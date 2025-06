Tag der offenen Tür bei der Kusterdinger Feuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Wie fällt denn nun der Vergleich aus zwischen altem und neuem Feuerwehrhaus in Kusterdingen? Der Abteilungskommandant verdrehte da die Augen. »Das ist kein Vergleich«, sagte Joachim Holder. Also alles gut? Ja, so Holder. Nun könne die Kusterdinger Wehr die ehrenamtliche Arbeit immerhin unter vernünftigen Bedingungen erledigen.

Von Donnerstag bis Samstag wurde das aber erstmal kräftig gefeiert. Vatertagsfest, Work-out-Party am Freitag und am Samstag dann ein Fest für die ganze Familie beim Tag der offenen Tür, »mit viel Kinderprogramm«, sagte Holder. Dass die Temperaturen so hoch sein würden, damit hatte niemand gerechnet. Schattenplätze waren also heiß begehrt. Wie gut, dass in der Fahrzeughalle viel Platz und davor auch noch ausreichend Schatten zu finden war. Dazu gab es alte und besondere Feuerwehrfahrzeuge aus der gesamten Region zu bestaunen.

Brand gekonnt gelöscht

Beim Blick in eine Mobile Brandübungsanlage der Netze BW konnte einem noch heißer werden – doch die Feuerwehrleute blieben ganz cool und löschten den Brand gekonnt. Allerdings dürfte ihnen in ihren Einsatzklamotten nicht kalt gewesen sein. Besucher konnten den Blick über Kusterdingen und den Albtrauf schweifen lassen.

Und natürlich hatte die Kusterdinger Wehr auch für Verpflegung, Getränke und für musikalische Umrahmung gesorgt. »Am Sonntag müssen wir dann aufräumen«, betonte Joachim Holder. Und holte damit seine 42 Feuerwehr-Kollegen auf den Boden der Tatsachen zurück. (nol)