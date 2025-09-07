Tübinger Rede-Duell sehr unterschiedlich bewertet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Meist zeigte sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer im Streitgespräch mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier fokussiert und konzentriert, nur einmal brach die Anspannung durch, unter welcher der 53-Jährige gestanden haben muss. Als der Spitzenkandidat der Rechtspopulisten für die Landtagswahl 2026 Palmer vorwarf, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik falsch zu lesen, fiel ihm Palmer lautstark ins Wort: Er habe schließlich Mathematik studiert. Ein Moment der Emotionalität - in einer oft eher nüchternen Diskussionsrunde. Am Ende des Streitgesprächs verließ Palmer zügig die Hermann-Hepper-Halle. Und eigentlich hatte sich der OB vorgenommen, sich über das Wochenende nicht mehr zu der vieldiskutierten Diskussionsveranstaltung zu äußern.

Doch da war der Streit über die Deutungshochheit schon längst entbrannt. Immerhin ist das Video des Streitgesprächs allein auf dem offiziellen Kanal »Streitgespräch Tübingen« bis Sonntagvormittag über 72.000 mal abgerufen worden, auf dem baden-württembergischen Youtube-Kanal der AfD weitere 130.000 mal. Die große Fragen: Wer war der Sieger des bundesweit beachteten Duells? Und gab es überhaupt Sieger? Schon am Samstagmorgen meldete sich Palmer in den sozialen Netzwerken mehrmals zu Wort. Und sprach von einem »Experiment«, das ein Erfolg gewesen sei und »neue Perspektiven eröffnet« habe. »Die Ausgangsthese, man könne in einer inhaltlichen Debatte mit der AfD nur verlieren, ist widerlegt«, schrieb der Tübinger Oberbürgermeister.

Palmer übt Selbstkritik

»Ich hätte natürlich vieles besser machen können«, räumt Palmer selbstkritisch ein. »In meinen Vorbereitungsordnern liegt viel ungenutztes Material. Frohnmaiers Ausweichmanöver hätte ich deutlicher kennzeichnen sollen. Ebenso sein Abrücken von Rechtsextremen Inhalten zu Gunsten einer bürgerlichen Fassade. Das kann schlicht ein Wolfs im Schafspelz sein. Dass ich nicht einfach alles glaube und es in krassem Widerspruch zu anderen Aussagen steht, hätte deutlicher werden können.«

Markus Frohnmaier spricht auf GEA-Anfrage von einem »spannenden Abend«, bei dem die Demokratie gewonnen habe. »Wenn Herr Palmer sagt, es war ein Unentschieden, sagt das schon viel«, erklärt der AfD-Politiker und deutet anschließend an, in den Kommentaren in den sozialen Medien sei das Urteil eindeutig - ob zu seinem Gunsten oder nicht, will sich Frohnmaier auch auf Nachfrage nicht klar äußern. Und wirkt doch von seinem Sieg überzeugt. Verloren hätten seiner Meinung nach vor allem die Störer in der Hermann-Hepper-Halle, die die Debatte um eine Dreiviertelstunde verzögert hätten. »Wer kein Interesse mehr hat, miteinander zu reden und unterschiedliche Meinungen auszutauschen, ist das eigentliche Problem in diesem Land.« Frohnmaier bedauert das abrupte Ende der Veranstaltung. »Ich hätte gerne länger weitergemacht«, sagt der AfD-Politiker. Insbesondere die angestrebte EU-Politik seiner Partei sei nur »verkürzt dargestellt« worden. Sein Fazit: »Immer wenn es schwierig wurde, hat sich Palmer auf Tübingen konzentriert. Das ist zu wenig.«

Das Tübinger Streitgespräch ist auch Gegenstand bundesweiter Berichterstattung in den Medien. Dabei fallen die Urteile durchaus unterschiedlich aus. Der Berliner Tagesspiegel spricht von einem »Bärendienst an der Demokratie«, den der Tübinger OB ihr erwiesen habe. Palmer habe es demnach »an keiner Stelle geschafft, Frohnmaier in die Bredouile zu bringen« und sei »nicht überzeugend« gewesen. Stattdessen habe sich Palmer als »Türöffner« für die AfD erwiesen, so Tagesspiegel-Reporter Sebastian Leber. Dieser bilanziert: »Davon, einen Rechtsextremisten zu entzaubern, kann überhaupt keine Rede sein.«

Deutlich gnädiger gestimmt ist ausgerechnet die genossenschaftlich organisierte »taz«, deren Landeskorrespondent Benno Stieber attestiert Palmer, sich »gut geschlagen« zu haben. So habe Palmer »Gründe genannt, warum sozial Schwache, Unternehmer und Migranten Angst vor der AfD haben müssen« und zudem habe der Oberbürgermeister »der AfD die Regeln des demokratischen Diskurses aufgezwungen«. Dies würden, so Stieber weiter, andere Politiker »zu selten« tun. Doch sieht der taz-Korrespondent auch Frohnmaier als Gewinner der Debatte. Dieser freue sich, »dass ihn mal endlich jemand als Spitzenkandidat im heraufziehenden Wahlkampf in Baden-Württemberg wahrnimmt«.

In diese Kerbe schlägt auch der Spiegel. Für Frohnmaier sei schon die Einladung ein Erfolg gewesen, eine Möglichkeit, sich »als normalen Politiker zu inszenieren«. Spiegel-Redakteur Fabian Hillebrand sieht Frohnmaier daher als großen Profiteur der Veranstaltung: »Er konnte seine Themen setzen und die AfD harmloser inszenieren, als sie ist.« Ganz anders fällt die Bewertung von Welt-TV-Reporter Gerrit Seebald aus. »Palmer war hier auf Attacke und ist Frohnmaier wirklich hart angegangen«, erklärt der Reporter in einem Interview und spricht dabei von einer »ganz schön aufgeheizten Stimmung« in Tübingen. Auf die Stimmung wird auch in der Stuttgarter Zeitung eingegangen. »Es wurde deutlich, wie zerrissen die Gesellschaft inzwischen ist«, war dort zu lesen. Und: »Die AfD zu entzaubern, das hat nicht geklappt.« (GEA)