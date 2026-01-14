Warnstreiks in Tübingen: Heute blieben die Mensaküchen kalt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Glaubt man der Gewerkschaft Verdi, so ist der Unmut bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder groß. In Tübingen kamen nun angesichts der zweiten Verhandlungsrunde in Sachen Tarifvertrag der Länder (TV-L) kamen nun bei einem Warnstreik rund 300 Streikende zusammen - Beschäftigte unter anderem von der Universität Tübingen, den Unikliniken, des Regierungspräsidiums oder auch des Studentenwerks - weshalb am Mittwoch auch alle Mensas und Cafeterien der Unistadt geschlossen blieben.

Gewerkschaftssekretärin Doreen Bormann kritisierte die Arbeitgeberseite, die bisher kein Angebot vorgelegt hat. Als »moralisch unterirdisch« und »perfide« bezeichnete sie Äußerungen des sächsischen Finanzministers Christian Piwarz (CDU), der angesichts der Gewerkschaftsforderungen davon gesprochen habe, entweder bei den Mitarbeitern oder bei den Sozialleistungen sparen zu müssen. Die Dienstleistungsgewerkschaft selbst fordert für die Beschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Gehalt - mindestens jedoch 300 Euro mehr. Auszubildenden soll unter anderem die unbefristete Übernahme garantiert werden, studentische Hilfskräfte einen höheren Stundensatz und längere Vertragslaufzeiten erhalten. Forderungen, die der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) - Verhandlungsführer der Länder - als »ritualisiert astronomisch« bezeichnet hatte.

Derlei Zitate der Arbeitgeberseite kamen bei den Streikenden natürlich nicht gut an und wurden mit Pfiffen und Buh-Rufen quittiert. Insbesondere die Beschäftigten der Eberhard-Karls-Universität kritisierten, dass für sie zu wenig Geld da sei. Für »Prestigeprojekte« etwa habe die Uni stets die finanziellen Mittel, beklagte Sarah Wild im Hinblick auf die Exzellenz-Initiative, nicht aber für das Personal. »Das passt nicht zusammen«, urteilte die wissenschaftliche Hilfskraft und erhielt Unterstützung von Margrit Paal, der Personalratsvorsitzenden der Universität. Der Haushalt kratze, auch dank der Exzellenz-Cluster, an einer Milliarde Euro, erklärte Paal. 2024 lag das Haushaltsvolumen der Uni demnach bei rund 790 Millionen Euro. »Gerade weil es uns gutgeht, müssen wir streiken«, befand Paal, die Teil der bundesweiten Verhandlungsgruppe von Verdi ist und nach dem Warnstreik zur zweiten Verhandlungsrunde nach Potsdam reiste.

Allein an den Unikliniken seien rund 3.000 Beschäftigte vom Tarifvertrag der Länder betroffen, so Paal weiter. Den Erfolg der Kliniken und der Uni - den größten Arbeitgebern in der Region - habe auch Schattenseiten, wie etwa »unbezahlbare Mieten« auf dem angespannten Tübinger Wohnungsmarkt. »Wir sind darauf angewiesen, dass die Arbeitgeber etwas tun«, betonte Paal. Die Personalratsvorsitzende beklagte aber auch, dass viele Mitarbeiter ihre Rechte nicht wahrnehmen würden, wie etwa die Beantragung von Zeitzuschlägen, deren Erhöhung um 20 Prozent die Gewerkschaftsvertreter fordern. Diese Zuschläge können für Arbeitszeiten beantragt werden, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten liegen würden. An der weltweit vernetzten Universität seien solche Arbeitszeiten eher die Regel als die Ausnahme, erklärte Paal: »Da gibt es am frühen Morgen das Zoom-Meeting mit Japan und abends um 23 Uhr dann die Konferenz mit den USA. Das greift in die private Lebensplanung ein.« Sie forderte daher die Uni-Mitarbeiter zu einer klaren Kante gegenüber der Universität auf: Künftig solle es »keine Arbeit mehr zum Nulltarif und keine unbezahlten Überstunden« mehr geben.

Nikita Ahmatov, Architekt beim Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, beklagte den grassierenden Personalmangel. »Wir verbrauchen mehr Zeit damit, uns zu überlegen, welche Aufgaben wir ablehnen müssen, als uns um wirkliche Bauprojekte zu kümmern«, ärgerte sich Ahmatov. »Wir haben es satt.« Der Architekt bescheinigte den Ländern Kurzsichtigkeit. Der Kampf um die besten Köpfe habe längst begonnen. »Wer das Land voranbringen will, darf nicht an den Köpfen sparen.« Es müsse vermieden werden, dass die Landes-Mitarbeiter zu »Beschäftigten zweiter Klasse« würden - gibt es neben dem TV-L doch auch noch den Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD), der für die Mitarbeiter des Bundes und der Kommunen gelte.

Um die mit den möglichen Tariferhöhungen entstehenden Mehrkosten zu finanzieren, fordert die Gewerkschaft die Einführung einer Vermögenssteuer. Die reichsten Deutschen hätten »absurde Vermögen« angehäuft und müssten deshalb einen größeren Beitrag leisten, schließlich sei der Öffentliche Dienst für einen funktionierenden Staat unerlässlich. »Wenn die Verwaltung nicht funktioniert, verlieren die Bürger den Glauben in den Staat«, betonte Jonas Weber, Bezirksgeschäftsführer bei Verdi. (GEA)