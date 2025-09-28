Universität Tübingen: »Bettensperrung«, weil Pfleger fehlen

Junges Leben gerettet: Der kleine Mann im Bett ist ein paar Wochen alt und wurde in Tübingen am Herz operiert. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (links) sprach mit dem Eltern.

TÜBINGEN. Das war knapp: Weil der kleine Kerem aus Ludwigshafen wenige Tage nach der Geburt plötzlich blaue Hände bekam und auch sonst alle Anzeichen eines Herzpatienten zeigte, musste er auf die Intensivstation. Eine Operation war unumgänglich, doch die Klinik vor Ort lehnte an: Mangels Personal konnte die OP nicht durchgeführt werden. Also flog ihn der Hubschrauber nach Tübingen in die Kinderklinik, wo gerade noch ein Bett frei war. Er wurde operiert und ist den Umständen entsprechend stabil.

Welche Rochaden der Pflegenotstand erforderlich macht, um Leben zu retten, erfuhr Bundesgesundheitsministerin Nina Warken am Samstag beim Besuch im Universitätsklinikum Tübingen. Sie hörte, dass Kerem Glück hatte. Denn auch an der Kinderklinik herrscht erheblicher Pflegenotstand. Bei einem Rundgang mit der Ministerin durch die Kinderintensivstation beschrieb Oberärztin Ellen Heimberg die dramatische Situation. Eigentlich bräuchte sie 20 Betten, hat aber nur 14, von denen wiederum mangels Personal nur zehn »betreibbar« sind - »Bettensperrungen«, weil die Pflegekräfte fehlen.

Die Folgen sind dramatisch. Kleine Intensivpatienten müssen früher als üblich auf die Normalstationen verlegt werden. Dort wiederum werden pro Monat zwischen vier und acht kritisch kranke Kinder betreut, die eigentlich in die Intensivstation gehören. Und schließlich das, was dem kleinen Kerem im Heimatort passierte: Notfallpatienten müssen wegen Personalmangel immer wieder abgewiesen und dorthin transportiert werden, wo gerade noch etwas frei ist. Es gibt in Tübingen viele Anfragen für ein Krankenbett, aber auch viele Absagen. »Wir sind zu hundert Prozent ausgelastet, manchmal mehr«, sagt Heimberg.

Der Bedarf ist riesig. Pro Jahr werden auf der Kinderintensivstation in Tübingen 1.000 kleine Patienten behandelt. Davon sind 30 Prozent Notfälle. Tübingen, so erfuhr die Ministerin, betreibe »lebensrettende Hochleistungsmedizin«. Das Spektrum ist riesig: Die Kinder kommen mit Herzerkrankungen, mit Krebs, mit schweren Infektionen oder mit Fehlbildungen. Tübingen ist spezialisiert auf Tumorchirurgie, Dialyse und Organtransplantation. Und dennoch: »Die Versorgungslage ist kritisch.«

Dabei steht die kritische Wintersaison erst noch an. Gegenüber dem Informationsdienst Wissenschaft sagte Heimberg: »Im Sommer sind wir meist schon voll ausgelastet, im Winter werden wir dann durch die Infektionswellen überrollt und müssen kritisch kranke Kinder zum Teil über weite Entfernungen hinweg verlegen.« Kinder, die dann nicht akut lebensbedrohlich krank sind, müssten hintenanstehen.

Man wolle die Situation vor Ort aufzeigen, sagte der Leitende Ärztliche Direktor, Professor Dr. Jens Maschmann, in einem kurzen Statement, bevor sich die Klinikleitung zum Hintergrundgespräch mit der Ministerin zurückzog. Nina Warken lobte die Einrichtung als »eine der renomiertesten Kliniken«. Man dürfe bei der Diskussion über Kliniken in der Fläche die Spitzenmedizin nicht vergessen. Für schwierige Eingriffe bedürfe es mehr Spezialisierung. (GEA)