Was beim Mössinger Kulturherbst geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Eine gute und eine schlechte Nachricht: Am Freitag, 19. September geht endlich wieder der seit 2004 in verschiedenen Formaten veranstaltete Mössinger Kulturherbst über die zwei Bühnen in der Pausa-Bogenhalle. Einen Monat lang präsentiert das Theater Lindenhof zusammen mit dem Kulturamt der Stadt in der ehemaligen Textilfabrik Pausa unterschiedliche Stücke aus dem Repertoire sowie Kleinkunst, Kindertheater, Konzerte der Jugendmusikschule und eine Erzählbar zum Thema Streuobst.

Premiere ausverkauft

Es gibt auch eine Premiere, nämlich die Neuproduktion über den Flugradbauer Gustav Mesmer, dem »Ikarus vom Lautertal« (der GEA berichtete). Allerdings, und das ist die für Besucher die unerfreuliche Nachricht, ist die Auftaktvorstellung ausverkauft und für den zweiten Spielabend am Sonntag, 21.9, gibt es nur noch Restkarten. Sputen muss man sich auch für die Nachfolge-Vorstellungen in Melchingen am 2., 5. und 6.11.; bei anhaltender Nachfrage soll es aber im Dezember Zusatztermine im Theater Lindenhof geben.

Der Kulturherbst bietet wieder ein sehr abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Neuem und Bewährtem. Wie immer ist das Café Paua an den Veranstaltungstagen bis 19.30 Uhr geöffnet; Getränke gibt's zudem am Kassenhäuschen.

Apfelfest am 5. Oktober

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert am Sonntag. 28. 9. Susanne Hinkelbein ihr im Gmeiner Verlag veröffentlichtes philosophisches Lese- und Logbuch »Was weiß der Tropfen im Meer von sich selbst?« Als Schauspiel auf die Bühne kommt am Freitag, 26. und Samstag, 27. 9. das Stück »Halbe Hütte« nach dem gleichnamigen Film von Andreas Geiger, in dem ein Gütlesbesitzer feststellen muss, dass ihm auf dem geerbten Grundstück nur die halbe Hütte wirklich gehört. Der richtige Auftakt für das Apfelfest, das am 28.9. mit der Apfelwoche beginnt und am Erntedanksonntag, 5. Oktober auf dem Löwensteinplatz seinen Höhepunkt erleben wird.

In dem starken Theatertext »All right. Good night.«, den es am Samstag 4. 10.. zu sehen gibt, vermischt die Theatermacherin Helgard Haug das Abgleiten ihres Vaters in die Demenz mit dem Verlust der Maschine MH370 der Malaysia-Airlines. Am Freitag, 10. 10. kommt das Stück »Marlene in Hollywood« auf die Bühne und am Samstag, 11. 10. »Chaim & Adolf«, über eine ganz besondere Begegnung in einem Gasthaus.

Kindertheater mit Wickie

Am Freitag, 17. 10. zeigt das Theater das Stück über die Arbeit von Hebammen »Am Ursprung der Welt«. Bereits am Samstag, 20.9. referiert Stefan Hallmayer in »Einwandfrei Manfred« als Weltenbummler über die Verfassung und am Tag der Deutschen Einheit lassen Berthold Biesinger und Susanne Hinkelbein in »Hinter eines Baumes Rinde« Heinz Erhardt wieder aufleben.

Kindertheater vom »Theater aus dem schwarzen Wald« läuft am Sonntag, 12.10. um 15 Uhr mit dem Stück »Wickie und die starken Männer«. In der ErzählBar zu Thema Streuobst 11 Uhr ist der Filmemacher von »Halbe Hütte« zu Gast, der 2025 ein Buch über Streuobst geschrieben hat. Die Jugendmusikschule Steinlach beschließt den Kulturherbst mit ihren zwei Jahresabschluss-Konzerten: Am Samstag 18. 9. um 14 Uhr präsentieren sich Playground, Percussionensemble und die Schlagzeugklasse unter dem Titel »We Hit That«. Tagsdrauf um 16:30 Uhr spielen die Big Band, das Jazz Trio und die »Walkers in Palace« ein Abschlusskonzert unter dem Titel »Smooth Vibes, Loud Horns«.

Bürgerstiftung feiert Geburtstag

Im Rahmen des Kulturherbst gibts am Sonntag, 21.9. einen Festtag zum zehnjährigen Bestehen der Mössinger Bürgerstiftung (Bericht folgt). Alle Abendveranstaltungen in der Pausa beginnen um 19:30 Uhr. Das die Bogenhalle nicht beheizt wird, empfiehlt sich je nach Wetterlage entsprechende Kleidung.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn (0177 8 88 28 62). In der Pausa gibt es Getränke zur Selbstbedienung. Das Café Pausa am Löwensteinplatz verlängert während des Kulturherbst seine Öffnungszeiten bis 19:30 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es bei den Vorverkaufsstellen der Region, im Kartenbüro des Theater Lindenhof (Tel. 07126/92 93 94 oder per Mail unter karten@theater-lindenhof.de). (GEA)

www.theater-lindenhof.de.