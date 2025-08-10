Traktorkonvoi in Mössingen - Sommer-Sightseeing mit Kindern

Start an der Mössinger Langgass-Halle: Die Traktorfreunde Mössingen machten am Samstag eine Ausfahrt mit Kindern. Hannah Gemser (Bildmitte, an ihren roten McCormick gelehnt) war mit 19 Jahren die jüngste Fahrerin.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Ist der Hanomag da?« Simon Doberindt, sechs Jahre alt, stand vor Gerhard Jockenhöfer und schaute zu ihm hinauf. Jockenhöfer, Vorstand der Traktorfreunde Mössingen, verneinte die Frage und bedauerte den Umstand. Und tröstete den Jungen, der, wie er selbst, ein grünes Poloshirt mit dem Schriftzug der Traktorfreunde Mössingen trug: »Bei unserer nächsten Ausfahrt ist der Hanomag bestimmt wieder dabei.«

Einigen der Erwachsenen, die am Samstag ab 10 Uhr vormittags auf dem Parkplatz der Langass-Sporthalle in Mössingen zusammen mit ihren Töchtern und Söhnen eintrudelten, wird es in ihrer Kindheit wie dem sechsjährigen Simon gegangen sein: Das Geräusch eines Traktors und seine Kraft üben eine besondere Faszination aus, der man sich einfach nicht entziehen kann. Und wenn mehrere zu einer Ausfahrt zusammen kommen, hat es schon etwas Magisches.

Leidenschaft für Traktoren wird oft von den Großeltern übertragen

Die meisten wurden von ihren Großeltern mit dem Virus Traktor infiziert. Jens Hagenbach etwa, der sich dafür bereit machte, eins der teilnehmenden Kinder mit seinem Kramer K 15, Baujahr 1956, im Konvoi durch Mössingen zu fahren: »Der gehörte früher meiner Oma. Ich nutze ihn eigentlich fast nur noch bei Ausfahrten mit den Traktorfreunden.«

Hannah Gemser deutete auf ihren Großvater Rainer Bott, der ein paar Meter weiter stand, natürlich im Shirt der Traktorfreunde Mössingen. Er habe ihr das Fahren mit dem Traktor beigebracht. Sie sei acht, neun Jahre alt gewesen, als sie erstmals als Beifahrerin an einer Ausfahrt der Traktorfreunde Mössingen teilnahm. Gestern, mittlerweile 19 Jahre alt, war sie, zum zweiten Mal am Start, die jüngste Fahrerin im Feld.

Viel Kraft nötig

Sie sagte: »Man braucht viel Kraft um einen Traktor zu lenken. Er hat kein Synchrongetriebe, man muss beim Schalten Zwischengas geben.« Aus dem Fuhrpark ihres Großvaters hatte sie sich einen roten McCormick ausgesucht. »Der lässt sich von den Gängen her am problemlosesten fahren.« Wie lange ist der Traktor in Besitz der Familie? Das wusste Hannahs 15-jähriger Bruder und Beifahrer Colin: Den habe sein Opa Rainer am 9. April 2021 als Totalschaden gekauft. Motor und Kolben waren hin. »Den haben wir mit Teilen von anderen Traktoren wieder zusammengebaut.«

Diese Ausfahrt der Traktorfreunde für Kinder fand zum achten Mal im Rahmen des Mössinger Ferienprogramms statt. »Die Plätze sind heiß begehrt«, wusste Annette Ferwagner, die ihre beiden Söhne direkt anmeldet hatte, als es möglich wurde. Es durften sich lediglich 15 Kinder anmelden. Die Warteliste umfasse ebenfalls 15 Plätze. Aber von denen, die angemeldet seien, ziehe kaum einmal jemand zurück.

Die Teilnehmerplätze für die Ausfahrt sind heiß begehrt

Die Kinder, die am Samstag zum Parkplatz der Langgass-Halle gekommen waren, wussten zunächst nicht, auf welchem Traktor sie mitfahren würden. Das wurde ausgelost. Vorher hielt Gerhard Jockenhöfer die Spannung hoch: »Seid Ihr alle gespannt auf die Fahrt?« - »Jaaa!«, tönte es von den Kindern. Ben Fischer aus Talheim zog die Nummer neun. Der Achtjährige war zum zweiten Mal dabei: »Letztes Jahr sind wir überall hin gefahren. Ich habe viel gesehen. Irgendwann will ich selbst mal einen Traktor fahren.«

Dann setzten sich die Fahrer auf ihre Gefährte, die Kinder stiegen mit auf. Gerhard Jockenhöfer verkündete launig: »Ich habe gehört, heute gibt es einen Blitzmarathon, aber nur in Norddeutschland. Wir können Vollgas geben!« Die Fahrt ging zunächst in Richtung des Firstwalds, dann Richtung Öschingen und durch den Wald nach Talheim. Dann gab es eine rund anderthalb Stunden dauernde Rast unterhalb des Plateaus, am Rastplatz Linden. Helfer der Traktorfreunde hatten dort ein paar Bierbänke aufgebaut, es gab Leberkäse-Weckle zu essen und Apfelsaftschorle zu trinken.

Zum Abschluss drei Runden um den Kreisverkehr

Und es wurde noch einmal ausgelost: Auf der Rückfahrt nach Mössingen bestiegen die Kinder einen anderen Traktor als den, auf dem sie während der Hinfahrt gesessen hatten. Zum Abschluss drehte der Konvoi drei Runden auf dem Kreisverkehr an der Verbindung Karl-Jaggy-Straße und Bahnhofstraße. Fahrer und Kinder taten, wie ihnen Gerhard Jockenhöfer zu beginn der Ausfahrt geraten hatte: Schimpfenden Autofahrern begegneten sie mit Lächeln und Winken. Die meisten der Traktor-Fahrer und einige der Kinder werden wohl im nächsten Jahr wieder bei der Ausfahrt dabei sein. (GEA)