Talklinikum Tübingen: Wie das Areal neu gestaltet werden soll

TÜBINGEN. Es ist noch ferne Zukunftsmusik. »Ob ich die Umsetzung während meiner Berufszeit noch erlebe, darf bezweifelt werden«, erklärte Tübingens Fachbereichsleiterin für Planung, Entwicklung und Liegenschaften, Barbara Landwehr, in der jüngsten Sitzung im Ortsbeirat Stadtmitte. »Weit über das Jahr 2050 hinaus« soll dort, wo sich heute grob das Uniklinikum Tal verteilt, nach und nach ein städteplanerisch hochmodernes Quartier entstehen, vom Breiten Weg im Norden, zwischen der Schnarrenberg- und Gmelinstraße bis zur Rümelinstraße. Der vom Tübinger Gemeinderat beschlossene und vom Ortsbeirat Stadtmitte unterstützte »Entwicklungsplan Historisches Talklinikum« ist die bestimmende Leitlinie für dieses Unterfangen.

Denn bislang krankt das Quartier. »Die Talklinik ist in sich abgeschottet«, brachte es der zuständige Stadtplaner Moritz Nothacker auf den Punkt. Zu viel Asphalt, nur vereinzelte Grünflächen, und eine grundsätzliche Unübersichtlichkeit machen das Talklinikum - eigentlich angenehm zentral und gut erreichbar gelegen - unattraktiv. Dabei schlummert, und das ist die Überzeugung der Planer, viel Potenzial auf den fast 17 Hektar Stadtfläche.

Viele Tübinger Institutionen ziehen auf den Berg

Um das Quartier offen und freundlich zu gestalten, sollen die historischen Gebäude auf Dauer hervorgehoben und ihre oft denkmalgeschützten Außenanlagen und Fassaden erneuert und präsenter werden. »Wir haben hier Möglichkeiten für neue Stadtbausteine, die sich gut einfügen und zu einer nachhaltigen Belebung führen«, erklärte Nothacker. Für den Öffentlichen Nahverkehr soll eine Trasse freigehalten, Rad- und Fußwege verbessert, verkehrsberuhigte Bereiche eingeführt werden - kurzum: all das, was ein Quartier zu einem modernen Quartier macht.

So könnte das Quartier aussehen: Viel Grün und eine klare Verbindung zur Tübinger Altstadt im Süden. GRAFIK: Freie Architekten Heinle Wischer / realgrün Landschaftsarchitekten

Möglich macht's der Nach- und Umzug vieler Institutionen vom Tal auf den Berg. Die noch unten angesiedelten Frauen-, Zahn- und Hautkliniken sollen auf Dauer zum höher gelegenen Krankenhaus-Komplex verlagert werden. »Nur das Zentrum für psychische Gesundheit bleibt hier bestehen und wird auch weiter ausgebaut«, sagte der Stadtplaner. In den frei werdenden Gebäuden könnten Uni-Institute oder Lehr- und Forschungseinrichtungen untergebracht werden, in den Neubauten auch Wohnungen und Wichtiges für die soziale Infrastruktur wie Kitas und Nahversorger. »Das Zentrum für Islamische Theologie ist beispielsweise ein solcher Baustein, der schon realisiert wurde.«

Historische Verbindung soll reaktiviert werden

Städteplanerisch aufgeteilt werden die Maßnahmen in einen Zielplan Süd und einen Zielplan Nord mit der Frauenklinik und Calwerstraße als fiktiver Grenze, bei der bereits an eine mögliche Anbindung an die Regional-Stadtbahn gedacht wird - wenn sie denn irgendwann im Tübinger Stadtgebiet fahren solle. Südlich dieser Grenze wird die Psychiatrie zusammen mit der Kinder- und Jugendabteilung deutlich erweitert, ebenso das bereits bestehende Vita-Gebäude. Einen Eingangsbereich hat das Planungsteam auch schon auserkoren: die Liebermeisterstraße, die mit dem Alten Botanischen Garten verbunden werden soll - ebenfalls mithilfe von Grünelementen. Die historische Verbindung mit der Langen Gasse, die aus der Altstadt direkt in das Quartier geführt hat und heute unauffällig und unausgebaut ist, wird reaktiviert. Im Bereich »Am Stadtgraben« soll zudem die sich entlangschlängelnde Ammer renaturiert werden.

Wenn alles nach Plan geht, ist das zukünftige Areal der heutigen Unikliniken Tal über eine Verlängerung der Langen Gasse deutlich leichter zu erreichen. Im Hintergrund zeigt sich ein Stück der Psychiatrie in der Osianderstraße. Foto: Paul Runge Wenn alles nach Plan geht, ist das zukünftige Areal der heutigen Unikliniken Tal über eine Verlängerung der Langen Gasse deutlich leichter zu erreichen. Im Hintergrund zeigt sich ein Stück der Psychiatrie in der Osianderstraße. Foto: Paul Runge

Im Norden entstehen zwei »Zukunftscampi«, in denen Institutionen der Universität unterkommen sollen sowie ein Mini-Quartier mit Wohnungen. »Wir haben festgestellt, dass Studenten und Forscher mittlerweile mehr Platz brauchen, auch durch die deutlich voranschreitenden Spezialisierungen«, sagte Marcus Wandel, Leiter des Tübinger Amts Vermögen und Bau Baden-Württemberg, das die Landesimmobilien verwaltet. »Es braucht mehr Raum, aber auch ein städtisches Quartier, um die Uni voranzubringen.« Um Berg und Tal auf Dauer wahrnehmbar miteinander zu verbinden, ist die Errichtung einer Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Schnarrenbergstraße in Richtung Rosenauer Weg vorgesehen.

»Wir wissen um die Unterschiede zwischen Leitbild und Umsetzung«, erklärte Landwehr mit Blick auf das Gesamtkonzept. »Es heißt nicht: Da geht die Altstadt weiter, aber es soll eine sanfte Verschränkung der Quartiere geben.« Der Charakter eines Uni- und Klinikareals solle beibehalten werden - nur eben offener, freundlicher und vor allem grüner. (GEA)