Uni Tübingen: Schwindende Vogelarten werden schlechter erkannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Es klingt im ersten Moment trivial: Junge Menschen können Vogelarten nicht mehr so gut erkennen wie noch vor 20 Jahren. Zu dieser Erkenntnis kam ein fünfköpfiges Forschungsteam der Uni Tübingen in Zusammenarbeit mit dem NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen. Was aber nicht bedeutungslos ist: Es konnte gezeigt werden, dass es in besonderem Maße die Arten sind, die ohnehin langsam zurückgehen. »Die Artenkenntnis bei Vögeln mit stabilen oder wachsenden Beständen blieb dagegen weitgehend konstant«, erklärt der NABU Baden-Württemberg. Vögel wie Amseln oder Kiebitze, die immer weniger werden, wurden im Schnitt hingegen 12 Prozent seltener erkannt als noch vor zwei Dekaden.

Das heißt: Es konnte ein Zusammenhang zwischen Unwissenheit über gewissen Vogelarten und deren Schwund festgestellt werden. »Was man nicht kennt, kann man nicht schützen - diese Erkenntnis untermauert die Studie«, heißt es von Seiten des NABU. Die Forscher fürchten eine Abwärtsspirale: Weniger Vögel, weniger Kenntnis. Was wiederum zu weniger Vögeln führt, weil die Arten nicht mehr ausreichend geschützt werden können - oder der Rückhalt in der Bevölkerung für die Schutzmaßnahmen schwindet, weil die Arten nicht mehr geläufig sind.

Grünfink und Feldsperling gehen noch stärker zurück

Doch der Artenschwund ist ein grundsätzliches Problem. »Wir beobachten seit Jahren einen signifikanten Rückgang an Brutvögeln in Baden-Württemberg«, erklärt Christine Mödinger. Die Vogelkundlerin untersucht die Bestände häufiger Brutvögel in Baden-Württemberg aus dem NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen heraus. »Dass damit auch das Wiedererkennen schwindet, ist beunruhigend.« Wer kaum noch eine Amsel im Garten sehe, werde sich auch weniger dafür einsetzen, dezidiert ihren Lebensraum zu erhalten, befürchtet die Ornithologin.

Neben der Amsel werden auch die Buchfink weniger, bestätigt Lisa Maier vom NABU-Bodenseezentrum. »Beide Arten haben zwischen 1999 und 2022 zwischen einem bis drei Prozent pro Jahr im Bestand abgenommen.« Noch düsterer präsentieren sich die Zahlen bei früher häufig vorgekommenen Arten wie Grünfink und Feldsperling. »Da beobachten wir einen stark abnehmenden Trend, also mehr als drei Prozent pro Jahr«, so die Wissenschaftlerin, die sich mit der Avifaunistik befasst - also der Erfassung und Untersuchung der Vogelwelt in einer bestimmten Region.

Problemvogel Nilgans

Es trifft aber nicht alle. Einige Arten haben in dem beobachteten Zeitraum zugenommen, so wie die Mönchsgrasmücke oder die Ringeltaube. »Meist sind das die Generalisten, die in einer Vielzahl von Lebensräumen zurechtkommen und weniger störanfällig sind«, erklärt Maier.

Faktoren für den Rückgang gebe es viele - nicht zuletzt auch das Aufkommen invasiver Arten. Das prominenteste Beispiel dafür ist gegenwärtig wohl die Nilgans, die ihr Gefieder in viele regionale Gewässer taucht. »Insbesondere bei dieser Art wurde beobachtet, dass sie andere Wasservögel aus deren Brutgewässern konsequent vertreibt.« Doch Maier gibt auch Entwarnung: »Das findet aber nicht in einem solchen Ausmaß statt, dass es zu einem landesweiten Rückgang der Arten führen könnte.«

Süß, aber invasiv: Nilgänse vertreiben aktiv heimische Brutvögel aus ihren Nistgewässern. Foto: Weißbrod/dpa Süß, aber invasiv: Nilgänse vertreiben aktiv heimische Brutvögel aus ihren Nistgewässern. Foto: Weißbrod/dpa

Dass die Unkenntnis letztlich der Grund für den Artenrückgang ist, beweist die Studie hingegen nicht. »Sie besagt lediglich, dass Vogelarten, die in den vergangenen Jahren stark rückläufig waren, signifikant weniger häufig erkannt und identifiziert werden als noch vor 20 Jahren«, fasst Maier zusammen. Um der daraus resultierenden Probleme Herr zu werden, bietet der NABU Fortbildungsangebote für Kinder und Jugendliche zum Thema Vögel an. Und die Schule? »Tatsächlich ist mein Eindruck, dass Artenkenntnis dort immer weniger gefördert und thematisiert wird, sodass es durchaus helfen würde, diesem Thema im Klassenzimmer mehr Raum zuzugestehen.« (GEA)