckverband. Kennengelernt haben sie sich während des Studiums. Beide verbindet ihr großes Interesse an Mobilität. Thomma bekam die Stelle im Zweckverband noch vor Abgabe seiner Abschlussarbeit. Strähle hat seine Empfehlung für den Job in einem Biergarten abgeliefert: Thomma war mit der ursprünglichen Planung, die Regional-Stadtbahn am Ortseingang von Nehren die Straße kreuzen zu lassen, nicht glücklich.

»Geht schon, aber schön ist es nicht«, hat er sich damals gedacht und das Problem mit in den Feierabend genommen, um im Biergarten auf einer Serviette weiter daran zu tüfteln. Strähle hat es beobachtet und vorgeschlagen, das Problem über einen Kreisverkehr zu lösen. Der Kreisel wurde in die Pläne für die Regional-Stadtbahn aufgenommen, und Strähle bekam die Stelle im Zweckverband. Jetzt plant er dort die Infrastruktur. Vor allem die Straßenbahnabschnitte sind sein Gebiet.

Kein Wunder, könnte man meinen. Schließlich stammt Strähle aus Karlsruhe. Einer Stadt, in der es schon lange eine Regionalstadtbahn gibt. Er ist mit der Bahn aufgewachsen. Das Interesse sei vielleicht auch familiär bedingt, sagt Strähle. Viele Straßen- und Stadtbahnfahrer sind in seiner Familie. Dabei wollte er eigentlich einmal Bankkaufmann werden.

Heute ist er froh, dass er diesen Weg nicht eingeschlagen hat. Er wurde Industriekaufmann, holte sein Abitur nach, arbeitete zwei Jahre lang als Stadtbahnfahrer in Stuttgart und studierte dann Verkehrsingenieurwesen. Das Stadtbahnfahren betreibt er übrigens immer noch. Zwei Mal im Monat. Das war seine Bedingung an den Zweckverband. Der Blick aus dem Führerstand nützt ihm auch bei seiner Arbeit: »Man fährt im Kopf die Strecke ab.«

»Ich beiße mich gerne in ein Problem rein«

Auch bei Thomma liegt das Interesse an Mobilität in der Familie. Der Großvater war Fahrdienstleiter, der Vater ist Kfz-Mechaniker. Die Bahn sei das effizienteste Verkehrsmittel überhaupt, sagt der 30-Jährige. »Eine S-Bahn kann 900 Autos ersetzen.« Und als Ingenieur sei ihm Effizienz besonders wichtig. Seinen Beruf betreibt er mit einer großen Hartnäckigkeit. »Ich beiße mich gerne in ein Problem rein. Das lässt mich dann nicht mehr los.« Die Regional-Stadtbahn (RSB) ist für den Tübinger aber auch ein ganz eigenes Anliegen. Schließlich ist es das größte Infrastrukturprojekt in seiner Heimat, das er nun mitgestaltet.

Entsprechend schwer hat er am Bürgerentscheid der Tübinger getragen, die Innenstadtstrecke abzulehnen. »Da waren Behauptungen im Umlauf, die so nicht gestimmt haben«, sagt Thomma. »Die Emotion hat gesiegt.« Mittlerweile hat er sich damit abgefunden. Man habe schließlich immer noch 200 Kilometer Streckenlänge zu planen. Strähle hat der Ausgang des Entscheids weniger berührt. »Ich nehme das nicht persönlich. Es ist die falsche Entscheidung, aber so wurde abgestimmt.«

»Die Probleme werden immer detaillierter. Wir reden jetzt über die letzten fünf bis zehn Prozent«

Von außen betrachten wirken die Planungen zur RSB manchmal als endloser zäher Prozess mit ungewissem Ausgang. Das liegt auch an den vielen Akteuren, die mitmischen. Die beiden Ingenieure erleben aber täglich, wie das große Projekt Schritt umd Schritt immer weiter voran getrieben wird. »Die Probleme werden immer detaillierter«, berichtet Strähle. Ein Zeichen für den Ingenieur, dass der Fortschritt des Projekts immer greifbarer wird. »Wir reden jetzt über die letzten fünf bis zehn Prozent.« Es ist wie ein Hürdenlauf. Jedes Zwischenziel ist für Strähle und Thomma ein kleiner Etappensieg auf dem langen Weg zur Bahn.

Soll das neue Verkehrsmittel in der Region ein echter Erfolg werden, dann muss es zuverlässig sein, da sind sich die beiden einig. Entsprechend muss sie auch geplant werden. Fehler, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten bei der Deutschen Bahn gemacht wurden, gilt es zu vermeiden. Dort sei derzeit »soviel Verkehr wie noch nie auf so wenig Infrastruktur wie noch nie« unterwegs. Einsparungen der vergangenen Jahrzehnte haben dem Bahnbetrieb extrem geschadet.

»Wenn ich eine Bahn gebaut habe, dann habe ich hundert Jahre etwas davon«

Wenn möglich soll die Regionalstadtbahn deshalb zweigleisig werden. So befinden sich die Planer ständig in der Abwägung zwischen dem, was baulich machbar und was lokal gewünscht ist. »Jeder muss was hergeben können«, ist die Erfahrung von Strähle. Kompromisse zu suchen sind die beiden gewöhnt. Das gehört zu ihrem Alltagsgeschäft. Und manchmal muss man auch neu denken. Der Vorschlag von Strähle, die Bahn in Betzingen im Linksverkehr fahren zu lassen, konnte sich Thomma zu Beginn nicht vorstellen. Am Ende war er überzeugt. »Es ist die günstigste Variante.«

Auch auf die Einwände des Regierungspräsidenten Klaus Tappeser, die Bahn könnte womöglich die Haushalte der Kommunen überlasten, haben Strähle und Thomma eine Antwort: Nichts sei so nachhaltig, als in Infrastruktur zu investieren. Der Bau schaffe Arbeitsplätze und kurble die Wirtschaftsleistung der Region an. Und außerdem: »Wenn ich eine Bahn gebaut habe, dann habe ich hundert Jahre etwas davon«, betont Strähle.

Anfang nächstes Jahrzehnt soll der erste Zug auf der neuen Strecke fahren. Er wird ein Erfolg werden, davon sind die beiden Ingenieure überzeugt. Noch nie sei in Deutschland eine Bahn reaktiviert worden, deren Fahrgastzahlen anschließend unter den Prognosen geblieben sind, sagt Thomma. Wer anderes behaupte, könne gerne mit ihm wetten. In aller Regel werden die Prognosen weit übertroffen. So wurde für die Ammertalbahn 4.000 Fahrgäste prognostiziert. Heute fahren 10.000 Menschen täglich mit der Bahn. (GEA)