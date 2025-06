Waldspielplatz beim Saurucken im Schönbuch: Abenteuer für die ganze Familie

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH-ENTRINGEN. Wo bis vor Kurzem noch Bauzäune standen, können Kinder endlich wieder nach Herzenslust spielen und toben. Die neue Spielelandschaft auf dem beliebten Waldspielplatz Saurucken oberhalb von Entringen punktet auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern mit attraktiver Optik und modernen Spielgeräten, die den gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit entsprechen. Es gibt barrierefreie Spielelemente, einen Kletter- und Hangelwald und einen Rückzugsort im Kobel, der dem rundlichen Nest von Eichhörnchen nachgebildet ist. Highlight für besonders Abenteuerlustige ist ein hohler Baum mit einer Röhrenrutsche, die eine Podesthöhe von fünf Metern aufweist.

Kurz nach der Eröffnung besuchte auch Stefanie Frasch-Righi aus Entringen mit ihrer Tochter den Spielplatz, den sie seit ihrer Kindheit kennt. Von der Erneuerung ist sie begeistert. »Er wurde toll gestaltet. Ich finde ihn traumhaft und sehr abwechslungsreich«, sagt sie. »Es gibt jetzt neue Sitzgelegenheiten im Schatten. Solche haben bisher gefehlt, vor allem für uns Eltern.« Sehr angetan ist sie von der Vielfalt der neuen Spielgeräte. »Dadurch werden alle Sinne gefördert.« Der Spielplatz Saurucken mit Wildgehege und Grillmöglichkeiten ist über Generationen hinweg für Erholung und Freizeitgestaltung bekannt und vor allem für Familien ein sehr beliebtes Ausflugsziel im Staatswald.

Schlüssige Spielelandschaft

Doch der Spielplatz war in die Jahre gekommen, einzelne Spielgeräte mussten entfernt werden, weil sie erhöhten Sicherheitsnormen nicht mehr genügten. Statt einzelne Geräte losgelöst voneinander zu ersetzen, entschied der Forstbezirk Schönbuch, eine professionelle Konzeption zur Aufwertung des Spielplatzes erstellen zu lassen und so einen neuen Anziehungspunkt zu schaffen. »Wir wollten hier an diesem besonderen Ort eine in sich schlüssige Spielelandschaft im Wald errichten«, sagt Felix Reining, Vorstand von ForstBW. Dieser Plan wurde als großes Gemeinschaftsprojekt zwischen ortsansässigen Forstwirten und der Stuttgarter Firma terra.in umgesetzt.

Ein Ziel war, dass der Spielplatz Kinder und Erwachsene anspricht. Mütter und Väter können jetzt zum Beispiel von Hängematten aus ganz entspannt das Geschehen auf dem Platz beobachten. Sie können dabei eine Auszeit nehmen und anschließend ebenfalls auf den Baumstämmen balancieren. Die Geräte stehen auf den verschiedenen Ebenen des Geländes, die sanften Hänge wurden in die Gestaltung einbezogen. So erreicht man über eine Wackelbrücke die Kletterstrecke am Hang, festhalten kann man sich an dicken Seilen. Für den Bau der Geräte wurde Robinienholz verwendet, das fest und hart ist und sich gut für den Außenbereich eignet.

Die einzelnen Spielgeräte sind gut durchdacht und bieten unterschiedlich hohe Anforderungen und Schwierigkeitsgrade für Kinder aller Altersklassen. So wird die rasante Fahrt durch die Röhrenrutsche erst nach dem Erklimmen von Seilen im Inneren eines hohlen Baumes möglich.

»Wir haben uns gedacht, wer das Hochklettern schafft, kann auch rutschen, ohne dass etwas passiert«, sagt Kathrin Klein, Försterin im Forstbezirk Schönbuch. Dieses Spielgerät ist so beliebt, dass sich am ersten Sonntag nach der Eröffnung sogar Schlangen am Eingang zum Baum bildeten.

Entstanden ist auch ein inklusiver Sandspielbereich. Kinder, die einen Rollstuhl benötigen, können hier auf einem befahrbaren Steg an einen erhöhten Tisch gelangen und mit Sand spielen. Ein Dach schützt sie dabei vor Sonne, Regen und Wind.

Alte Geräte erhalten

Für Sebastian Möhle von terra.in war es bei seiner Planung wichtig, dass Kinder auf dem Spielplatz ihre Grenzen austesten und dazulernen können. Das bedeutet für ihn, dass nicht alle Geräte auf Anhieb beherrscht werden müssen, sondern dass sich Erfolge erst mit einigem Üben einstellen: »Hey, da komme ich jetzt hoch, das habe ich letztes Jahr noch nicht geschafft«, sei dann eine schöne Erkenntnis, so der Spielplatzplaner. Einige der alten Geräte konnten erhalten und in den neuen Spielplatz integriert werden. So auch die Rutsche mit den sanften Wellen, die seitlich ein neues Geländer erhielt. Kleine Kinder können sich daran festhalten und sicher die Treppen zum Startpunkt hochklettern.

Das weckt auch den Ehrgeiz der zweijährigen Letizia, die an diesem Sonntagmorgen schon zum siebten Mal gerutscht ist und vor lauter Spaß einfach nicht aufhören möchte. »Wie kommen wir hier jetzt bloß wieder weg?«, fragt ihre Mutter Daniela Wäsche aus Tübingen und lacht ihre Tochter dabei an. Diese klettert schon wieder nach oben. Ziemlich sicher, dass auch sie mit ihren Eltern noch eine Weile die Natur an diesem schönen Ort im Wald genießen wird. (GEA)