Teuer für die DLRG: Tübingen kürzt seine Zuschüsse für die Bad-Miete

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Deutlich über 200 Posten umfasste die Tübinger Haushalt-Konsolidierungsliste Anfang des Jahres, mithilfe derer das damals 40 Millionen Euro schwere Loch nach und nach gestopft werden sollte. Die Folgen der Entscheidungen der Stadt, Einsparungen zu treffen, werden für viele Vereine und Organisationen so langsam konkret. »Die Stadt Tübingen hat angekündigt, die Sportförderung zur Reduzierung der Nutzungsentgelte der Bäder von bislang 85 Prozent auf bis zu 50 Prozent zu kürzen«, erklärt Manuel Bachmann, Vorsitzender der Ortsgruppe Tübingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG.

Das heißt: Anstatt 15 Prozent der Schwimmbad-Miete für Trainingseinheiten aus der Vereinskasse zahlen zu müssen, könnte es in Zukunft die Hälfte werden. »Es ist uns wichtig klarzustellen, dass seitens der Stadt Tübingen uns hier keine klare Aussage über die genaue Höhe der Kürzungen vorliegt«, so Bachmann.

Mehrkosten im fünfstelligen Bereich

Unterm Strich rechnet die Tübinger DLRG mit Mehrkosten von bis zu 11.000 Euro, ausgehend vom Fall, nur noch 50 Prozent der Mieten erstattet zu bekommen. »Diese Belastung können wir mit den vergleichbar geringen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr decken.« Auch sei eine zusätzliche Erhöhung der Bad-Mieten von Seiten der Stadt nicht auszuschließen, gibt der Vorsitzende zu bedenken. »Abgesichert sind wir nur bis einschließlich April, da die Förderung erst rückwirkend erfolgt.«

Nach einigem Hin und Her hat Bachmann mit seinen Kollegen eine Lösung für das Problem gefunden: Anstatt eine generelle Beitragserhöhung für alle Mitglieder zu beschließen oder die Kursgebühren stark anzuheben, einigten sie sich auf eine »moderate Trainingspauschale«, die nur aktive Teilnehmer bezahlen. »Die Pauschale beträgt 20 Euro pro Halbjahr für knapp 15 Termine. Sie wird mit der Anmeldung fällig - unabhängig davon, an wie vielen Terminen die Person dann teilnimmt.« Zudem werden die Angebote wie Anfänger- oder Rettungsschwimmerkurse zwischen fünf bis maximal zehn Euro teurer.

»Die gewählte Lösung - eine moderate Trainingspauschale nur für aktiv Teilnehmende - erschien uns als gerechter Weg, da sie gezielt diejenigen betrifft, die die Badnutzung in Anspruch nehmen«, erläutert Bachmann. So bleibe die Belastung für Mitglieder, die keine Trainingseinheiten besuchen, unverändert. »Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies präventive Maßnahmen sind, um am Ende des Jahres einem möglichen Verlust des Vereins vorzubeugen«, betont der Vorsitzende.

Ob die Reduzierung des Zuschusses zur Schwimmbad-Miete im Rahmen des Konsolidierungsplans bereits während der Haushaltsverhandlungen beschlossen wurde oder eine akute Maßnahme zu weiteren Einsparungen ist, dazu konnte die Stadtverwaltung am Anfragetag keine Auskunft mehr geben. Auch wurde nicht beantwortet, mit wie viel Prozent die Mieten in Zukunft bezuschusst werden. (GEA)