Tübinger Wohnungsbau: 450 Euro »all-inclusive« für Azubis

TÜBINGEN. Manchmal kann auch aus einer Katastrophe Gutes entstehen. Die Nestbau AG, die bereits in Pfrondorf und in der Weststadt Bauprojekte verwirklichte, wollte in der Hechinger Straße 82 - ganz in der Nähe des Sudhauses - eigentlich ein gemeinschaftliches Wohnprojekt auf die Beine stellen: für ältere Menschen, weitgehend selbstorganisiert und mit kooperativem Pflegekonzept. Doch die Tücken der Corona-Zeit, die steigenden Preise zu Beginn des Ukraine-Kriegs und hohe Zinsen haben dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Nestbau konnte sich das Projekt schlicht nicht mehr leisten.

Innerhalb kürzester Zeit - zumindest bezogen auf Zeitspannen bei Bauprojekten - sprang die Unistadt ein und übernahm das Projekt. Von der Entscheidung im Gemeinderat 2023 bis zur Übernahme vergingen nur drei Wochen. »Die Idee fanden wir super«, erklärte Baubürgermeister Cord Soehlke mit Blick auf das Konzept. Ein Faktor bei der Entscheidung, die Hechinger Straße 82 weiterzuplanen und zu bauen, war ein befürchteter »Domino-Effekt«: Private Investoren sowie Genossenschaften hingen mit drin und hätten sehr darunter gelitten, wäre der Projektierer pleite gegangen. Auch hänge in dem Quartier alles irgendwie zusammen, wie Ausschreibungen oder gemeinsame Tiefgaragen. Zudem war die Planung bereits fertig und konnte mit übernommen werden.

Keine Balkone, dafür Gemeinschaftsräume und eine Dachterrasse

Die städtische Projektplanerin Michaela Bubeck hatte dann aber zusammen mit den Stuttgarter Architekten Matthias Schuster und Wiebke Kinzhofer einige Veränderungen vorgenommen: Anstelle den Fokus auf die älteren Menschen zu setzen, standen jetzt Auszubildende aus sogenannten Mangelberufen - wie Erzieher oder Altenpfleger als Zielgruppe fest. Für die Umsetzung habe man aber nochmal ordentlich an den Stellschrauben drehen müssen, sagte Bubeck: »Wir haben stark eingegriffen.« Beispielsweise habe man die geplanten Balkone den Gemeinschaftsräumen geopfert.

Heraus kamen dabei insgesamt 26 Wohneinheiten, die über vier Stockwerke zu sogenannten »Wohn-Clustern« zusammengefasst sind und zur Hälfte der Stadt, zur anderen Hälfte anderen Trägern gehören. Die Einzel-Appartments verfügen jeweils über ein eigenes Bad und eine kleine Küchenzeile. Zwischen 25 und 30 Quadratmeter sind die Zimmer groß - top isoliert, sodass der Straßenlärm der viel befahrenen B 27 nicht zu hören ist. Jedes Stockwerk wird durch eine geräumige Wohnküche komplementiert, die als Begegnungsraum gedacht ist. Ganz oben können die Bewohner den Ausblick aufs Viertel auf einer Dachterrasse genießen, die für alle zugänglich ist - durch den Aufzug auch barrierefrei. Die Zimmervermittlung läuft über die Wohnraumbeauftragten der Stadt.

Hohe Mieter-Fluktuation gewünscht

Da die Zimmer als sozialer Wohnraum gefördert sind, können Warmmieten für 450 Euro verlangt werden - »all-inclusive«, also mit Wasser, Strom und Internet-Anschluss. »Es soll für die Bewohner und Bewerber auch möglichst unkompliziert sein«, sagt Soehlke. Durch den Fixpreis, der keine zusätzlichen Abrechnungen mit den Mietern nötig mache, sei das möglich.

Eine hohe Fluktuation der Bewohner sei in der Hechinger Straße durchaus gewünscht. »Man kann es als Sprungbrett verstehen«, so der Baubürgermeister. Schließlich sei es schwer genug, auf dem Wohnungsmarkt in Tübingen Fuß zu fassen. Wohnen bleiben können die Mieter theoretisch so lange sie wollen, aber die Stadt hoffe trotzdem darauf, dass die Azubis ab einem gewissen Zeitpunkt wieder Platz für Nachrücker machen. Begehrt sind die Zimmer schon jetzt: Obwohl die Straße um das Haus herum noch eine Baustelle ist und die Etagennummern im Treppenhaus noch nicht aufgemalt sind, sind bereits alle Apartments vergeben.

Nahversorger mit Vollsortiment Im Erdgeschoss der Hechinger Straße 82 eröffnet im September ein Nahversorger mit Vollsortiment: der »Eckladen«. Auf 140 Quadratmetern sollen die Bewohner des Quartiers alles finden können, was man im Alltag an Lebensmitteln eben so braucht. »Wir wollen vor allem gute und regionale Produkte anbieten«, erklärt Maris Kodweiß, die den Laden mit über einem Dutzend motivierten Leuten aufbaut. Dabei achten die Einzelhändler auf Bio- und Regionalsiegel. »Es wird aber auch immer eine günstigere Variante geben«, verspricht Kodweiß. Sie und ihre Kollegen setzen auf das Genossenschaftsprinzip: Wer möchte, kann Mitglied werden und durch einen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass der laufende Betrieb des Eckladens abgesichert ist. Dafür bekommen Mitglieder durchschnittlich rund 25 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. »Wer für 100 bis 150 Euro pro Person im Monat einkauft, für den lohnt sich die Mitgliedschaft schon«, erklärt Kollegin Wiebke Mollik. Baubürgermeister Cord Soehlke bezeichnete den Laden als »Stadtplaners Traum«: So etwas gehöre in ein modernes Quartier - weshalb auch schon früh klar war, den Eckladen, der bereits bei der Nestbau AG mit in das Konzept integriert war, ebenfalls zu übernehmen. (pru)

Soehlke konnte eine weitere gute Nachricht verkünden: »Die Förderung war auch noch höher als gedacht.« Rund 2,6 Millionen Euro schoss das Land zu den Gesamtkosten von knapp sechs Millionen Euro zu. Damit war das Projekt 330.000 Euro günstiger als einst veranschlagt. Erfreulich, gerade in Zeiten knapper Kassen, wie der Baubürgermeister betonte. (GEA)