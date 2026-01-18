Was der Landkreis Tübingen kulturell zu bieten hat

Tübingen und seine Stärken: Früchte in vergorener Form schenkt Schnapsbrenner Rainer Broch in Halle sechs aus, während die Tourismusbeauftragte des Landkreises Tübingen, Iris Mehlberg (Mitte), und ihre Kollegin Lena Friedrichsohn über den Früchtetrauf informieren.

Bitte aktivieren Sie Javascript

FILDERSTADT/TÜBINGEN. Ja, auch das ist Kultur, nämlich »Brennkultur«: Rainer Broch fährt seine besten Destillate auf und wirbt in Halle sechs der CMT Schulter an Schulter mit den Touristikerinnen für den Landkreis Tübingen. Wofür? Für Kultur natürlich: Der Schnapsbrenner aus Starzach hat die Kulturbeflissenen im Publikum schnell auf seiner Seite, wenn er seine Brände in kleinen Dosen unters Volk bringt. Die Brände tragen immerhin Goldmedaillen hochrangiger Wettbewerbe.

Damit rollt Broch den Begriff Kultur quasi von hinten auf, denn Tübingen wirbt auf der Messe offiziell mehr mit visuellen Kunstformen. Allen voran das Neue Kunstmuseum Tübingen (NKT), das im vergangenen Jahr 100.000 Besucher verbuchen konnte. »Wir sind vom Erfolg überrollt worden«, berichtete Museumsmacher Bernhard Feil gestern bei einer Pressekonferenz im Kongresszentrum der Messe. Auch er hatte im vergangenen Jahr die Tübinger Kulturlandschaft aufgewirbelt, indem er in nur 14 Monaten ein privates Kunstmuseum aus dem Boden gestampft hatte und neben populären Ausstellungen mit Talkshows neue Formate anbietet.

Sechsstelliger Betrag muss eingespielt werden

Ungewöhnlich ist die Art seiner Vorträge (»Kulturköpfe«), der Lesungen und Buchvorstellungen. Besonders die Talkreihe »Gysis Begegnungen« habe sich auf Anhieb als Top-Event etabliert, sagt Feil. Sie ist stets ausverkauft. Am 2. März wird Wolfgang Grupp interviewt, auch das ausverkauft. Weitere Event sind die Interviews mit Pater Anselm Grün am 8. April und mit Dr. Peter Gauweiler am 29. Juni.

Feil berichtete von der Lernphase, die etablierte Häuser längst hinter sich haben, von der Lindenberg-Ausstellung mit 600 Besuchern pro Tag, von 20.000 Besuchern der aktuellen Rizzi-Ausstellung, die er kurzerhand verlängert bis 22. Februar - wegen des regen Zuspruchs. Mit Janosch, Gregor Gysi und Wolfgang Grupp als Gesprächspartner geht Feil ins neue Jahr und muss auch weiterhin 150.000 Euro pro Monat einspielen - sein Museum ist rein privat und muss ohne jeglichen Zuschuss bestehen. Und dennoch bekennt sich Feil zu dem Bestreben, mit ähnlichen Institutionen der Innenstadt zusammenzuarbeiten. Feils Haus steht in der Schaffhausener Straße, also weitab im Gewerbegebiet.

Schulterschluss mit anderen Kultureinrichtungen

Bei einer Pressekonferenz im Kongresszentrum übte Feil denn auch den Schulterschluss mit Wiebke Ratzeburg, Leiterin des Stadtmuseums Tübingen. Sie hatte ebenfalls Ungewöhnliches im Gepäck: Den ersten »Langfilm« der Welt (»Die Abenteuer des Prinzen Achmed«), der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Er stammt von Lotte Reiniger, Scherenschnittkünstlerin, Buchillustratorin und Pionierin des Films. Ein Teil ihres Nachlasses befindet sich im Tübinger Stadtmuseum, das Teile davon in einer Dauerausstellung zeigt.

Eine interaktive Sonderausstellung zu 100 Jahre Prinz Achmed ist vom 25. April an im Stadtmuseum zu sehen. Neben zahlreichen Original-Exponaten zum Film können die Besucher mithilfe von interaktiven Stationen in die Kunst und die Erfindungen der Künstlerin Lotte Reiniger eintauchen. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Institut für Medienwissenschaften der Universität Tübingen.

Uni Tübingen hat mehr zu bieten als nur Bildung

Die Uni, auch das kam bei der Pressekonferenz zur Sprache, sei übrigens die einzige weltweit mit gleich zwei Einträgen in die Weltkulturerbe-Liste plus einem Guinnessbuch-Eintrag. Denn in Tübingen gibt es die ältesten Zeugnisse für figürliche Kunst und Musik der Menschheit. Sie sind 40.000 Jahre alt und stammen somit aus der Eiszeit. Das älteste Riesenfass der Welt wiederum steht seit 1549 im Tübinger Schlosskeller (Guinness-Weltrekord).

Schließlich kam dann auch noch die Kulturlandschaft zum Zuge, nämlich der »Früchtetrauf«. Er gilt seit fünf Jahren als touristische Dachmarke des Landkreises und stehe für »Landschaftsgenuss pur – kulinarisch wie für Aktiv-Urlauber«. Iris Mehlberg, Tourismusbeauftragte des Landratsamts, legte eine neue Radkarte vor und stellte den neuen »bwegt-Wanderweg Tübingen – Rottenburg« vor. Das Besondere ist die gute Verzahnung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Er wird am 19. April durch Verkehrsminister Winfried Herrmann eröffnet. Mehlberg fasste dies alles in einem Satz zusammen: »Natur und Kultur satt – im Landkreis und in der Stadt Tübingen liegt alles nah beieinander.« (GEA)