Tübinger Streitgespräch: Gute Idee - hat aber nicht funktioniert

Eine Störerin wird von der Polizei aus dem Saal geleitet. Eine knappe Dreiviertelstunde waren die Beamten damit beschäftigt, Ruhe und Ordnung in die Hepper-Halle zu bringen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lieber eine Podiumsdiskussion mit einem AfD-Kandidaten, als Chaos in der Stadt und Umsatzeinbußen für Einzelhändler und Gastronomen. Weil Boris Palmer pragmatisch ist, hat er so entschieden. Weil er ein Sturkopf ist, hat er die Diskussion trotz allen Gegenwinds durchgezogen. Und, weil er Demokrat ist und er einen verbalen Streit mit Andersdenkenden einem Straßenkampf vorzieht. Die Idee war gut. Funktioniert hat sie aber nicht wirklich.

Die finanzielle Argumentation war am Ende eine Milchmädchenrechnung. Vielleicht haben die Tübinger Laden-Besitzer und Wirte kein Geld verloren. Der Polizeieinsatz – manche sprechen von Tausend Beamten – wird aber auch nicht günstig gewesen sein. Die Rechnung zahlt letztendlich der Steuerzahler. Der Versuch, mit Argumenten zu überzeugen, ist bei dieser Debatte ebenfalls weitgehend fehlgeschlagen. Palmer hat es versucht, Frohnmaier auch. Ehrlich zugehört haben nur wenige. Ein Großteil wollte einfach nur pöbeln, stören und verhindern. Der Rest wusste schon vorher, was er für richtig hält und was nicht. Dass hier jemand die Halle mit einer anderen Meinung verlassen als betreten hat? Kaum vorstellbar.

Auch der Tübinger OB selbst kann von diesem Abend eigentlich kaum profitieren. Von vielen AfD-Anhängern im Publikum wurde er teilweise mit großem Applaus bedacht. Gleichzeitig hat er die Wut vieler Tübinger auf sich gezogen. Einige waren so erbost, dass sie sich für keine Entgleisung und keine Peinlichkeit zu schade waren. Die Bilder und Videos dieser Menschen, denen Ideologie wichtiger ist als Diskurs, werden bleiben. Das war es dann aber auch schon.

kaya.egenberger@gea.de