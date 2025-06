Viele Kusterdinger sichern sich Wohnungen in der neuen Seniorenresidenz

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Selbstbestimmtes Leben und Wohnen bis ins hohe Alter - wer wünscht sich das nicht? In Kusterdingen dürften künftig viele Senioren genau diese Perspektive haben: mit Eigentumswohnungen in der »Seniorenresidenz«, welche die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnbau Sigmaringen (GSW) aktuell für 8,6 Millionen Euro in der Langen Gasse in Kusterdingen baut. Beim Richtfest waren jüngst auch schon die ersten Wohnungskäufer mit dabei, um sich ihren künftigen Altersruhesitz anzuschauen.

Der Charme der Anlage, die 24 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen umfasst: Durch das in unmittelbarer Nähe ebenfalls im Bau befindliche Pflegeheim der Zieglerschen, einem diakonischen Unternehmen aus dem oberschwäbischen Wilhelmsdorf, lassen sich künftig für die Bewohner pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen durch die Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe »dazubuchen«. So kann dem individuellen Hilfebedarf nachgekommen werden, ohne dass die eigenen vier Wände gleich verlassen werden müssen. »Und die Aussicht auf einen garantierten Pflegeheimplatz, wenn alleine zu wohnen nicht mehr möglich ist, wird hier Realität«, versicherte Jürgen Neumeister, Aufsichtsrat der GSW und stellvertretender Vorsitzender des Sozialverbandes VdK, dessen 100-prozentiges Tochterunternehmen die GSW ist. Denn die Bewohner der »Seniorenresidenz« sollen im Ernstfall im benachbarten Pflegeheim bevorzugt untergebracht werden.

Über den Bauträger Die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH ist eine 100-prozentige Tochter des Sozialverbandes VdK. Gegründet wurde die GSW 1949, um der grassierenden Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg etwas entgegenzusetzen. Heute betreibt das Unternehmen sieben Pflegeheime und 15 Seniorenwohnanlagen in ganz Baden-Württemnberg. In Kusterdingen investiert die GSW nun 8,6 Millionen Euro in den neuen Standort, als Kooperationspartner für die Betreuung der Wohnungseigentümer dient das Pflegeheim der Zieglerschen, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft ebenfalls im Bau befindet. (ath)

»In Sachen Seniorenfreundlichkeit machen wir als Gemeinde damit einen großen Schritt nach vorne«, betonte Elvira Hornung, stellvertretende Bürgermeisterin Kusterdingens, in ihrer Rede deutlich. Denn das gesamte Bauprojekt - das benachbarte Pflegeheim feierte sein Richtfest bereits zu Beginn des Jahres - biete weitere 60 Pflegeheimplätze und 15 Plätze in der Tagespflege. »Im Alter, wenn die Kräfte nachlassen, haben die Menschen nun die Perspektive, in ihrer gewohnten Umgebung, im Ort, in ihrem sozialen Umfeld zu bleiben.« Die entstehende Seniorenresidenz sei daher »ein dringend benötigter Bau«, der zudem in fußläufiger Nähe zum Kusterdinger Zentrum entstehe. »Und auch der Bürgerbus bringt die Bewohner später in der Gemeinde gerne von A nach B«, warb Hornung für das Mobilitätsangebot der Gemeinde. Daher könne man beim Richtfest nur »zufrieden und dankbar« sein, als Gemeinde und Gemeinderat »den Weg dafür geebnet zu haben«.

Für die beteiligten Handwerker gab es zur Erinnerung an das Richtfest traditionelle Schweißtücher. Foto: Alexander Thomys

Das Angebot kommt jedenfalls gut an, viele der 24 entstehenden Wohnungen sind bereits verkauft oder reserviert, wie GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal in seiner Rede deutlich machte. In Zahlen: Zehn Wohnungen sind bereits veräußert, sieben weitere reserviert. 13 davon von Bürgern aus Kusterdingen, wie Hornung erläuterte. Die Eigentümer der entstehenden Wohnungen nutzten nach dem offiziellen Teil des Richtfestes, zu dem mehr als 130 geladene Gäste kamen, die Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen. Unterdessen sich die beteiligten Handwerker zunächst das Essen schmecken ließen. Unfallfrei sei die Baustelle bisher gewesen, war vor Ort zu hören. »Wir wünschen uns, dass auch weiterhin ein Segen über der Baustelle liegt«, bekannte Geschäftsführer Lilienthal, während der Polier in seinem gereimten Taufspruch der neuen Seniorenwohnanlage »Standfestigkeit für alle Ewigkeit« wünschte. (GEA)