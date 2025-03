Finden Großprojekte wie der Ausbau der B 27 jetzt noch ausreichend Unterstützung? Bei der Freigabe der Strecke zwischen Bläsibad und Dußlingen 2006 gab‘s viel Lob für die Abgeordneten Annette Widmann-Mauz und Herta Däubler-Gmelin (Bildmitte), ohne die das Vorhaben nicht vorangekommen wäre Foto: Pacher Finden Großprojekte wie der Ausbau der B 27 jetzt noch ausreichend Unterstützung? Bei der Freigabe der Strecke zwischen Bläsibad und Dußlingen 2006 gab‘s viel Lob für die Abgeordneten Annette Widmann-Mauz und Herta Däubler-Gmelin (Bildmitte), ohne die das Vorhaben nicht vorangekommen wäre Foto: Pacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.