Warum sich Kirchentellinsfurt von Land und Bund im Stich gelassen fühlt

Ab August 2026 soll der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder eingeführt werden. Die Kommunen wissen allerdings bisher nicht, wie die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen werden.

KIRCHENTELLINSFURT. Vier Jahre ist es her, dass der Bundestag den Rechtsanspruch für Eltern auf Ganztagesförderung für Grundschulkinder beschlossen hat. Ab dem Schuljahr 2026/27 soll er für alle Grundschüler der ersten Klasse gelten. Jedes Jahr kommt dann eine weitere Klassenstufe dazu. Der Rechtsanspruch gilt von Montag bis Freitag jeweils acht Stunden, einschließlich der Ferien. Allenfalls vier Wochen Schließzeiten im Jahr lässt das Landesrecht zu.

So umfassend dieses Gesetz ist, so ungeklärt sind bisher die Rahmenbedingungen. Die bisherigen Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote sind bis Ende 2026 befristet, die Fördervoraussetzungen des Bundes noch offen. »Wir müssen einen Anspruch erfüllen, von dem wir nicht wissen, wie er finanziert wird«, fasst der Kirchentellinsfurter Bürgermeister Bernd Haug das Dilemma für die Gemeinde in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend zusammen.

Der Bürgermeister ist alles andere als erfreut über diese prekäre Situation, die auch direkte Auswirkungen auf die Graf-Eberhard-Schule hat. »Die Länder und der Bund hätten genug Zeit gehabt, verbindliche Aussagen über die Ausgestaltung des Rechtsanspruches zu treffen«, so Haug weiter. Kirchentellinsfurt jedenfalls habe sich sehr früh auf den Weg gemacht, um ein Konzept zu erarbeiten.

Zahlreiche Gespräche innerhalb der Schule, aber auch zwischen Schule und Verwaltung seien geführt worden. Jetzt steht zwar ein Konzept, aber die Finanzierung ist unsicher. Im schlechtesten Fall könnte das Mehrkosten für die Gemeinde in Höhe von rund 100.000 Euro verursachen. Eine Summe, die sich Kirchentellinsfurt kaum leisten kann. »Die Kommunen fühlen sich im Stich gelassen«, berichtet Haug von der Stimmung auf dem jüngsten Bürgermeister-Sprengel, bei dem rund 50 Bürgermeister anwesend waren.

Für die Kirchentellinsfurter Graf-Eberhard-Schule gibt es jetzt also ein gutes Ganztageskonzept für die Grundschule. »Vor zweieinhalb Jahren haben wir angefangen, daran zu arbeiten«, erzählt Rektor Mathias Kessler. Heraus kam ein Entwurf mit individueller Lernzeit, Mittagessen und Betreuung an drei Tagen, der Rest sollte über die Kerni abgedeckt werden. Den betroffenen Eltern wurde dieses Konzept schon vorgestellt. 85 Prozent gaben an, sich dafür entscheiden zu wollen.

Daraus wird nun erst mal nichts. Aufgrund der finanziellen Unsicherheit entschieden sich die Gemeinderäte, keinen entsprechenden Antrag beim Kultusministerium auf Einrichtung der Ganztagesgrundschule zu stellen. Gegen diese Entscheidung stimmte nur Kessler. Allerdings könne er das Vorgehen gut nachvollziehen, begründete er schon im Vorfeld der Abstimmung, weshalb er sich gegen den Verwaltungsvorschlag aussprechen werde. »Ich entscheide mich heute für meine Haltung. Und die ist nicht nur eine haushalterische.«

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sollten sich die Voraussetzungen geklärt habe, könne der Antrag auch später gestellt werden, betonte Haug. Die Einführung der Ganztagesgrundschule verschiebt sich dann allerdings um ein Schuljahr. Zunächst soll der Rechtsanspruch allein durch das Betreuungsangebot der Kerni abgedeckt werden.

»Es ist traurig und beschämend, dass Bund und Land von Bildungsgerechtigkeit sprechen und nicht verbindlich sagen, welche finanzielle Ausstattung es geben wird«, machte Haug seinem Ärger Luft. Unklar sei zudem nicht nur die Finanzierung, sondern auch die vom Bund geforderte Qualifikation für das Personal. Während das Land kein Problem damit hat, bisherige Betreuungskräfte für die Erfüllung des Rechtsanspruchs einzusetzen, könnte der Bund verlangen, dass pädagogisches Fachpersonal eingestellt werden muss, so die Befürchtung in Kirchentellinsfurt. »Das wäre eine Katastrophe«, sagt Haug. Schließlich fehlen schon jetzt in vielen Kindergärten der Kommunen Erzieherinnen und Erzieher. (GEA)