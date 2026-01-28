Tübinger erhält Bundesverdienstkreuz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Reinhold Eisenhut erinnert sich noch gut an eine seiner ersten Klientinnen, Martha. Die Frau hatte es nicht leicht. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung wurde sie von den Nationalsozialisten in jungen Jahren zwangssterilisiert, eine Familie, die sie sich wünschte, konnte sie nie haben. Mehr als 48 Jahre lebte sie in verschiedenen psychiatrischen Kliniken, bis sie im Alter von 77 Jahren auf Eisenhut traf und ihm 1988 eröffnete: »Jetzt bin ich bereit, ein neues Leben anzufangen.« Der junge Sozialarbeiter nahm den Wunsch seiner Klientin ernst, vermittelte die Dame an eine Familie mit fünf Kindern. »Für die Kleinen ist sie eine richtige Oma geworden«, erinnert sich Eisenhut.

Doch einfach war der Weg damals nicht - denn nicht alle konnten sich mit der Vermittlung anfreunden. »Das Stationspersonal ist mit Martha zusammen alt geworden«, erklärt Eisenhut. Sie plötzlich im hohen Alter gehen zu lassen, in das Angebot des Betreuten Wohnens in Familien (BWF), das war für die Mitarbeiter nicht einfach. »Sie haben sie dann ohne Wechselkleidung auf den Weg geschickt«, erinnert sich Eisenhut schmunzelnd. Ein Notruf der Familie folgte, Eisenhut lieferte die Wäsche nach. »Sie hat dann noch zehn gute Jahre in der Familie gehabt.« Doch erlebte Martha dabei auch traumatische Erlebnisse: »Anfangs musste sie alle vier Wochen zurück in die Psychiatrie zur Untersuchung. Jedes mal hatte sie panische Angst, dass sie dort bleiben müsste.« Später gab es Hausbesuche.

Im Gespräch: Reinhold Eisenhut mit dem »Landesvater«. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg/Uli Regenscheit Im Gespräch: Reinhold Eisenhut mit dem »Landesvater«. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg/Uli Regenscheit

Das Beispiel zeigt: Menschen mit psychischen Erkrankungen können sehr davon profitieren, in Familien untergebracht zu werden. Wobei Familien ein dehnbarer Begriff ist. »Es können sich auch Einzelpersonen melden, die zeitliche Kapazitäten haben, um sich um einen Erkrankten zu kümmern«, erklärt Thomas Eisert vom Verein für Sozialpsychiatrie (VSP). Sein Vorgänger beim VSP war der Tübinger Reinhold Eisenhut. Für sein langjähriges Wirken wurde der 69-Jährige nun mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Am Tag des Ehrenamts übergab der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann die hohe Ehrung an 16 Personen - darunter auch Eisenhut.

Bedauern des eigenen Erfolgs

Denn Eisenhut wirkte nicht nur für seine Klienten. Der Sozialarbeiter am damaligen Psychiatrischen Landeskrankenhaus Zwiefalten, dem heutigen Zentrum für Psychiatrie (ZfP), engagierte sich frühzeitig auch im VSP, der als Träger für das Betreute Wohnen in Familien wirkte. Schnell übernahm Eisenhut dort die Geschäftsführung. »Ich habe mir quasi selbst meinen Arbeitsplatz geschaffen«, sagt Eisenhut schmunzelnd. Schließlich hatte er nach seinem Studium nur eine ABM-Stelle (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) erhalten. »Ich wurde als Erzieher bezahlt, nicht als Sozialarbeiter«, sagt der Tübinger und lacht. Der VSP entwickelte sich in seiner Amtszeit enorm weiter. »Anfangs hatten wir acht bis zehn Mitarbeiter, heute sind es 300«, sagt Eisenhut stolz. Ob er mit diesem Erfolg gerechnet hätte? »Nein, niemals«, sagt der Ruheständler, der sich inzwischen nach einer zweijährigen Pause wieder als Aufsichtsrat im VSP engagiert. Doch Eisenhut denkt weiter. »Eigentlich bin ich nicht glücklich mit dieser Entwicklung.« Bedeutet sie doch auch, dass da »etwas nicht stimmt in unserer Gesellschaft«. Psychische Erkrankungen würden zunehmen, wodurch mehr professionelle Hilfe nötig sei.

Reinhold Eisenhut (links) und sein Nachfolger, Thomas Eisert, in den Reutlinger Räumlichkeiten des Vereins für Sozialpsychiatrie. Foto: Alexander Thomys Reinhold Eisenhut (links) und sein Nachfolger, Thomas Eisert, in den Reutlinger Räumlichkeiten des Vereins für Sozialpsychiatrie. Foto: Alexander Thomys

Eben die leistet der Verein für Sozialpsychiatrie. Doch Eisenhut engagierte sich auch über das Einzugsgebiet des Vereins im Raum Reutlingen-Tübingen hinaus. Er initiierte einen Fachausschuss für das BWF im deutschsprachigen Raum, das Qualitätsstandards definierte und den vorhandenen Wildwuchs eingrenzte. »Jeder hat damals sein Ding gemacht«, erinnert sich Eisenhut zurück. Schließlich hat die »familiäre Irrenpflege« eine lange Geschichte. Doch mit der Professionalisierung und der fachlichen Begleitung der Gastfamilien mussten klarere Regeln her. Beratend reiste Eisenhut deshalb kreuz und quer durch die Republik. 25 Jahre war er Sprecher des Fachausschusses und damit Ansprechpartner für die Politik.

Gastfamilien-Tochter arbeitet nun beim VSP

Eisenhut spricht bescheiden von einem »beruflichen Ehrenamt«, dass eben nicht in die 39-Stunden-Woche gepasst habe. Heute leben bundesweit 2.500 psychisch kranke Menschen in Familien, 1.000 davon in Baden-Württemberg. Diese Lebensqualität verdanken viele Betroffene dem Wirken Eisenhuts. Und trotz aller Erfahrung sagt Eisenhut noch heute: »Die Kunst ist das Matching. Wer passt zu wem? Der Trend geht zur Individualisierung. Wir müssen schauen: Was wollen die Klienten, was die Familien?«

Mitunter helfen sich die Menschen dabei auch gegenseitig mehr, als man annehmen könnte. Einen Mitt-Fünfziger vermittelte Eisenhut einstmals an eine Bauernfamilie, die aus dem Hofbesitzer und seiner Mutter bestand. Beide Männer waren etwa gleich alt, der Landwirt eher von zurückhaltender Natur, der Klient dagegen aktiv und offen - erfolgreich lockte er den zurückhaltenden Mann aus der Reserve. »Jeder hat seinen Platz gefunden«, sagt Eisenhut dazu. Als er später zur Beerdigung seines Klienten ging, »war es für die Mutter des Hofbesitzers so, als habe sie einen Sohn verloren.« Ein anderer Klient, erinnert sich Eisenhut, musste seine Gastfamilie verlassen, als die umzog. Der Mann war in dem Ort aber bereits so integriert, dass er sich kurzerhand selbst eine neue Gastfamilie suchte. Deren Tochter arbeitet nun selbst beim VSP. Es sind diese Erfolgsgeschichten, die Eisenhut mitgeprägt hat. Wofür der 69-Jährige nun auch das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. (GEA)