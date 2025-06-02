Tübinger Uniklinik-Hautärztin: Darum steigen die Fälle von Hautkrebs so stark

Hautstellen, die nicht von Kleidung bedeckt werden, müssen gut eingecremt werden. Sparen sollte man dabei nicht.

TÜBINGEN. Die Studie des Statistischen Bundesamtes ist erschreckend: Die Zahl der stationären Hautkrebsbehandlungen sei binnen 20 Jahren um 87,5 Prozent gestiegen, vermeldete die Behörde Mitte Mai. Lässt sich diese Entwicklung auch an der Tübinger Uniklinik beobachten? Was steckt hinter diesem Anstieg. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Andrea Forschner von der Tübinger Uniklinik. Sie leitet die Melanomambulanz an der Hautklinik, ist Psychoonkologin und ärztliche Koordinatorin des Zentrums für Dermatoonkologie (ZDO) am Comprehensive Cancer Center (CCC) Tübingen-Stuttgart.

Die Zahl der stationären Hautkrebsbehandlungen ist bundesweit innerhalb der vergangenen 20 Jahre stark angestiegen. Lässt sich das hier auch beobachten?

»Ja, erstmal ja«, antwortet die Medizinerin. Allerdings müsse man sich die Zahl des Statistischen Bundesamtes genauer ansehen. Gezählt werden in der Studie die Behandlungsfälle: Ist ein Patient mehrere Male in der Klinik, zählt jeder einzelne Besuch in der Statistik. Auch sagt die Studie nichts über die Anzahl der Behandlungstage aus. Darüber hinaus muss zwischen weißem und schwarzen Hautkrebs unterschieden werden. Zugenommen hat vor allem der weiße Hautkrebs. Sehr viel gefährlicher sei allerdings der schwarze Hautkrebs, sagt Forschner. Auch diese Fälle haben aber deutlich zugenommen. Das Statistische Bundesamt zählt 26.000 stationäre Behandlungen im Jahr 2023, 26,9 Prozent mehr als 2003.

Wie ist der Anstieg zu erklären?

Hauptverantwortlich für die Entstehung von Hautkrebs ist die UV-Strahlung. Ein Freizeitverhalten mit viel UV-Exposition und die gestiegene Lebenserwartung sind die beiden Hauptfaktoren. Welche Rolle zusätzlich dabei der Klimawandel spielt, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Aber klar ist: Bei steigenden Temperaturen halten sich die Menschen länger im Freien auf und sind dabei auch verstärkt der UV-Strahlung ausgesetzt.

Was ist der Unterschied zwischen schwarzem und weißen Hautkrebs?

Während weißer Hautkrebs in der Regel langsamer und typischerweise an sonnenexponierten Stellen wächst und nur selten metastasiert, kann der schwarze Hautkrebs besonders bei einer höheren Tumordicke, zu einem deutlich höheren Prozentsatz im ganzen Körper streuen. Menschen mit besonders vielen Pigmentansammlungen, also Leberflecken, sind gefährdeter für den schwarzen Hautkrebs. Eine genetische Veranlagung kann ebenfalls eine Rolle spielen. Weitere Risikofaktoren sind Sonnenbrände in der Kindheit, kurze intensive UV-Belastungen der Haut oder auch regelmäßige Besuche im Sonnenstudio. Zwei Wochen lang am Strand in der Sonne liegen, während man übers Jahr hinweg in geschlossenen Räumen im Büro sitzt, sollte man also tunlichst vermeiden. Das kann die Entstehung von Hautkrebs fördern. Der weiße Hautkrebs entsteht dagegen eher bei Menschen, die sich viel und regelmäßig im Freien aufhalten, auch berufsbedingt wie beispielsweise Dachdecker oder Bauarbeiter. Mittlerweile ist der weiße Hautkrebs auch als Berufskrankheit anerkannt. Über die Gefahren weiß man also grundsätzlich Bescheid und es werden immer häufiger effektive Sonnenschutzmaßnahmen bei Arbeiten im Freien ergriffen. Forschner hat Sonnensegel schon im Zusammenhang mit Straßenarbeiten im Hochsommer gesehen, das Gegenteil aber auch: Immer noch arbeiten Männer in der prallen Sonne mit nacktem Oberkörper. »Das sieht der Dermatologe natürlich nicht so gern«, sagt die Ärztin.

Wie sind die Therapiemöglichkeiten?

