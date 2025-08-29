Vergängliche Lichtinstallationen in der Tübinger Shedhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Sein Militärdienstes führte Serge Le Goff im August 1974 in die Unistadt. Der Franzose verliebte sich in Tübingen - und blieb auch nach seiner Entlassung aus dem Militär. Seither wirkt der Künstler in der Neckarstadt. »Er hat Dinge gemacht, die es in Tübingen bis dahin noch nicht gegeben hat«, hat Kulturamtsleiterin Dagmar Waizenegger ein großes Lob für den Künstler übrig. »Serge Le Goff hat die Tübinger Kunst geprägt.« Er sei der erste »Performance-Künstler« der Stadt gewesen und habe mit seinen Lichtinstallationen in die Stadtgesellschaft hinein gewirkt. Auch am Kulturamtsgebäude malte Le Goff, der mit einer Kunstaktion zum 50-jährigen Bestehen des Neptunbrunnens an dessen Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg erinnerte. »Le Goff ist aus Tübingen nicht wegzudenken«, bilanzierte Waizenegger.

Weshalb die Unistadt dem 1951 in Paris geborenen Künstler und eine besondere Kunst-Performance ermöglicht. Anlässlich seines 50-jährigen Wirkens in Tübingen darf Le Goff die Shedhalle auf dem ehemaligen Schlachthaus-Areal für 50 Tage für seine vergängliche Lichtkunst nutzen. In diesen 50 Tagen wird sich ab sofort alles abspielen: die Vorbereitung der Halle, die Installation und das Arragement von Lichtmosaiken und mobilen Installationen sowie die Vernissage und die Finssage - und auch der dreitägige Abbau. »Alles exakt im Zeitplan durchzuführen, wird eine große Herausforderung für mich«, gibt Le Goff unumwunden zu - und man sieht dem französischen Tübinger die Lust auf das Projekt an.

Projektgruppe zur Zukunft der Shedhalle Die Shedhalle mit ihren 4150 Kubikmetern Raum diente zuletzt als Ausweichquartier für die Mensa in der Wilhelmstraße und steht seither leer. Aufgrund von Vorgaben des Brandschutzes kann die Halle nur für 50 Veranstaltungen im Jahr vermietet werden, wie Kulturamtsleiterin Dagmar Waizenegger erklärt. Für die 50-tägige Performance von Serge Le Goff geht die Stadtverwaltung daher an die Grenzen des Interpretationsspielraums der Brandschutzbestimmungen - sein Lichtkunstprojekt gilt als eine Veranstaltung. »Wir wollten das möglich machen«, betont Waizenegger. Wie es mit der Shedhalle weitergehen wird, die zuletzt auch der Flüchtlingsunterbringung und dem Kunstverein Shedhalle (der inzwischen in einem anderen Gebäude auf dem Schlachthof-Areal untergebracht ist) diente, wird derzeit im Rahmen einer Projektgruppe von GWG und Stadtverwaltung diskutiert. Derzeit ist die Halle nicht nur aus Brandschutzgründen nur begrenzt nutzbar: es gibt beispielsweise auch keine Toiletten. (ath)

Zunächst wird Le Goff mit seinem künstlerisch-technischen Assistenten Jan Groeneveld für das richtige Licht sorgen: es gilt, 381 Quadratmeter Dachfenster mit lichtdichter Folie abzudecken, damit das Tageslicht die geplante Lichtstimmung in der Halle nicht überlagert. 16 mal 68 Meter groß ist die Halle, in welcher zuletzt das Ausweichquartier der Studentenmensa untergebracht war. »Das Publikum soll die Größe des Raums erleben«, sagt Le Goff. »Und die ästhetischen Lichtinstallationen genießen.«

Bei seinem Kunstprojekt unter dem Motto »Work in Progress« kann dem fröhlichen Kunstschaffenden dabei über die Schulter geschaut werden: jeweils von Mittwoch bis Samstag sind Gäste von 18 bis 22 Uhr willkommen. Am 11. September ist die Vernissage mit Oberbürgermeister Boris Palmer und Rednerin Ulrike Pfeil geplant. Die Finissage folgt am 14. Oktober. Dann folgt der dreitägige Abbau. »Jeder Ausstellungstag wird eine Momentaufnahme der Installationen sein, es wird eine ständige Entwicklung geben«, betont Le Goff, dass sich ein Besuch an mehreren Tagen lohnen wird. »Meine Kunst wird wie ein Moment sein. Man sieht etwas, das in Erinnerung bleibt.« (GEA)