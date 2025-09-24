Tübinger Psychiater: Erfolg bei Schizophrenie-Therapie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Das ist doch schizophren« - dieser Satz wird oft gesagt und noch öfter gehört. Was er meint: Etwas ist widersprüchlich, nicht nachvollziehbar. Kaum eine Erkrankung ist so mit Klischees behaftet wie die Schizophrenie. Besonders beliebt ist die Annahme einer Persönlichkeitsspaltung, so als wohnten etwa mehrere Charaktere in einem Körper. Oder dass Betroffene zwangsläufig gewalttätig sind oder es bald werden. Mit der Realität hat das allerdings wenig zu tun, weiß der Psychiater Christian Plewnia, der als Professor und Forscher an der Uniklinik Tübingen arbeitet.

Seit über zwei Jahrzehnten forscht Plewnia an Erkrankungen des Geistes wie die Schizophrenie. Einer seiner Schwerpunkte war schon früh die transkranielle Magnetstimulation, kurz TMS, bei der durch Magnetimpulse einzelne Gehirnareale stimuliert werden. Jetzt haben er und sein Team nachgewiesen, dass mithilfe der TMS ein Symptom der Schizophrenie erfolgreich, schnell und fast ohne Nebenwirkungen behandelt werden kann: das »Stimmenhören«. Dem GEA hat der Fachmann die wichtigsten Fragen beantwortet.

Was ist Schizophrenie? Die Schizophrenie ist eine komplexe psychische Erkrankung. Im 19. Jahrhundert wurde sie als »dementia praecox« bezeichnet und beschrieb Menschen, die bereits in jungen Jahren eine verminderte geistige und auch soziale Leistungsfähigkeit zeigten. Einher damit gingen auch für andere Menschen nicht nachvollziehbare Symptome wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. »Heute spricht man eher von Krankheiten aus dem schizophrenen Formenkreis«, sagt Plewnia. Denn: Die Krankheit ist vielschichtig. Es gibt so viele verschiedene Schizophrenieausprägungen, wie es daran Erkrankte gibt. Eine Pauschalisierung ist kaum möglich - und daher auch keine Vorhersagen, wie sich Patienten verhalten werden.

Also ist die Diagnose nicht eindeutig? Doch, es gibt einen klaren Kriterien-Katalog, nach dem man die Krankheit diagnostiziert. »Aber es ist sehr schwer, ein einheitliches Krankheitskonzept aufzustellen«, weiß der Psychiater. Das mache es für die Forschung, die Behandlung und letztlich auch für die Vermittlung schwer, weil es keine eindeutige biologische Entsprechung - also keine klar erkennbare Ursache - gebe. »Beim Krebs ist das anders, da finden wir Tumore, die bekämpft werden können.« Schizophrenie betrifft jedoch das gesamte Netzwerk des Gehirns, anstatt einzelne Bereiche, die klar identifizierbar wären.

Wie zeigt sich die Krankheit? Symptome können etwa das Gefühl der Gedankeneingebung, Wahnvorstellungen und Denkstörungen sein, oder aber auch die Abflachung der Gefühle und Antriebslosigkeit. Auch das Hören von Stimmen fällt unter die Diagnose-Kriterien - was aber nicht automatisch heißt, dass jeder Mensch, der Stimmen hört, schizophren ist. Man unterscheidet grob zwischen »positiver Symptomatik« - etwas kommt von Außen hinzu, wie etwa ein Wahn oder Halluzinationen - und »negativer Symptomatik«, also etwas bricht weg, wie die innere Motivation oder der Betroffene zieht sich aus seinem sozialen Umfeld zurück. Mehrere Symptomgruppen müssen zusammenkommen, damit Schizophrenie diagnostiziert werden kann. Dadurch, dass die Krankheit tief mit der persönlichen Entwicklung und der eigenen Geschichte verbunden ist, ist die Ausprägung der Symptome von Fall zu Fall höchst unterschiedlich.

Wie wird Schizophrenie behandelt? Die drei zentralen Säulen sind die Psychotherapie, die Medikamenteneinnahme und die psychosoziale Intervention. »Bei der Psychotherapie versuchen wir, den Menschen als Individuum zu verstehen«, sagt Plewnia. Man versuche, zusammen Verständnis für die Krankheit und Vertrauen zum Arzt zu entwickeln. Durch die Medikamente können vor allem Wahnvorstellungen und Halluzinationen behandelt werden, allerdings oft auch mit Nebenwirkungen: »Weil sie ja auf den ganzen Körper und die gesamte Hirnaktivität wirken.« Bei der psychosozialen Intervention versuchen Arzt und Patient, den Alltag mit der Krankheit zu managen und Selbstständigkeit zu ermöglichen.

Welche Probleme können dabei aufkommen? Plewnia formuliert einen wichtigen Faktor bei der Behandlung: »Die Abwesenheit vom Wahn fühlt sich für den Patienten nicht unbedingt besser an.« Wähne der Betroffene, die Weltformel zur Lösung aller Probleme gefunden zu haben, sei es ohne diese plötzlich sehr trist, der Bedeutungsverlust für das eigene Dasein massiv. »Das ist immer mit Evidenzgefühl verbunden, die Menschen haben ja - für sich gesehen - den Durchblick.« Und der Patient müsse verstehen wollen, dass er überhaupt an einer Wahnvorstellung leide. »Auch das ist eine Herausforderung« - weshalb die Vertrauensbasis so wichtig sei, denn schließlich solle der Patient dem Arzt ja glauben. Daraus erkläre sich auch, warum einige Patienten die Behandlung ablehnen oder Medikamente nicht einnehmen wollen.

