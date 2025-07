Urteil nach Hammer-Angriff in Tübingen - psychisch Kranker darf zurück nach Rumänien

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vor der Kammer saß ein kleiner, schmächtiger Mann, 30 Jahre alt. Seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Das Gericht erachtete es als unstrittig, dass der Rumäne am 25. Januar mittags am Rand des Tübinger Europaplatzes einen Hammer aus der Jackentasche zog und damit einem entgegenkommenden Passanten auf die Hand schlug. Dieser rief die Polizei. Der Angreifer wurde festgenommen. Den Hammer fanden die Beamten in der Nähe.

War der Angegriffene, wie er es selbst als Zeuge darstellte, ein Zufallsopfer? Verteidiger Sebastian Gauss erklärte für den Angeklagten, dieser habe dem anderen Mann nichts getan. Vielmehr habe der Zeuge ihn beklaut, außerdem sei dieser in ihn verliebt. Fakt ist, dass der Zeuge ebenfalls Rumäne ist und aus derselben Gegend wie der Angeklagte stammt.

Kannten sich Täter und Opfer?

Wann und wie der 30-Jährige nach Deutschland kam, konnte nicht festgestellt werden. Gerichte in Nürtingen und Reutlingen hatten sich bereits mit ihm beschäftigt, jeweils wegen Diebstahls: sechs Flaschen Parfüm, Winterjacken, zwei Schachteln Zigaretten, eine Getränkedose. Der Mann hatte umfassend gestanden. Nun also erstmals Körperverletzung.

Durch den Schlag habe er keine Beeinträchtigung erlitten, sagte der Zeuge. Die Hand sei leicht angeschwollen, zum Arzt ging er deswegen nicht. Der Angreifer habe den Hammer nicht auf Kopfhöhe geführt, der Schlag sei im Zuge der Bewegung erfolgt, die der Mann machte, als er das Werkzeug aus seiner Jackentasche holte. Aus dem Gesichtsausdruck des Angreifers habe er erkannt, dass der Mann traumatisiert gewesen sei. Um dies zu untersuchen, zog das Gericht den Tübinger Thomas Ethofer als psychiatrischen Sachverständigen heran. Dieser stellte in der Tat eine schizophrene Psychose fest, eine krankhafte seelische Störung, die weitere solche Taten möglich mache. Damit sei der Mann während der Tat vermindert schuldfähig gewesen.

Der Angeklagte befürchtete, schwanger geworden zu sein

Das Trauma des Mannes, den er mitmilfe eines Übersetzers während der Haftzeit befragt hatte, umschrieb Ethofer vorsichtig. Der Angeklagte gab demnach an, er sei sexuell angegangen und davon schwanger worden. Aus diesem Grund habe der Zeuge verhindern wollen, dass er aus Deutschland wieder ausreise, um das Kind hier auf die Welt zu bringen. »Diese Schilderung wirkt bizarr«, räumte Ethofer ein. Die Frage, ob er wirklich glaube, dass er schwanger sei, habe der Untersuchte verneint. Im Gefängnis habe der Mann eine Medikation bekommen.

Der 30-Jährige habe lediglich die Grundschule besucht. Vor etwa einem Jahr sei er nach Deutschland gekommen mit dem Versprechen, hier, etwa auf dem Bau, als Hilfsarbeiter beschäftigt zu werden. Dieses Versprechen habe sich nicht erfüllt. Der Mann habe den Wunsch ausgedrückt, zurück nach Rumänien reisen zu dürfen. Dort habe er Familienanschluss, unter anderem eine sechsjährige Tochter, die bei seiner Ex-Lebensgefährtin lebe.

Mutter des Angeklagten folgte der Verhandlung

Dafür plädierte Verteidiger Gauss: Er verwies auf die Mutter des Angeklagten, die unter den wenigen Zuschauern des Verfahrens saß. Vor drei Wochen reiste sie, zusammen mit ihrem Lebensgefährten, nach Tübingen, um ihrem Sohn Rückhalt zu geben und ihn wieder mit nach Hause zu nehmen. Dort warte ein Arbeitsplatz auf einer Baustelle auf ihn. Sie sei sich bewusst, dass ihr Sohn nicht gesund sei.

Die Kammer verurteilte den Mann wegen Körperverletzung im minderschweren Fall zu vier Monaten Haft. Unter Berücksichtigung seines Zustands, aber auch der Verurteilungen wegen Diebstahls bildete das Gericht eine zusammengezogene Strafe von zehn Monaten Haft auf Bewährung. Der Mann durfte das Gericht nach dem Verfahren zusammen mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten verlassen. (GEA)