Die erste Therapie ist immer die Operative. Gewebeschonend und dennoch radikal könne mittlerweile operiert werden, beispielsweise beim weißen Hautkrebs mit Hilfe der lückenlosen dreidimensionalen Rand- und Basiskontrolle. In bestimmten Situationen wird seit einigen Jahren beim schwarzen Hautkrebs nach der vollständigen operativen Entfernung noch für ein Jahr eine medikamentöse Therapie durchgeführt, um das Rückfallrisiko zu senken. Nur bei Befunden, die zu ausgedehnt sind für eine Operation oder bei ausgedehnten Metastasen, werden primär Systemtherapien durchgeführt. Und die systemischen Therapiemöglichkeiten haben sich »dramatisch verbessert«, bei beiden Krebsarten, so die Dermatologin. Mittlerweile gebe es auch Langzeitüberlebende trotz Metastasen durch den Hautkrebs, auch wenn der Krebs schon im ganzen Körper gestreut hat. Eine dieser systemischen Therapieoptionen ist die der sogenannten Immuncheckpointinhibitoren, oft nur kurz »Immuntherapie« genannt. Hierbei wird das körpereigene Immunsystem des Patienten in die Lage versetzt, Krebszellen zu erkennen und abzutöten. Allerdings sprechen nicht alle Patienten an auf diese Therapie und es können, wie bei jeder Therapie, Nebenwirkungen auftreten. Es kann beispielsweise passieren, dass körpereigenes Gewebe angegriffen wird und sich entzündet. Dennoch hat die Behandlung dazu beigetragen, dass Hautkrebs-Patienten deutlich länger leben als noch vor 20 Jahren.

Wie lässt sich Hautkrebs erkennen?

Da sich der Krebs auf der Haut entwickelt, sei er häufig auch für den Laien gut zu erkennen, sagt Forschner. Weißer Hautkrebs entstehe besonders häufig auf den sogenannten "Sonnenterrassen" des Körpers: auf der Glatze, der Unterlippe, dem Nasenrücken oder der Ohrhelix. Flächige, rötliche Stellen, die sich wie Sandpapier anfühlen, können ein Hinweis auf Hautkrebsvorstufen sein. Werden diese Läsionen knotig und erhaben, könne dies auf weißen Hautkrebs hinweisen. Leberflecken, die sich in Form und Farbe verändern, können ein Hinweis auf schwarzen Hautkrebs sein. "Im schlimmsten Fall fängt das Pigmentmal spontan an zu bluten In beiden Fällen nimmt der Arzt Hautproben. " Das ist an der Haut ja unkompliziert möglich." Es sei gut, dass das Hautkrebs-Screening mittlerweile zu den Kassenleistungen, gehöre, sagt die Ärztin.

Wie gefährlich ist UV-Strahlung?

UV-Strahlung hat das Potential, Hautkrebs zu verursachen. Sie wird von der Weltgesundheitsorganisation übrigens der höchsten Risikostufe zugeordnet, nämlich der Gruppe 1 »Karzinogen für den Menschen« und ist damit in der gleichen Gruppe wie Tabak und Asbest.

Wie schützt man sich am besten?

»Zwischen 12 und 15 Uhr sollte man die pralle Sonne meiden«, empfiehlt die Dermatologin. Da ist die Strahlung am intensivsten. Gegen die Sonne schützt man sich am besten mit körperbedeckender Kleidung, langärmeligen T-Shirts und lange Hosen also, anstelle von kurzen Tops und Shorts. Die Körperstellen, die man nicht bedecken kann, sollte man mit Sonnencreme schützen. Eine »ausreichende Menge« sei dabei wichtig, betont Forschner. 30 bis 40 Milliliter müssen auf dem Körper verteilt werden, , wenn man den angegebenen Lichtschutzfaktor erreichen will. Dabei sollten auch die Lippen nicht vergessen werden, dafür gibt es spezielle Lippenstifte mit LSF. Dieser Schutz darf aber auf keinen Fall dazu führen, dass der Aufenthalt in der Sonne verlängert wird, warnt Forschner. Von Sonnenbaden rät die Ärztin ab. »Die Haut vergisst nichts. Jeder Sonnenbrand ist einer zu viel.« Man sollte sich auch nicht von der Bezeichnung »wasserfest« auf den Sonnencremes blenden lassen. Viele gehen schwimmen, rubbeln sich anschließend mit dem Handtuch trocknen und vertrauen darauf, noch gut eingecremt zu sein, erzählt die Ärztin. »Dabei hängt die ganze Sonnencreme im Handtuch. Wasserfest heißt nicht rubbelfest.«

Welcher Lichtschutz-Faktor ist sinnvoll?

Für die Ärztin ist es nicht entscheidend, ob die Creme einen Lichtschutzfaktor von 30 oder 50 hat. Viel wichtiger sei es, dass die Creme als angenehm empfunden werde und gut einziehe. Dann wird sie auch konsequent verwendet. Am besten, man cremt sich 20 bis 30 Minuten vorher ein, bevor man an die Sonne geht, empfiehlt Forschner. Denjenigen, die gerne gut gebräunt aus dem Urlaub kommen wollen, gibt die Ärztin mit auf den Weg: »Bräune geht wieder weg, die Schäden bleiben.« Wer sich dagegen schützt, dessen Haut bleibt jünger.

Ist Sonnenbräune den per se schlecht für die Haut oder ist dagegen nichts zu sagen, wenn sie ohne Sonnenbrand erreicht wurde?

»Gesunde Bräune gibt es nicht«, sagt die Dermatologin. (GEA)