Kann die Krankheit geheilt werden? So wie in vielen Bereichen der Medizin ist eine wirkliche Heilung nur manchmal möglich. »Beim Knochen geht das, der heilt. Aber beispielsweise Bluthochdruck kann durch Medikamente gebessert, aber eher selten geheilt werden. Die Betroffenen bleiben auch oft auf Medikamente angewiesen«, erklärt Plewnia. Deswegen behandelt man die auftretenden Symptome. Da zeigen die Zahlen: Rund ein Drittel der Erkrankten können das Erlebte - beispielsweise nach einer Psychose - hinter sich lassen. »Die Krankheit ist aber oft tiefgründig und die Hirnfunktion und -strukturen sind in vielen Fällen so nachhaltig verändert, dass eine vollständige Erholung oft nicht erreicht werden kann«, so der Professor. »Eine Behandlung der Symptome kann aber viel Lebensqualität bringen.« Ziel sei immer die größtmögliche Selbstständigkeit des Betroffenen.

Und wie kommt die Magnetstimulation TMS nun ins Spiel? Rund 70 Prozent aller Schizophrenie-Patienten hören Stimmen. »In den meisten Fällen sind dabei Hirnareale, die für Sprache, deren Verarbeitung und das Verständnis zuständig sind, aktiv.« Also so, als würden gesunde Menschen Stimmen aus ihrer Umwelt wahrnehmen. Bei bildgebenden Verfahren, auf denen Hirnaktivitäten sichtbar werden, ist das zu erkennen. Diese - wie viele andere Symptome auch - können zwar mit Medikamenten behandelt werden, aber eben nicht genau genug. »Das Gehirn funktioniert in einer sehr fein austarierten Balance von verschiedenen Netzwerken«, erklärt der Psychiater. Diese Balance, die aus den Fugen geraten ist, kann die TMS wieder ins Gleichgewicht bringen.

Wie wirkt die TMS? Durch die TMS werden diese Netzwerke durch Magnetimpulse stimuliert. Plewnia und seinem Team ist es gelungen, bei einer randomisierten kontrollierten Studie - dem »Goldstandard« der klinischen Studien - nachzuweisen, dass die Stimulation der betroffenen Areale dazu führt, dass manche Erkrankte Stimmen weniger laut, weniger oft und weniger lang wahrnehmen. Teilweise verschwanden sie sogar ganz. Dafür wurden die Probanden über drei Wochen an 15 Terminen jeweils 40 Sekunden pro Hirnhälfte mit der TMS behandelt. »Links sitzt das Sprachzentrum im Gehirn, also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da das Problem sitzt.« Aber andere Untersuchungen hätten gezeigt, dass »auch die rechte Seite aktiv sein kann. Also stimulieren wir beide Seiten.«

Kommen die Stimmen irgendwann wieder? Über Langzeitwirkungen kann man zu diesem Zeitpunkt noch nichts Belastbares sagen, erklärt Plewnia. Bei einer Patientin, die mit der neuen und jetzt wissenschaftlich untermauerten TMS-Therapie behandelt wurde, sei auch nach Wochen im Kopf dort, wo früher die Stimmen lärmten, immer noch alles ruhig. »Es ist sicher kein Allheilmittel, aber verträglich und wirksam.« Im schlimmsten Fall sei die Stimulation für die Patienten während der Behandlung unangenehm - aber eben ohne die typischen Nebenwirkungen, die eine medikamentöse Behandlung mit sich bringe.

Ist der Therapieansatz mit TMS neu? Nein, die Hirnstimulation mit Magnetimpulsen gibt es schon länger. Vor Jahrzehnten hatte Plewnia bereits die Idee, mittels TMS das Symptom des Stimmenhörens zu behandeln. »Natürlich habe ich das nicht alleine entwickelt, sondern unsere Fortschritte bauen auf zahlreichen vorausgehenden Studien auf«, gibt der Psychiater zu. Aber eben noch nie in solch einer großen, repräsentativen Studie, die zeigt, dass die TMS wirkt. »Das ist der Durchbruch in der Behandlung.« Eine therapeutische Anwendung ist zwar schon länger möglich, denn die TMS ist in den medizinischen Leitlinien zur Behandlung von Schizophrenie bereits verankert. »Aber leider ist diese Methode noch wenig bekannt. Unsere Studie wird hoffentlich dazu beitragen, dass die Empfehlung klarer wird.« Und auch ein Fanal für die weitere Forschung und klinische Versorgung setzen: Denn auch in der Behandlung von Depression ist die Wirksamkeit der TMS bereits überzeugend nachgewiesen. Und wer weiß, in welchen Fällen und bei welchen Krankheiten und Hirnarealen die TMS noch Linderung für die Betroffenen verspricht. (GEA)